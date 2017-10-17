18 человек, у которых слишком много свободного времени

Есть миллион способов продуктивно провести свободное время. И не меньше способов провести его совершенно бессмысленно.

AdMe.ru собрал для вас подборку идей от истинных королей прокрастинации.

В пробке, наверное, стоял

Мой бывший на первом свидании и когда я узнала его получше

Конкурс среди сотрудников зоопарка на лучший косплей животных. Люди, вы просто звери какие-то!

Когда у школьного учителя слишком много свободного времени и неограниченный запас маркеров

Потому что кулинария — это тоже творчество

Профиль Линкольна из начинки для печенья, потому что для истинного таланта весь мир — холст

Когда бабушка попросила нарубить дров, а ты в душе художник

Если все журналы прочитаны, а занять себя все еще чем-то надо

Не отец ты мне!

Когда все другие способы развлечь себя закончились

Коробка чипсов и скучающий инженер

Майк Тайсон в Excel точно занимательнее квартального отчета

Потому что просто оставить чаевые — это скучно

И мышь не пробежит

Ну, во-первых, это красиво

Свободный доступ к офисным принадлежностям и отсутствие начальства до добра не доводят

Кто сказал, что скучать на работе легко?

Фото на превью pikabu

28 На склад!
11 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!