18 человек, у которых слишком много свободного времени

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Есть миллион способов продуктивно провести свободное время. И не меньше способов провести его совершенно бессмысленно. AdMe.ru собрал для вас подборку идей от истинных королей прокрастинации.

В пробке, наверное, стоял

Мой бывший на первом свидании и когда я узнала его получше

Конкурс среди сотрудников зоопарка на лучший косплей животных. Люди, вы просто звери какие-то!

Когда у школьного учителя слишком много свободного времени и неограниченный запас маркеров

Потому что кулинария — это тоже творчество

Профиль Линкольна из начинки для печенья, потому что для истинного таланта весь мир — холст

Когда бабушка попросила нарубить дров, а ты в душе художник

Если все журналы прочитаны, а занять себя все еще чем-то надо

Не отец ты мне!

Когда все другие способы развлечь себя закончились

Коробка чипсов и скучающий инженер

Майк Тайсон в Excel точно занимательнее квартального отчета

Потому что просто оставить чаевые — это скучно

И мышь не пробежит

Ну, во-первых, это красиво

Свободный доступ к офисным принадлежностям и отсутствие начальства до добра не доводят

Кто сказал, что скучать на работе легко?