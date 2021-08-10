18 человек, у которых теперь надолго пропадет желание заказывать что-либо через интернет

Заказать себе крутые вещи или просто вкусности — это как играть в лотерею. Ведь в обычных магазинах, прежде чем что-то купить, есть возможность померить вещь, пощупать, оценить ее, как говорится, не отходя от кассы. А вот что касается интернет-доставок, никогда не знаешь, насколько тебе повезет.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что ваши покупки всегда соответствовали вашим ожиданиям. А если нет, то вы поймете всю боль героев нашей подборки.

«Только съев половину пиццы, я вдруг заметил это»

«Мост меня, конечно, разочаровал больше всего»

Я могу прислать тебе крутое фото водопада совершенно бесплатно. © BlueMirai / Reddit

«Это первый случай, когда я заказываю еду, а они забывают добавить булочки в сэндвич»

«Мой друг заказал жаренный на гриле сыр, и вот что он получил»

«Получил это сегодня»

«Хрупкое».

«Мой друг заказал пиццу и попросил добавить немного орегано. И точно, тут „немного“ орегано»

«Я заказал куриные крылышки на ужин, а привезли только овощи и соус»

«Заказал в интернете кофейную кружку „Громит“»

«Курьер приходил дважды, звонил в дверь и убегал к своему грузовику, а потом быстро уезжал. На второй день мне пришлось бежать за ним, чтобы забрать телевизор. И вот что я получил»

«Открыв почтовый ящик, я обнаружил, что коробка была разорвана, а часть приставки исчезла»

«Этот „сэндвич с курицей“ — совсем не то, чего я ожидал!»

«Я заказала кексы на день рождения друга, и вот в каком виде их привезли»

«Кошачье дерево, которое заказала моя мама, и то, что пришло»

Должен признаться, я надеялся, что в сравнении будет просто мини-домик. © nessii31 / Reddit

Мы с мамой готовы были к чему-то похожему, но точно не к такому. © Sproose_Moose / Reddit

«Мой сосед был очень разочарован, когда это привезли»

«Заказала 2 „больших“ лежака для своих собак. Пришлось отдать первый (коричневый) тому, у кого собака меньше»

«Собрался на пробежку в своих новых кроссовках. Но не тут-то было»

«Зеркало для душа с антизапотевателем пришло мутным и разбитым»

«Я не могу перестать смеяться. Чем дольше я смотрю, тем смешнее»

Это же Винни-Пух в интерпретации Пикассо. © Estella149 / Reddit