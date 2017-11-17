18 циничных шуточек, которые точно не предназначены для слишком чувствительных натур

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Пользователи сети никогда не лезут за словом в карман. А у некоторых это получается особенно смешно и язвительно.

AdMe.ru собрал шуточки от самых заядлых циников интернета для тех, кого не пугает капля яда в море остроумия.