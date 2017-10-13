18 честных фото, всю боль которых поймет каждая девушка

Каждая женщина — это целый мир, непостижимый и многогранный. И столь же многогранны проблемы, с которыми приходится отважно сражаться каждой девочке.

AdMe.ru решил показать неприятные ситуации, которые случаются с нами ежедневно, чтобы еще раз напомнить: вы не одиноки.

Так выглядит разбитое сердце

Когда пытаешься подтянуть джинсы

Твой размер всегда самый востребованный

О, это странное лицо, когда пытаешься не «съесть» блеск с губ

Муки выбора

Это даже больнее, чем расставание

После каждого похода в душ

Твои волосы везде

Всегда в самый неподходящий момент

И только одна мысль: «Главное — не моргать!»

Когда совсем забыла, что глаза накрашены

Случается с абсолютно каждой резинкой

Всем девочкам знакомо это противостояние

И так каждый раз, когда пытаешься натянуть модные джинсы

Сложно, если ты не худышка

А если худая — опять проблема

Самое неприятное, что может произойти в середине дня

И то, что может испортить весь вечер

Фото на превью RelatableQuote/twitter, AndreaQuijano_/twitter

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  • 13 октября 2017
  • 10583

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