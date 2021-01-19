18 человек, у которых с макияжем однажды накладочка вышла

Наверное, у каждой из нас хотя бы раз, да был неудачный макияж. Наша неопытность, некачественная косметика или неумелый визажист — причины могут быть разными. В интернете даже есть целая группа, в которой участники обсуждают ошибки визажистов, а самые смелые еще и показывают собственные фотографии.

Мы в AdMe.ru искренне восхищены героинями этой подборки, которые не только не стали делать трагедию из бьюти-провалов, но еще и нашли в себе силы посмеяться над ситуацией.

«Вот как меня накрасили в магазине косметики. К счастью, это было бесплатно»

«На день рождения муж подарил мне макияж от профессионального визажиста. Я заплакала, когда увидела, что она со мной сделала»

«Мне еще пришлось пойти на ужин в таком виде, было так неловко».

«Я раньше работала моделью. Вот как меня однажды накрасили для съемок. Это должен был быть классический макияж в стиле „Голливуд“»

«Год назад я проходила собеседование на должность в сфере красоты в таком виде. Не могу понять, как я вообще получила эту работу»

«Я заплатила за этот ужас $ 45. Бедная девушка-визажист была так довольна своей работой, что я не смогла честно сказать ей, что думаю»

«Я раньше была самопровозглашенным готическим визажистом»

«Мой свадебный макияж. Только посмотрите на этот контур»

«Моя подруга проходила курсы визажистов, я была у нее моделью. Преподавательница накрасила мне так один глаз и предложила ей повторить это на другом»

«Визажист сделала мое лицо в день свадьбы каким-то грязным»

«К счастью, у меня оставалось еще 2 часа до церемонии. Много времени, чтобы поплакать, смыть это все и накраситься самой».

«Я действительно так красилась в 2017 году»

«Тетя подарила мне поход к визажисту. С левой стороны лица — его работа, с правой — моя»

«Издалека выглядит почти нормально»

«Когда я выходила замуж, мама наняла для меня визажиста. Вот пробный макияж, который она сделала. Нет, вы только посмотрите на мои губы»

«Праздничный макияж от профессионала. Поверить не могу, что я за это заплатила. Весь день чувствовала себя некрасивой»

«У меня тоже был печальный опыт с макияжем от „профессионала“. Я пробовала убеждать себя в том, что все не так уж и плохо, но потом все равно все переделала»

«Нашла старые фотографии. Здесь я с макияжем от своей подруги, которая очень хотела стать визажистом»

«Вчера я заплатила за этот свадебный макияж $ 60. Не обращайте внимание на выражение лица, я просто очень недовольна»

«Прическа и макияж для помолвки, за которые я отдала больше $ 100»

Знаешь, а я не вижу проблем с макияжем. Да, волосы уложены не идеально, но кто это вообще заметит? У тебя такая обворожительная улыбка. © AshNics6214 / Reddit