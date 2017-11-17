18 циничных шуточек, которые точно не предназначены для слишком чувствительных натур
Пользователи сети никогда не лезут за словом в карман. А у некоторых это получается особенно смешно и язвительно.
AdMe.ru собрал шуточки от самых заядлых циников интернета для тех, кого не пугает капля яда в море остроумия.
Котики, ну вы чего?
Этой ночью мои бананы совершили самоубийство
C этой семьей точно все в порядке?
Вся моя жизнь
Так выглядит безысходность
О не-е-ет!
Как заставить человека с брекетами замолчать
Ой! Сегодня буду спать с включенным светом
Мое настроение сегодня
Иногда так и тянет кого-нибудь отредактировать
«Мой профессор в колледже принес на пару гроб, чтобы показать, что результаты теста его убили»
Когда столкнулся с железной логикой
Фото на превью Mario/Twitter