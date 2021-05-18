18 доказательств того, что отношения — это не только бабочки в животе, но еще и целая череда испытаний
Отношения — это не только постоянная тренировка терпения, но еще и неплохая зарядка для глаз, когда их приходится закатывать при очередном фортеле своей второй половинки. И безусловно, близкий человек научит вас сарказму и самоиронии. Иначе можно взорваться прежде, чем удастся постичь суть взаимоотношений женщины и мужчины.
Мы в AdMe.ru немного завидуем стойкости героев нашей подборки. Ведь они сполна окунулись в прелести совместной жизни, но при этом готовы их принять легко и с юмором.
«Статус VIP. Смог получить его только после медной свадьбы»
«Около года назад жена купила мне игрушечные глаза-наклейки и сказала, что, по ее мнению, я найду где их применить. Сегодня я проедусь на этом»
«Сказала мужу, что люди обычно используют зубочистки, чтобы прорастить авокадо. Вот что я обнаружила на следующий день»
«Жена уронила рулон бумажных полотенец в раковину и просто отрезала мокрую половину»
Когда стараешься быть романтичным изо всех сил
«Жена сказала мне, что я слишком рад нашему новому испарителю кленового сиропа. Я сказал ей, что это не так»
«Я сказал жене, что хотел бы поставить садового гнома. „Ни в коем случае“, — ответила она. Тогда я показал ей это»
«Я попросила мужа посадить помидоры»
«Жена решила связать детскую игрушку. Но что-то пошло не так. Теперь Крипя живет у нас в спальне»
Когда у пары идеальное взаимопонимание
«Наши зубные щетки. Моя — справа, жены — слева»
«Зашла я в туалет моего парня, а тут»
Когда долго чего-то просишь, и вот спустя много лет наконец-то это свершилось
«Моя девушка никогда не закрывает за собой ящики»
«Неважно себя почувствовала. Подходит муж: «Может, тебе порошочек дать? Такая бело-синяя упаковка. Кажется, „Смурфикс“ или как-то так». Итак, внимание, «Смурфикс»
«Жена чуть не довела до седых волос вчера ночью. Она снимает видео про макияж и оставила свой гибкий держатель для телефона»
«Жена отказывается мне помогать застелить постель»
«Мы с моей девушкой специально сделали эту совместную нелепую фотографию»
А какие фортели выкидывает ваша вторая половинка?
Фото на превью skeptiker / Pikabu
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