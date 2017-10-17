18 человек, у которых слишком много свободного времени
Есть миллион способов продуктивно провести свободное время. И не меньше способов провести его совершенно бессмысленно.
AdMe.ru собрал для вас подборку идей от истинных королей прокрастинации.
В пробке, наверное, стоял
Мой бывший на первом свидании и когда я узнала его получше
Конкурс среди сотрудников зоопарка на лучший косплей животных. Люди, вы просто звери какие-то!
Когда у школьного учителя слишком много свободного времени и неограниченный запас маркеров
Потому что кулинария — это тоже творчество
Профиль Линкольна из начинки для печенья, потому что для истинного таланта весь мир — холст
Когда бабушка попросила нарубить дров, а ты в душе художник
Если все журналы прочитаны, а занять себя все еще чем-то надо
Не отец ты мне!
Когда все другие способы развлечь себя закончились
Коробка чипсов и скучающий инженер
Майк Тайсон в Excel точно занимательнее квартального отчета
Потому что просто оставить чаевые — это скучно
И мышь не пробежит
Ну, во-первых, это красиво
Свободный доступ к офисным принадлежностям и отсутствие начальства до добра не доводят
Кто сказал, что скучать на работе легко?
Фото на превью pikabu