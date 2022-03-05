18 читателей AdMe.ru рассказали о том, как они быстро и тактично поставили хамов на место

Некоторые люди без зазрения совести лезут к другим со своими ненужными советами, задают слишком личные вопросы, наплевательски ведут себя по отношению к окружающим. Наверняка и каждый из вас сталкивался с теми, кто к врачу заходит без очереди, нагло паркуется прямо перед подъездом или интересуется, когда у вас уже будет ребенок. И зачастую окружающие никак не реагируют на все это, возмущаясь лишь мысленно.