18 человек, у которых с макияжем однажды накладочка вышла
Наверное, у каждой из нас хотя бы раз, да был неудачный макияж. Наша неопытность, некачественная косметика или неумелый визажист — причины могут быть разными. В интернете даже есть целая группа, в которой участники обсуждают ошибки визажистов, а самые смелые еще и показывают собственные фотографии.
Мы в AdMe.ru искренне восхищены героинями этой подборки, которые не только не стали делать трагедию из бьюти-провалов, но еще и нашли в себе силы посмеяться над ситуацией.
«Вот как меня накрасили в магазине косметики. К счастью, это было бесплатно»
«На день рождения муж подарил мне макияж от профессионального визажиста. Я заплакала, когда увидела, что она со мной сделала»
«Мне еще пришлось пойти на ужин в таком виде, было так неловко».
«Я раньше работала моделью. Вот как меня однажды накрасили для съемок. Это должен был быть классический макияж в стиле „Голливуд“»
«Год назад я проходила собеседование на должность в сфере красоты в таком виде. Не могу понять, как я вообще получила эту работу»
«Я заплатила за этот ужас $ 45. Бедная девушка-визажист была так довольна своей работой, что я не смогла честно сказать ей, что думаю»
«Я раньше была самопровозглашенным готическим визажистом»
«Мой свадебный макияж. Только посмотрите на этот контур»
«Моя подруга проходила курсы визажистов, я была у нее моделью. Преподавательница накрасила мне так один глаз и предложила ей повторить это на другом»
«Визажист сделала мое лицо в день свадьбы каким-то грязным»
«К счастью, у меня оставалось еще 2 часа до церемонии. Много времени, чтобы поплакать, смыть это все и накраситься самой».
«Я действительно так красилась в 2017 году»
«Тетя подарила мне поход к визажисту. С левой стороны лица — его работа, с правой — моя»
«Издалека выглядит почти нормально»
«Когда я выходила замуж, мама наняла для меня визажиста. Вот пробный макияж, который она сделала. Нет, вы только посмотрите на мои губы»
«Праздничный макияж от профессионала. Поверить не могу, что я за это заплатила. Весь день чувствовала себя некрасивой»
«У меня тоже был печальный опыт с макияжем от „профессионала“. Я пробовала убеждать себя в том, что все не так уж и плохо, но потом все равно все переделала»
«Нашла старые фотографии. Здесь я с макияжем от своей подруги, которая очень хотела стать визажистом»
«Вчера я заплатила за этот свадебный макияж $ 60. Не обращайте внимание на выражение лица, я просто очень недовольна»
«Прическа и макияж для помолвки, за которые я отдала больше $ 100»
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Знаешь, а я не вижу проблем с макияжем. Да, волосы уложены не идеально, но кто это вообще заметит? У тебя такая обворожительная улыбка. © AshNics6214 / Reddit
Наверняка среди наших читателей есть те, кто и сам побывал в кресле у визажиста. Расскажите нам, как все прошло?