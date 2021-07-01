18 человек вспомнили, по каким безумным причинам их уволили, и у нас к начальству лишь один вопрос: «У вас вообще все дома?»

По статистике, половину новых сотрудников увольняют в течение первых 1,5 лет. Но не стоит унывать, ведь нередко мы не верим, что можем получать больше или трудиться в лучших условиях, пока не поменяем место работы. Конечно, неприятно, когда вас списывают со счетов за то, что вы не справляетесь со своими обязанностями, что чаще всего и происходит. Но гораздо обиднее, когда терять работу приходится по самым невообразимым причинам, о которых только и думаешь: «Да как начальству такое вообще в голову пришло?»