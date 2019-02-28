18 человек, у которых произошел самый неловкий диалог в мире

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Что может быть более неловким, чем глупость, сказанная не в то время и не в том месте? Только глупость написанная. Например, в эсэмэске, которую уже нельзя удалить. А вот по-доброму посмеяться над ней — это святое.

Редакция AdMe.ru увлеклась чтением курьезных переписок, которыми делятся пользователи сети. Посмеемся вместе?

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Такое сообщение пришло в день рождения.

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А вы когда-нибудь попадали в неловкие ситуации при отправке эсэмэсок? Делитесь (если, конечно, вам не слишком стыдно).

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