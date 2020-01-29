18 человек, жизнь которых круто поменялась, когда они порвали с токсичным партнером

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В США каждую минуту 20 человек становятся жертвами домашнего физического насилия. Чуть ли не каждая 3-я женщина в прошлых отношениях чувствовала себя некомфортно и испытывала страх перед партнером, и каждая 2-я находится в такой ситуации прямо сейчас. При этом токсичные отношения, в которых один партнер ломает другого и переделывает под себя, психологически очень трудно разорвать.

Мы в AdMe.ru аплодируем героиням этой статьи: они не только нашли в себе силы бросить абьюзеров, но изменили свою внешность, здоровье и жизнь в целом.

1. «После того как мои 5-летние отношения завершились, я решила немного изменить комнату, в которой мы жили вместе с бывшим»

2. «Не только брови стали лучше — я стала счастливее. Избавилась не просто от отношений, но и от токсичной семьи и токсичного мышления»

3. «Это лето было жарким! Рассталась с парнем — получила повышение на работе, заботилась о себе и провела много времени с близкими»

4. «Похудела на 9 кг, избавилась от панических атак, научилась наносить макияж, а теперь пытаюсь полюбить себя»

5. «После 5 лет отношений на расстоянии и постоянных оскорблений я обрела свободу и сделала себе татуировку, чтобы отпраздновать это»

6. «Через 2 года после расставания я наконец-то смогла выложить в интернет селфи без фильтров. Изо всех сил пытаюсь полюбить себя и свое тело»

7. «Слева я — несчастная и вечно голодная. Фото сделано за 2 недели до расставания. Справа тоже я — одинокая, но чертовски счастливая»

8. «Бывший утверждал, что я виновата в том, что мужчины смотрят на меня. Я носила только закрытую одежду и могла не есть несколько дней подряд. Теперь борюсь с этим»

9. «Когда я была в отношениях, то почти не ела и обвиняла всех в том, что несчастна. Сейчас я помирилась с близкими, начала есть и сделала наконец тату»

10. «Я была человеком, который постоянно думал, как бы навредить себе. А теперь у меня есть друзья, я почти окончила колледж и научилась улыбаться »

11. «Бывшая ненавидела видеоигры. Я наконец-то собрался и съехал в другую квартиру. Счастлив, что могу декорировать свое жилище так, как я хочу»

12. «Разорвала самые токсичные отношения в моей жизни и теперь буду бесплатно учиться в крутейшем университете страны!»

13. «Тот человек, который „любил меня так, как никто никогда не смог бы“, постоянно давил на меня и заставлял быть неуверенной в себе. Я восстановилась на удивление быстро»

14. «Я наконец-то улыбаюсь. Купил квартиру, нашел работу. Чувствовать себя вновь счастливым — это так замечательно!»

15. «Все, что я делала во время отношений, — это заедала стресс. А после разрыва поступила в колледж и занялась собой»

16. «Бросила парня — вернулась к учебе и кардинально поменяла образ жизни. Итог: минус 15 кг и встреча с удивительным человеком»

17. «Чтобы закончить 3-летние отношения, мне и моим кошкам пришлось сбежать за 2 тысячи км. Зато теперь я чувствую себя счастливой и наконец-то могу свободно дышать»

18. «Когда рассталась с парнем после 7 лет отношений, думала, что не смогу быть счастливой. А потом взяла и покрасила волосы в черный цвет. Счастлива»