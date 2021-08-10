18 человек, у которых теперь надолго пропадет желание заказывать что-либо через интернет
Заказать себе крутые вещи или просто вкусности — это как играть в лотерею. Ведь в обычных магазинах, прежде чем что-то купить, есть возможность померить вещь, пощупать, оценить ее, как говорится, не отходя от кассы. А вот что касается интернет-доставок, никогда не знаешь, насколько тебе повезет.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что ваши покупки всегда соответствовали вашим ожиданиям. А если нет, то вы поймете всю боль героев нашей подборки.
«Только съев половину пиццы, я вдруг заметил это»
«Мост меня, конечно, разочаровал больше всего»
- Я могу прислать тебе крутое фото водопада совершенно бесплатно. © BlueMirai / Reddit
«Это первый случай, когда я заказываю еду, а они забывают добавить булочки в сэндвич»
«Мой друг заказал жаренный на гриле сыр, и вот что он получил»
«Получил это сегодня»
«Хрупкое».
«Мой друг заказал пиццу и попросил добавить немного орегано. И точно, тут „немного“ орегано»
«Я заказал куриные крылышки на ужин, а привезли только овощи и соус»
«Заказал в интернете кофейную кружку „Громит“»
«Курьер приходил дважды, звонил в дверь и убегал к своему грузовику, а потом быстро уезжал. На второй день мне пришлось бежать за ним, чтобы забрать телевизор. И вот что я получил»
«Открыв почтовый ящик, я обнаружил, что коробка была разорвана, а часть приставки исчезла»
«Этот „сэндвич с курицей“ — совсем не то, чего я ожидал!»
«Я заказала кексы на день рождения друга, и вот в каком виде их привезли»
«Кошачье дерево, которое заказала моя мама, и то, что пришло»
- Должен признаться, я надеялся, что в сравнении будет просто мини-домик. © nessii31 / Reddit
- Мы с мамой готовы были к чему-то похожему, но точно не к такому. © Sproose_Moose / Reddit
«Мой сосед был очень разочарован, когда это привезли»
«Заказала 2 „больших“ лежака для своих собак. Пришлось отдать первый (коричневый) тому, у кого собака меньше»
«Собрался на пробежку в своих новых кроссовках. Но не тут-то было»
«Зеркало для душа с антизапотевателем пришло мутным и разбитым»
«Я не могу перестать смеяться. Чем дольше я смотрю, тем смешнее»
- Это же Винни-Пух в интерпретации Пикассо. © Estella149 / Reddit
А вам присылали непонятно что вместо нужного товара, когда вы заказывали что-нибудь? Или же вас такое невезение обошло стороной?
Фото на превью Werocia / Reddit
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