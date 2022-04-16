18 чудаковатых клиентов, после общения с которыми так и хочется бахнуть пару литров чая с ромашкой

Тем, кто работает с людьми, нужно за вредность молоко давать. И еще пару плюшек за терпение, выдержку и чувство юмора. А как иначе, если клиенты регулярно требуют вернуть деньги за уже съеденные продукты или выйти на работу в законный выходной? Или вовсе внезапно хотят, чтобы им счет на телефоне пополнили. В аптеке.