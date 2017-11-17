18 циничных шуточек, которые точно не предназначены для слишком чувствительных натур

Пользователи сети никогда не лезут за словом в карман. А у некоторых это получается особенно смешно и язвительно.

AdMe.ru собрал шуточки от самых заядлых циников интернета для тех, кого не пугает капля яда в море остроумия.

Котики, ну вы чего?

Этой ночью мои бананы совершили самоубийство

C этой семьей точно все в порядке?

Вся моя жизнь

Так выглядит безысходность

О не-е-ет!

Как заставить человека с брекетами замолчать

Ой! Сегодня буду спать с включенным светом

Мое настроение сегодня

Иногда так и тянет кого-нибудь отредактировать

«Мой профессор в колледже принес на пару гроб, чтобы показать, что результаты теста его убили»

Когда столкнулся с железной логикой

Фото на превью Mario/Twitter

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2 Комментарии
  • 17 ноября 2017
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