18 человек, у которых на ровном месте случился диалог-катастрофа

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди пересылают больше 500 млрд сообщений в месяц. Каждый хотя бы раз получал СМС странного содержания — от близких, знакомых или же с неизвестного номера. Те, кто пользуются голосовым помощником, также могут рассказать о случаях, когда беседа вышла за рамки алгоритма. Герои нашей статьи выложили в интернет примеры сообщений, которые были для них слегка неожиданными.