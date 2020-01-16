18 человек, у которых на ровном месте случился диалог-катастрофа
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Люди пересылают больше 500 млрд сообщений в месяц. Каждый хотя бы раз получал СМС странного содержания — от близких, знакомых или же с неизвестного номера. Те, кто пользуются голосовым помощником, также могут рассказать о случаях, когда беседа вышла за рамки алгоритма. Герои нашей статьи выложили в интернет примеры сообщений, которые были для них слегка неожиданными.
AdMe.ru под впечатлением от того, как искусно порой жизнь подбрасывает нам необычных собеседников, давая возможность лишний раз посмеяться.
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Какой перепиской с непредсказуемым финалом вы могли бы пополнить нашу подборку?