18 читателей AdMe.ru рассказали о том, как они быстро и тактично поставили хамов на место
Некоторые люди без зазрения совести лезут к другим со своими ненужными советами, задают слишком личные вопросы, наплевательски ведут себя по отношению к окружающим. Наверняка и каждый из вас сталкивался с теми, кто к врачу заходит без очереди, нагло паркуется прямо перед подъездом или интересуется, когда у вас уже будет ребенок. И зачастую окружающие никак не реагируют на все это, возмущаясь лишь мысленно.
Мы в AdMe.ru считаем, что наглецы чувствуют себя очень комфортно как раз потому, что их хамство терпят и молча проглатывают. Но наши читатели не такие — они умеют без лишних раздумий тактично и быстро поставить хамов на место.
- Меня однажды спросили: «А вы уверены, что сможете у нас купить хоть что-то из одежды?» Я сказала: «Нет, не уверена. Если одежда — отстой, покупать не буду!» © Ольга Егорова / Facebook
- Была у меня история. Научилась я солить огурцы, чтобы были хрустящие аж до звона в ушах. Все ели и нахваливали именно хруст! А один товарищ решил типа прикольнуться и говорит, мол, хруст какой-то искусственный. Я, недолго думая, и отвечаю, что, видимо, вы их искусственными зубами кусаете. Ржали все, кроме него. И он так и не нашел что ответить. © Yulia Isakson / Facebook
- Многие знают, какие проблемы с парковкой во дворах. Один товарищ на внедорожнике повадился вставать на два места, хотя вполне мог поместиться и на одно. Терпели-терпели, на просьбы человек не реагировал. Я не выдержала и оставила записку на лобовом стекле: «Люди добрые, подайте на автошколу, я не умею парковаться». Как бабка отшептала — начал ставить машину как положено. © Татьяна Тельнова / Facebook
- В юности я была очень кудрявая. В техникуме однокурсник-двоечник сказал: «Лучше быть дурным, чем кучерявым». На что я спокойно ответила: «Каждому свое!» Все упали со смеху (я была отличницей, гордостью курса). © Анна Кирияк / Facebook
- Сосед вынес сосну где-то в феврале и усыпал иголками весь подъезд. Дня два ждали, приберет ли за собой, но не дождались. Я повесила внизу записку: «Уважаемый сосед, мы рады, что вы наконец-то избавились от своей елки, но вы забыли замести следы». В этот же день поднимаюсь домой и вижу — метет, с мрачным видом. © Татьяна Тельнова / Facebook
- Однажды бесплатно пристраивала обычного щенка, подобранного с улицы. Написала мне одна деваха: «А какой породы?» Отвечаю: «Породы „самый милый собачий ребенок, ждущий семью“». Ответ: «Ну нет, нам дворняжек не надо». Я пишу: «Ну и я не собиралась отдавать вам без предоставления справки, что вы в непосредственном родстве с королевой». © Наталья Алёшкина Молива / Facebook
- Я довольно миниатюрная женщина. Когда «внимательные и воспитанные» люди спрашивают, отчего я такая маленькая, отвечаю: «Кому-то бог рост дает, а кому-то мозги». © Зоя Ларионова / Facebook
- На странный вопрос «Почему ваша дочь на маму не похожа?» муж всегда отвечал: «Нам маму в роддоме подменили!» © Alexsandrina Alex / Facebook
- Захожу в лифт, за мной вбегает тетка с пакетами. Глядя на этаж, который я нажимаю, говорит: «А, так это вы врубаете музыку на полную громкость?!» А я ей: «А это вы с 5 утра цокаете по квартире на каблуках?» Тетка заткнулась. К слову, я вообще дома музыку не слушаю, а кто-то из соседей и вправду начинает шастать на каблуках с 5 утра. © Ирина Демидова / Facebook
- В супермаркете на кассе складываю продукты в сумку, а стоящая сзади покупательница, которая, видимо, очень спешила, говорит мне: «Нельзя ли повеселее?» Говорю: «Щаз-з-з спою». © Lina Sova / Facebook
- Ко мне однажды на улице прицепилась какая-то незнакомая тетка и сказала: «Это же не ваш ребенок, а приемный, да?» Я ответила, что нет, дочка у меня родная, но тетка начала упорно доказывать, что дочка не похожа на меня и видно же, что она приемная, зачем, мол, я отрицаю очевидные вещи. Вариант, что ребенок может быть больше похож на отца, она, видимо, не допускала вообще. В итоге после безуспешных попыток от нее вежливо отвязаться мне пришлось уже нахамить и ляпнуть что-то вроде: «Это мозги у тебя приемные». Радует, что дочка была еще маленькой (года полтора) и ничего не поняла из этого разговора. © Galina Tazmania / Facebook
- Я поправилась прилично, сама знаю. Приходит покупательница и на весь магазин с кучей народа выдает: «Лена, ты беременная?» Все посмотрели на меня. Отвечаю: «Нет. Просто поправилась. Но посторонних людей это почему-то очень волнует». © елена панасенко / Facebook
- Я родила в 40 и не смущалась, если меня называли бабушкой. Я просто отвечала: «Я мама. Это моя дочь». И тогда уже смущались и извинялись нетактичные люди. © Maria Semka / Facebook
- У меня с братом 12 лет разницы, я — старшая. Сколько раз я слышала возмущения, что я, малолетка эдакая, родила, да еще без мужа, наверное. Я расстраивалась очень, пока папа не научил меня отвечать, мол, вы еще моего старшенького не видели. Обычно все затыкались после этого. © Ilona Dabriyan / Facebook
- Мне было около 40. Зашла как-то в торговый центр, очень понравилась витрина одного из модных магазинов. Захожу, начинаю осматриваться, как вдруг продавец (молодая девушка лет 25) мне говорит: «На ваш возраст тут ничего нет!» Я опешила и даже немного растерялась от такой «вежливости». Ответила ей: «Сразу видно, что и вы не в этом магазине одеваетесь». Вышла, ничего у них не купив. © Лала Жукова / Facebook
- Работала когда-то в придорожном магазине. Один из покупателей на отказ дать мой номер телефона выдал: «Чего кочевряжишься?! Ты себя видела? Внешность у тебя откровенно сельская». «Ну что ж, придется донашивать такую», — ответила я. © Ольга Ресицкая / Facebook
- Несколько раз нарывалась в магазинах на хамское «на ваш размер у нас ничего нет». Всегда отвечаю вопросом: «Разве я выгляжу абсолютно одиноким человеком? Ни детей, ни плетей? Мне что, одежду вообще некому, кроме себя, прикупить?» © Наталия Печенко / Facebook
- Родила дочь, назвали Марией. Но мы называли ее обычно Марусей. Стою в магазине, что-то сказала дочери, и тут бабка какая-то: «Не зови ее Марусей, это некрасиво». Я не выдержала: «Я сама носила, сама родила, вот называть буду как захочу». Наглости людей, конечно, нет предела. © Валерия Палфи / Facebook
А как вы реагируете на бестактные вопросы?
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