18 человек, у которых нет проблем с правильной расстановкой приоритетов

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Жизнь современного человека настолько многозадачна, что даже Юлию Цезарю с его способностью справляться с несколькими делами одновременно пришлось бы несладко. Нам нужно делать то-се, пятое-десятое, а еще и не забыть поздравить с юбилеем какую-нибудь троюродную тетку. Поэтому сегодня так важно уметь отделять главное от второстепенного, чтобы сберечь силы и время и радоваться окружающему миру.

AdMe.ru нашел на просторах сети 18 человек, которые, кажется, не допустили ни одной ошибки при расстановке приоритетов.

1. Любой на его месте поступил бы точно так же

2. «В торговом центре сработала пожарная сигнализация, и эти девушки направились к выходу с полными тарелками в руках»

3. Девушки делятся на 2 типа

4. «Попали с девушкой под дождь и вместо того, чтобы бежать под укрытие, решили сделать пару крутых кадров»

5. Дети всегда находят время на то, что действительно важно

6. Во всем есть свои плюсы

7. Вместо замка из песка этот парень построил диван и улегся спать

8. «Я хоть и живу в маленьком доме, но для действительно важных вещей у меня всегда найдется местечко»

9. Участвовать в разборках или погладить чайку? Выбор очевиден

10. «Вместо пышной свадьбы мы предпочли путешествие в Китай»

11.

12. Вот это поворот!

«Она целый день сидит в своей комнате и играет в видеоигры». «Я бы хотела иметь парня, но мои видеоигры гораздо важнее».

13. «Заехал в новую квартиру. Перво-наперво сделал это»

14. Не все джентльмены перевелись

15. Отличный девиз по жизни

16. Кажется, кто-то остался недоволен таким раскладом. Кто-то, но не пес

17. И на работу не опоздала, и не лишила себя прелестей здорового сна

18. Парни, мотайте на ус

А какая мелочь, на ваш взгляд, имеет в этой жизни первостепенное значение?