18 человек, у которых настоящий талант дарить подарки, вызывающие бурю эмоций

42 0 27 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В Сиаме, когда правитель был недоволен вельможей, он вручал ему белого слона. Это животное считалось священным, и его нельзя было нагружать работой. Передаривать слона тоже было запрещено, а содержать такой презент стоило огромных денег, и неугодный подданный в итоге оказывался разорен.

Мы в AdMe.ru считаем, что подарок может быть любым: дорогим, дешевым, странным, вычурным или совсем банальным — главное, чтобы он понравился получателю. Герои нашей сегодняшней подборки умеют делать такие презенты, что вам непременно захочется пригласить их на день рождения.

«Просыпаюсь, любимой рядом нет, но лежит договор дарственной на жилье. У нас нет своей недвижимости, но вскоре я понял, в чем подвох»

Друзья не смогли найти для подруги книгу о Гарри Поттере нужного издательства, поэтому решили переписать ее от руки. Получился крутой подарок на день рождения

«Попросила свекра не дарить тюльпаны на 8 Марта, и сегодня муж привез их. Не прогадала»

Тот случай, когда действительно дорог не подарок, а внимание

Девушка делает подарочные украшения, одна из ее работ — колье в виде молекулы окситоцина — гормона счастья, любви и обнимашек

Презент необязательно должен быть материальным. Один из лучших подарков — это воспоминания

Жена сделала мужу на 23 Февраля. Это мыло

Подарок другу на день рождения. Может, и не самый оригинальный, зато упаковка впечатляет

Многие из нас втайне мечтают о таком

Отличная идея для поздравления голодного студента

«Моя жена сделала мне лучший рождественский подарок»

«1 сын или дочь».

Крутость этого подарка зашкаливает

Жена подарила мужу фартук с уравнением. Он занервничал и попробовал его решить. Оказалось, что ответ она вышила на своем фартуке

«В Белграде познакомились с местным пенсионером. Я подарила ему на память 10 рублей. В ответ он сделал меня миллионером»

«Такие деньги были в ходу в Югославии 90-е годы. На них, по словам дарителя, можно было купить разве что шоколадку».

Многие считают, что дарить шоколад мужчинам не принято. Это смотря как дарить

На день рождения друга компания склеила из бумаги Арнольда Шварценеггера

А на Новый год будет футболка со скриншотом футболки со скриншотом

«Мама моей подруги знает, что я люблю лапшу и „Мандалорца“, поэтому она прислала мне такой подарок. Она связала мне этого парня, после того как победила рак. Потрясающая женщина!»

Бонус: подарок должен быть хорошо упакован