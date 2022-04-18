18 человек убедились в том, что в магазине можно затариться не только покупками, но и незабываемыми впечатлениями

Казалось бы, магазин — одно из наиболее скучных мест, куда мы забегаем практически каждый день, чтобы купить что-то необходимое. Но даже здесь можно стать свидетелем, а то и участником нестандартных и уморительных ситуаций. Зачастую благодаря людям, которые даже такое обыденное действие способны превратить в маленькое приключение.

Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети и на примере пользователей убедились в том, что поход по магазинам может подарить неповторимый опыт.

Моя подруга подошла к продавцу и забыла, как называется печенье Choco Pie. Стоит объясняет: «Есть у вас такое: бисквит, посередине крем, все в шоколаде, в индивидуальной упаковке?» Продавец: «Слоеные ушки возьмете?» Она: «Давайте». Ушла без Choco Pie. © Екатерина Щербакова

Только что в продуктовом магазине ко мне подошел ребенок и громко заявил: «Капуста — мой овощ силы! А какой у вас овощ силы?» Я замешкался, пытаясь сообразить, что ответить, но тут он говорит: «Да не переживайте. Я не мог определить свой овощ силы до 6 лет». © dave_cactus / Twitter

«Владелец магазина переоборудовал свой чердак, чтобы разместить там своих кошек. И теперь он под постоянным котонаблюдением»

Однажды я наблюдала, как в магазине высокий мужчина помог миниатюрной старушке достать товары с верхней полки. Когда она обернулась, чтобы поблагодарить его, воскликнула: «Боже мой, вы же Стивен Кинг!» Он тогда подмигнул женщине и сказал: «Все верно, только больше никому не говорите». А затем улыбнулся ей и ушел. Это произошло в моем местном продуктовом магазине. © Ellen Ostroth / Quora

Перед свадьбой ездила по делам, и образовалось окно. Ну не буду же зря время терять. Заехала в магазин за соками на банкет. Подхожу к кассе с полной тележкой соков. Кассир удивилась немного, пробила. Я вышла, загрузила их в машину и пошла за второй партией. Видели бы вы глаза кассира, когда я пришла с еще одной такой тележкой! А я что? Сказала только: «Ну жарко на улице». © Палата № 6 / VK

Гуляем с девушкой по ТРЦ. Зашли в какой-то магазин игрушек, видим, коляска крутая. Ходим, качаем ее туда-сюда, нахваливаем. Тут подошел мужик и говорит: «Оставьте ребенка, пожалуйста». Оказалось, не продается. © morvad / Pikabu

«Обнаружил сегодня в супермаркете»

Стою в супермаркете в хлебном отделе. Рядом бабушка с внуком выбирают булочку. Ребенок пытается ухватить понравившуюся булку руками, но бабушка его останавливает, упаковывает ее в пакет и приговаривает: «Вот дома руки помоешь, потом будешь есть». На что возмущенный внук заявляет: «Так я ее не руками, а ртом есть буду!» © Надежда Симонова

В магазине мебели продавец привел нам бесподобный довод в пользу некрасивого, но очень удобного дивана: «Ну пока вы на нем сидите, вам его не видно». © motown_missile / Reddit

Стояла в супермаркете в отделе кондитерских изделий и случайно рукой задела пачку печенья. Та упала, пластиковая коробка раскрылась, и печенье рассыпалось по полу. Парень, который стоял возле меня, резко схватил меня за руку, крикнул: «Бежим!» — и потащил меня за собой. Остановился, только когда добежали до кассы. На мои слова, что мне все равно ничего не сделали бы и эта ситуация не так страшна, лишь подмигнул и сказал, что не знал, как подкатить, а тут печенье так удачно рассыпалось. Встречаемся уже полгода. © Палата № 6 / VK

Покупала сегодня в магазине щетку для подметания. Такую современную метлу. Пришла на кассу оплачивать, продавщица, понятное дело, спрашивает: «Вам в пакетик?» Не удержалась, ответила: «Спасибо, я так полечу». © Подслушано / Ideer

«Почти каждый овощ в нашем местном магазине продается в индивидуальной пластиковой упаковке»

Стою в очереди в кассу, за мной отец с детьми, кажется, их было трое или четверо. Далее диалог:

Дети: «Папа, папа, корм кошачий купить забыли».

Папа: «Нет, не нужен корм».

Дети: «Папа, папа, но у нас же его нет дома, ну купи...»

Папа (уже закипает): «Нет, не куплю».

Дети (уже в слезы): «Ну а как же кошечка? Нужен корм, дома нет, ну купи, купи, купи...»

Я уже про себя думаю: «Что за изверг?»

Дети: «Папа, ну почему?»

Папа: «Да потому что у нас нет кошки!» © Палата № 6 / VK

Дети: «Папа, папа, корм кошачий купить забыли». Папа: «Нет, не нужен корм». Дети: «Папа, папа, но у нас же его нет дома, ну купи...» Папа (уже закипает): «Нет, не куплю». Дети (уже в слезы): «Ну а как же кошечка? Нужен корм, дома нет, ну купи, купи, купи...» Я уже про себя думаю: «Что за изверг?» Дети: «Папа, ну почему?» Папа: «Да потому что у нас нет кошки!» © Палата № 6 / VK Какая-то незнакомая женщина в магазине зачем-то сообщила: «Я ем только продукты без глютена, без ГМО и без химикатов». На что моя 5-летняя дочь ответила: «Я ем только пиццу». © XplodingUnicorn / Twitter

Работаю из дома, много рутины. В обед захожу с собакой в магазин, выбираю товар, иду к кассе и... пытаюсь рассчитаться не картой, а ключом от домофона. Прикладывала несколько раз, удивлялась, что не пищит. И только когда увидела сползающие очки кассира и удивленные глаза, обратила внимание на то, чем оплачиваю. Хохотали все, даже моя собака у дверей магазина, по-своему. © Irina Todosiychuk

Магазин делает из своих старых подарочных карт медиаторы, которые покупатели могут взять совершенно бесплатно

Стою в супермаркете с тележкой, а жена тем временем продукты в нее складывает. Что-то задумался, гляжу на прилавки. И вдруг невольно замечаю, что я укачиваю, как ребенка в коляске, колбасу, мандарины и прочие покупки. Трое детей, рефлекс выработан. © barsikVboi / Pikabu

Я как-то видел, как одна тучная старушка в супермаркете пробовала на себе дезодоранты и ставила их обратно. Она перебрала штук 20, наверное, прежде чем продолжила совершать покупки, так и не положив ни одного дезодоранта себе в корзину. © NotParticularlyGood / Reddit

Была сегодня в магазине. На кассе передо мной стоит девочка лет 5 с тележкой, кассир спрашивает: «Тебе большой или маленький пакетик?» А она говорит: «Маленький, большой я не донесу». Вот так и рождаются анекдоты. © Палата № 6 / VK

Хочу купить сыр дорблю. Спрашиваю у продавщицы: «Сыр свежий?» Она поднимает на меня глаза и заговорщицки так: «Вы знаете, мне кажется, он давно испортился». © Оксана Панфилова

Этот магазин одежды и обуви оснащен вот таким оригинальным эскалатором-горкой

Брал продукты в супермаркете, на кассе вместо обычного пакета распаковал мусорный с завязками и сложил все в него. Оценили не все, но лайфхак-то действенный. © Подслушано / Ideer

В ассортименте магазина есть товарная позиция «Яблоки красные». Но так как некоторые сорта яблок похожи, кассир, перед тем как пробить, спрашивает: «У вас яблоки красные?» Покупатель на этот вопрос растерянно так отвечает: «Да», — а затем сразу уточняет дальше: «Лимоны желтые, огурцы зеленые, морковь оранжевая...» © New Born / AdMe