18 читателей AdMe.ru поведали о своих снах, которые запомнили на всю жизнь. И еще внукам рассказывать будут
Человек проводит во сне около трети своей жизни — примерно 26 лет. Вещие, захватывающие, мистические и абсурдные сны переносят нас в другой мир. И порой даже не хочется, чтобы звонил будильник и вырывал нас из крепких объятий Морфея.
Мы в AdMe.ru взахлеб перечитали истории о сновидениях наших читателей и решили опубликовать самые оригинальные.
- Накануне свадьбы мне приснился мой покойный дедушка и сказал: «Только не вздумай выходить замуж за этого Антона». Стоит ли говорить, что брак был несчастливый и настрадалась я с этим Антоном на всю жизнь.
- В детстве видела один и тот же сон. Будто я играю с мамой в мячик рядом с больницей, в которой она работает. Вдруг подходит женщина с короткой стрижкой, невысокая, стройная, становится с нами в круг, ловит мяч и бросает его так, чтобы он закатился под крыльцо больницы. Мама идет его доставать. Через 5 лет я увидела эту женщину наяву. Она стала причиной развода родителей.
- Приснился сон. Лежит у меня на диване карточный черный валет и говорит: «Мне надоело жить у твоего папы, хочу пожить у тебя». Вскоре умер мой отец, и его черный кот переехал ко мне. Он часто вглядывался в пустоту, как будто на кого-то смотрел. Очень полюбила этого котика. Умер он через 3 года от сахарного диабета, как и мой отец.
- В детстве подарили кота, назвала Барсиком. А ночью снится мне сон: кот говорит, что это имя ему не нравится. Я спросила: «И как же тебя назвать?» Он: «Мурзик». И с того времени мы всей семьей звали его Мурзиком. А самое главное, он откликался.
- Приснилось, что из свежезапломбированного зуба достала рукой пломбу. Утром рассказываю маме сон, мол, представляешь? Показываю пальцем на тот зуб, и тут пломба отлетает и остается у меня в руке. Немая сцена.
- Однажды мне крупно повезло. Во сне. Я выиграл в лотерею мотоцикл. Такой крутой, красный. Я — байкер! Утром мучительно пытался вспомнить, где же я его поставил... Увы, не вспомнил. Может, так и стоит, ждет меня, бедняга...
- Снится мне коридор и 3 комнаты с табличками: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». Начала по очереди заходить в них. Иду в прошлое — я во дворе своей бабушки, где прошло все мое детство с пеленок. Захожу в комнату с надписью «Настоящее» — я у себя дома, рядом лежит моя первая Nokia и пустая бутылка с запиской внутри. Разбила бутылку, достала записку, пытаюсь прочесть. А она нечитабельна: шрифт мелкий, чернила размазаны. Осталась комната под названием «Будущее». И я не зашла. Побоялась. Мало ли что, как я буду потом с этим жить?!
- Видела во сне подругу детства. Она сообщила мне, что ждет ребенка. А я ей ответила: «И я тоже». Проснулась, позвонила ей, рассказала, посмеялись. Через месяц узнаю, что беременна третьим. А через какое-то время подруга сказала мне, что ждет дочку. Разница в возрасте наших деток — 2 месяца.
- Снится мне, что я — банка зеленого горошка, стоящая на полке дверцы холодильника. Мне тихо, темно, прохладно и так спокойно... Какое же это блаженство — быть целенькой закрытой банкой! Один из самых необычных моих снов. Приснилось мне это, когда сын был маленьким и очень неспокойным. Я хронически не высыпалась и стрессовала.
- Было мне лет 12, и снился мне сон, что я рожаю. Надо понимать, что в то время никаких фильмов, книг об этом я не видела и разговоров со мной на эту тему никто не вел. У меня даже месячных еще не было. А сон такой яркий — с врачом, акушеркой и их разговорами. В итоге рожаю мальчика. Проснулась и запомнила этот сон на всю жизнь. Впоследствии, конечно же, родила сына, а в сам момент родов был эффект дежавю.
- Прямо во сне, ночью, пришла мне в голову гениальная идея. Такая прекрасная, что я включила свет, лежу обдумываю и смеюсь от радости. Встала, записала и снова заснула. Утром кинулась к бумажке и обомлела. Там полный абсурд: набор слов, некоторые из них подчеркнуты, и стоит восклицательный знак. Эх, великая идея забылась.
- Из недавнего сна: я водитель маршрутки, еду пою песни. Останавливаюсь, сотни хомячков заталкивают друг друга в салон, при этом каждый кричит: «У меня только большая купюра! Сдача будет?» За рулем «газели» ни разу не была, хомяков нет. Откуда все это в моей голове? © Пирамидка / AdMe
- В ночь перед родами вижу сон. Захожу в комнату, а там все пространство заполнено часами: на стенах, на полу, на потолке. И все показывают разное время. Выхожу в длинный коридор и вижу знакомую. Спрашиваю, который час. Она смотрит на наручные часы и отвечает: «Половина восьмого». Сын родился ровно в 7:30 того же дня.
- У меня был сложный период в жизни, депрессия. И вдруг звонит близкая подруга, с которой давно не общались. Говорит: «У тебя все в порядке? Мне приснился сон, будто мне позвонили и сказали, что у моей подруги все плохо и только я в силах ей помочь».
Я от ее слов прямо разрыдалась. Встретились, поговорили. Намного полегчало. © Nozima Usmanova / AdMe
- Запомнился один сон из детства. Будто будит меня мама, мол, в школу надо. Я встаю, заправляю постель, снимаю пижаму, одеваюсь, иду в ванную, открываю дверь. А там папа и брат в ванне на диванных подушках плавают. Я только тогда поняла, что еще сплю, хотя очень реально все было. © Dedee / AdMe
- Приснился мой приятель, он актер. Будто захожу я в кинотеатр, а он там билеты продает. Мне по дружбе один отдал бесплатно. Пошла смотреть фильм. Это была мистика, с ведьмами, домовыми и прочими потусторонними персонажами. Полгода спустя я приехала в гости к родным и случайно пересеклась с этим знакомым. Оказалось, он буквально на день приехал на премьеру своего фильма, ну и подарил мне билет. И это оказалось то самое мистическое кино из моего сна.
- Снилось, что научилась со своей кошкой телепатически общаться. Говорит она мне: «Можешь спросить все, что тебе интересно». Я: «Правда, что кошки видят то, что недоступно человеческому глазу?» Она подтвердила и начала следить за чем-то глазами. Мне стало жутко, и я проснулась. Этот сон совпал с нашим переездом в новую квартиру. Кошка у нас очень болтливая, а на новом месте замолчала. Мы смеялись, мол, домового на старой квартире оставили, вот и не с кем ей поговорить. И когда наведались в старую квартиру, ради прикола сказали: «Домовой, поехали с нами». Смех смехом, но кошка после этого снова «заговорила». © Irina Eryomenko / AdMe
- Белиберда снилась. Иду, никого не трогаю. Какой-то тип зазывает меня в закуток. Мол, зайду и получу неземное наслаждение. Зашел, там уже очередь из желающих. Всех по одному вызывают в комнату, но никто не выходит. Пришел мой черед, а меня все не зовут. Я не стерпел, вошел, внутри темень страшная и слышно урчание. Вдруг голос: «Вас еще не приглашали». Я вскипел, требую показать райское наслаждение. Эта зараза отвечает: «У вас сейчас будильник зазвонит, раз вы такой дерзкий». И реально звонит будильник, просыпаюсь. Рассказал жене — ржет. «Успокойся, — говорит. — Урчание слышал — это, наверное, люди кошек сидели гладили в темноте». Неплохая версия. © made_in_ekb / AdMe
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AdMe/Народное творчество/18 читателей AdMe.ru поведали о своих снах, которые запомнили на всю жизнь. И еще внукам рассказывать будут
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