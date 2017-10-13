18 честных фото, всю боль которых поймет каждая девушка
Каждая женщина — это целый мир, непостижимый и многогранный. И столь же многогранны проблемы, с которыми приходится отважно сражаться каждой девочке.
AdMe.ru решил показать неприятные ситуации, которые случаются с нами ежедневно, чтобы еще раз напомнить: вы не одиноки.
Так выглядит разбитое сердце
Когда пытаешься подтянуть джинсы
Твой размер всегда самый востребованный
О, это странное лицо, когда пытаешься не «съесть» блеск с губ
Муки выбора
Это даже больнее, чем расставание
После каждого похода в душ
Твои волосы везде
Всегда в самый неподходящий момент
И только одна мысль: «Главное — не моргать!»
Когда совсем забыла, что глаза накрашены
Случается с абсолютно каждой резинкой
Всем девочкам знакомо это противостояние
И так каждый раз, когда пытаешься натянуть модные джинсы
Сложно, если ты не худышка
А если худая — опять проблема
Самое неприятное, что может произойти в середине дня
И то, что может испортить весь вечер
Фото на превью RelatableQuote/twitter, AndreaQuijano_/twitter