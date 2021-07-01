18 человек вспомнили, по каким безумным причинам их уволили, и у нас к начальству лишь один вопрос: «У вас вообще все дома?»
По статистике, половину новых сотрудников увольняют в течение первых 1,5 лет. Но не стоит унывать, ведь нередко мы не верим, что можем получать больше или трудиться в лучших условиях, пока не поменяем место работы. Конечно, неприятно, когда вас списывают со счетов за то, что вы не справляетесь со своими обязанностями, что чаще всего и происходит. Но гораздо обиднее, когда терять работу приходится по самым невообразимым причинам, о которых только и думаешь: «Да как начальству такое вообще в голову пришло?»
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, где люди рассказали, на каких глупейших основаниях их уволили. Оказывается, поводом для этого может стать даже попытка спасти чью-то жизнь.
- Мой босс попросил меня зайти к нему в кабинет и с порога уволил со словами: «Сама знаешь почему». Я так расстроилась, что не нашла в себе силы возражать ему, поэтому просто ушла. Как позже выяснилось, меня уволили за то, что я простудилась и в тот день выглядела немного уставшей. К счастью, история на этом не закончилась. Дело в том, что у нас считается незаконным увольнять людей без предупреждения и без обсуждения причин, так что я все же добилась справедливости. © Isneret / Reddit
- Дело было 20 с лишним лет назад. Я работала в службе поддержки клиентов страховой компании. Однажды мне позвонила клиентка, которой требовалась срочная медицинская помощь. Из соседней пустой кабинки я позвонила в службу спасения, не прерывая разговор с ней, чтобы убедиться, что скорая до нее добралась. В итоге меня уволили, поскольку: а) мой звонок длился слишком долго; б) я сделала несанкционированный исходящий звонок; в) я передала личную информацию клиента (то есть имя и адрес) оператору службы спасения. © mrscake76 / Reddit
- Моя сестра встречалась с жутко ревнивым парнем, который постоянно обвинял ее в изменах. Иногда он заходил в ресторан, где она работала официанткой, чтобы узнать, на месте ли она. В итоге сестру уволили, потому что ее парень приходил слишком часто и ничего при этом не заказывал. © SoonToBeDumba** / Reddit
- Меня уволили за то, что я раскладывала пасьянс во время 15-минутного перерыва, когда работала в приемной клиники. Причем ее недалекий владелец еще и указал это в качестве причины моего увольнения. Но я получила пособие по безработице, а ему очень доходчиво объяснили, насколько глупа такая причина увольнения. © Elsa_the_Archer / Reddit
- Я работала в баре, который славился страшной текучкой: если кому-то удавалось проработать там дольше месяца, это было нечто из ряда вон. Мне удалось продержаться 3 месяца, а затем меня уволили за то, что я не поставила на стол гостей кетчуп. Притом что они ели пастушьи пироги с салатом и даже не просили о нем. © SpyJane / Reddit
- Я только недавно приступил к работе на новом месте, и в канун Рождества в офисе проводился конкурс на лучший рождественский свитер. Меня назначили судьей, поскольку я был новичком и, следовательно, беспристрастным. Я даже посоветовался со всеми коллегами, никто ли не против такого расклада. В итоге одна сотрудница обвинила меня в том, что я якобы засмотрелся на ее бюст, пока оценивал свитер. Я не шучу. И потом меня уволили. © Erophysia / Reddit
- Моему брату в срочном порядке удалили желчный пузырь. Я позвонил своему работодателю, чтобы попросить пару отгулов: наших родителей тогда не было в городе, а за братом нужно было присмотреть. Босс принялся меня отчитывать и спрашивать, что для меня важнее: работа или семья. Причем на следующий день он позвонил мне и поинтересовался, почему я не пришел на смену, будто этого разговора не было. © I_am_no_Ghost / Reddit
- Наш график работы висел на стене и представлял собой магнитную доску. Кто-то случайно уронил магнитик с моим именем и решил, что поместил его обратно на нужное место. Как вы понимаете, на смену я не вышел. На следующий день меня уволили, потому что я «должен знать наизусть свой график». © brumbles2814 / Reddit
- В 18 лет я устроился работать посудомойщиком. Это была моя первая работа, которую я к тому же нашел самостоятельно, и я так собой гордился! Когда я поделился новостью с родителями, они мне не поверили, поэтому мама позвонила в заведение и спросила, правда ли я у них работаю. В ту же ночь меня уволили, поскольку посчитали ненадежным. До сих пор не простил этого родителям. © Unknown author / Reddit
- Устраивался я как-то работать на местный паром. Прошел неоплачиваемую стажировку, все групповые собеседования. В общем, где-то через неделю мне пришел документ о приеме на работу с датой ее начала (через две недели), который я подписал и забрал свою копию. Я был вне себя от радости, ведь мне предстояло провести время в море и заработать деньги на лето! Всем своим друзьям раструбил об этой отличной новости. А за неделю до того, как я должен был приступить, мне позвонили из офиса и поинтересовались, где я. «Вы должны были быть на месте еще час назад», — прозвучало на том конце провода. Я попросил их перепроверить документ, который я подписал, поскольку мне никто не сообщал об изменении даты начала работы. Причем я еще отметил, что могу в любом случае приехать хоть прямо сейчас. В итоге они признали, что указали в документе не ту дату, но «недопонимание на столь раннем этапе работы является плохим звоночком», поэтому они отказались со мной сотрудничать. Да-да, потому что кто-то налажал с датой. © tris_majestis / Reddit
- Я сломал руку и был уволен за то, что посмел отпроситься с работы, чтобы сходить к врачу. Причем за все 5 лет я ни разу не брал отгул. © myneighborsownd**dos / Reddit
- Я работала в ресторане, который находился примерно в 2 часах езды на автобусе. Не так давно у нас появился новый управляющий, который был настоящей головной болью. Как-то раз я пришла на смену без пояса моей униформы. Управляющий велел мне вернуться за ним домой, на что я ответила, что это займет 4 часа, и затем он меня уволил. © Pl0xnoban / Reddit
- Меня уволили из ресторана быстрого питания за то, что я слишком часто спрашивал у посетителей, как прошел их день. Причем это нисколько не замедляло работу, напротив, я пытался быть приветливым и поддержать разговор, когда их заказ задерживался. На меня пожаловались руководству, поскольку я «вел себя агрессивно». Когда менеджер озвучил мне эту причину, я сперва подумал, что он шутит. © DeanWarren_ / Reddit
- Когда моя жена работала в арт-галерее, ее уволили за то, что на званом ужине в рамках художественного аукциона она дала одному важному меценату бутылку воды. Ее босс хотел сэкономить и позаботился о том, чтобы на мероприятии не было воды, но когда мецената замучила жажда, моя жена раздобыла ему бутылочку. Узнав об этом, начальство уволило ее за непослушание. © RocketDocRyan / Reddit
- Я работала бариста, и посетители всегда были от меня в восторге, к тому же я регулярно брала дополнительные смены. Однажды ночью у меня случился выкидыш и мне срочно нужно было к врачу. Когда я позвонила менеджеру, он сказал, что если я не найду кого-нибудь себе на замену на эту смену, то могу больше не возвращаться. Спустя пару лет я узнала, что его уволили за кражу денег и продукции. © fire_foot / Reddit
- Я работал в службе безопасности и по дресс-коду должен был носить черный галстук. Вот только галстук мне никто не выдал и в общем-то не требовал от меня его надевать, к тому же я все равно работал по ночам. Но однажды мимо меня прошел кто-то из начальства, увидел, что на мне нет галстука, и велел меня уволить, что в итоге и произошло. © linuxphoney / Reddit
- Когда я устраивался на работу, я предупредил руководство, что через 2 месяца мне нужно будет взять пару отгулов, поскольку моя сестра выходит замуж. Пока меня не было, у них случилась настоящая запара. Я в ней не участвовал, но мое имя фигурировало на нескольких документах. После свадьбы меня уволили, поскольку «меня не было на месте, когда я был им нужен». © IowaTransplant21 / Reddit
- Я устроился менеджером среднего звена в компанию, которая называла себя «одной большой семьей». У нас были комнаты отдыха с игровыми автоматами, мини-гольфом и столом для пинг-понга. После месяца работы во время перерыва я решил поиграть с коллегами в настольный теннис (в котором я был весьма неплох). В какой-то момент мимо комнаты отдыха проходят владелец компании со своим сыном, видят меня и решают составить мне компанию. В итоге я обыграл сына с разгромным счетом, а он так взбесился, что ушел, швырнув в меня ракеткой. Позже на этой же неделе меня уволили за «несоответствие ценностям компании». © Just_A_Grump / Reddit
А вас или ваших близких когда-нибудь увольняли по несуразным причинам? Удавалось ли вам добиться справедливости в этих случаях?