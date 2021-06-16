18 человек, которые так закалили свой характер, что теперь ни один наглец не пройдет

Сейчас модно говорить про личные границы и то, что надо их отстаивать. Порой кажется, что оборону надо держать везде, ведь неприятные личности встречаются где угодно: бесячьи начальники на работе, хамы в маршрутке, тираны-преподы в универе. Или поклонники, которые предлагают «большую и чистую», а сами скрывают жену и 3 детей.

Мы в AdMe.ru знаем пару-тройку примеров, когда наглец получил по заслугам. А в бонусе покажем, как можно обезоружить агрессора юмором.

Поняла, что научилась за себя постоять, когда мне сказали, что едут в гости, хотя я говорила, что никого не жду. Когда они позвонили в дверь, я выключила звонок, телефон и пошла спать дальше. Если люди не понимают с десятого раза, что я не люблю подобное, будем отучать по-другому. © Yadeathcoree / Twitter

Мне «ВКонтакте» написывал экземпляр. Любви хотел большой и чистой. Чтобы мелочь, на него похожая, по дому носилась. И чтобы жена в переднике и с влюбленными глазами встречала с работы. Все как в рекламе майонеза. Зашла на страничку к нему. И фотки хорошие. На рыбалке, с друзьями, возле тачки — классика. Но нашла я его в другой соцсети, и там были другие фотки: мой «недоромео» сидел в окружении своего семейства, вполне довольный и упитанный. К слову, он мне по ушам ездил, что никогда не знал семейного счастия. Предъявила ему сии фотки со словами: «Собственно, а какого?» Услышала в ответ душещипательную историю: ах, женился мой дяденька исключительно «по залету». Нет любви в его жизни. (А 3 детей откуда тогда?) В общем, оставила я его без душевного тепла. © Ole21 / Pikabu

Новый начальник стал писать на меня докладные. Что-то вроде: «Сотрудник Н. неправильно посчитал материалы для заказа, потому что ему дали неверные исходные данные, но все равно считаю его виноватым, потому что он спрашивал данные неубедительным тоном». Я с этими докладными к бигбоссу, говорю: «Это же ересь полная, я с этим пойду в трудовую инспекцию». Бигбосс такой: «Погодь, не пори горячку». Вызвал начальника на ковер. А тот на меня разобиделся, стукачом обозвал. Я начинаю ржать, ему его же творчество демонстрирую. Теперь он со мной не разговаривает. © sg.prophet / Pikabu

Сыну 26 лет, сказал мне, что их поколение умнее нашего, с чем я в принципе согласился. Только обратил его внимание на такой факт: раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали, как регулировать клапанные зазоры, а теперь — что нельзя пить жидкость для аккумуляторов. © Pribalt47 / Twitter

Был у нас в универе препод по электротехнике — зверь редкостный, но не по злобе душевной. Он просто занимался этим примерно полвека и искренне не понимал, какие с этим «простеньким» интегралом Дюамеля могут быть проблемы. Он любил на студентов покрикивать. На защите курсовой я был невыспавшийся, злой и начал кричать на него в ответ. Группа уже меня чуть ли не хоронить собралась, а оказалось, что так можно с ним вести дискуссию. И он даже собственные ошибки признает. © int.13h / Pikabu

Замдиректора решила сэкономить бюджет компании и всех лишить премии за квартал. И вот я, недовольная таким обстоятельством, так как это была моя первая премия, подняла все корпоративные документы. Объяснила ей, что с моей стороны не было нарушений, поэтому полностью лишать меня премии они не имеют права. Весь филиал обсуждал, как я дала ей ответку, а позже я стала чуть ли не любимым ее сотрудником. © Kseniya Maximyuk / Facebook

Еду в автобусе, людей как сельдей в бочке. На остановке втискивается девушка и становится прямо за мной.

Она: «Не могли бы вы подвинуться, пожалуйста?»

Я: «Да тут двигаться-то и некуда».

Она: «Я вообще-то не к вам обращаюсь, а ко всем».

Я: «Ну должен же был хоть кто-то вам ответить».

Она: «Ты что, думаешь, ты тут самый умный?»

Я: «Да».

Слышу, народ начинает посмеиваться. Дальше девушка ехала молча. © Sudhendu Pandey / Quora

Устроился на новую работу в офис. И тут мне стали названивать люди и спрашивать, как сдать тест на аттестат зрелости. По 15–20 звонков в день! Я, конечно, отвечал, что они ошиблись номером. Зашел на сайт образовательного центра — и да, там по ошибке указан мой рабочий телефон. Я звоню им, прошу убрать мой номер с сайта, а они меня игнорируют. Тогда всем, кто мне звонил насчет теста, я говорил, что с собой нужно взять хорошо заточенный карандаш и $ 10. К ним ломанулась толпа, которая желала стать тест за $ 10, хотя он стоил $ 200. Наконец-то мой номер телефона пропал с сайта образовательного центра. © Billiam201 / Reddit

Вечер, темно. Мы стояли вдвоем с каким-то мужчиной, ждали автобус. Он решил пошутить, не боюсь ли я стоять тут одна в темноте с незнакомцем, вдруг он маньяк. А я ехала с фотосета от подруги с реквизитом. Я спрашиваю: «А вы?» В ответ на его вопрос «А мне чего бояться?» я улыбаюсь, киваю, тянусь к сумке с реквизитом и достаю игрушечный пистолет. Заряжаю его. Он делает пару шагов в сторону и утыкается в телефон. Дальше стояли в тишине. © HeIIoSidney96 / Twitter

Однажды в переполненном автобусе мне орали, что я невоспитанная и место не уступаю, а я была на 3-м месяце. На мой ответ, что я в положении, еще и вруньей назвали. Но наездившись в свое время с первым ребенком с пузом наперевес, когда никто из мужиков не соизволил подняться, я решила впредь ездить так, как удобно мне, и не переживать по этому поводу. Раз я сижу, значит, мне надо. © Алла Николаева / Facebook

Моя свекровь, женщина низкого роста, швабру не признавала: не так хорошо моет полы. Мыть надо руками, на коленях. Я высокая и худая — мыла руками, но наклонившись. Она сделала мне замечание, мол, не так мою пол. Я ей в ответ: «Вам хорошо, вы маленькая, вам пол близок, легко сесть на колени, а мне он далек, мне удобнее наклонившись». Больше замечаний не делала. © Жанна Марамбей / Facebook

Один парень с работы купил брендовые часы и стал всем хвастаться. Он сказал коллеге: «Знаешь, в чем разница между твоими часами и моими? Твои показывают время, а мои еще и статус». Мне стало обидно за друга, и я парировал: «А знаешь, что еще показывают твои часы? Что тебе не хватило ума не вестись на бренд». © Nikhil Srivastava / Quora

Работал в кол-центре, принимал платежи от клиентов, у которых отключили телефон за неуплату.

Мужчина: «Сейчас же подключите мой телефон!»

Я: «Мне очень жаль, что ваше обслуживание было прервано. Я могу принять ваш платеж и включить его. Это может занять до 2 часов».

Мужчина: «Да что вы за работники такие?! Да вы знаете, кто я? От меня зависят жизни людей!»

Я: «Хорошо, тогда я уверен, что вы понимаете, насколько важно, чтобы я получил ваш платеж прямо сейчас».

Мужчина: «Ты что, меня сейчас идиотом назвал?»

Я: «Нет. Я не считаю, что это необходимо».

Долгое молчание.

Мужчина, вежливо: «Хорошо. Я хочу произвести оплату». © Ryan C. Perry / Quora

Мужчина: «Сейчас же подключите мой телефон!» Я: «Мне очень жаль, что ваше обслуживание было прервано. Я могу принять ваш платеж и включить его. Это может занять до 2 часов». Мужчина: «Да что вы за работники такие?! Да вы знаете, кто я? От меня зависят жизни людей!» Я: «Хорошо, тогда я уверен, что вы понимаете, насколько важно, чтобы я получил ваш платеж прямо сейчас». Мужчина: «Ты что, меня сейчас идиотом назвал?» Я: «Нет. Я не считаю, что это необходимо». Долгое молчание. Мужчина, вежливо: «Хорошо. Я хочу произвести оплату». © Ryan C. Perry / Quora Мой отец работал сварщиком на заводе. И был у них там мужичок, которого все назвали Белкой. Он любил «заимствовать» чужие вещи и не возвращать их на место. Так, папины инструменты постоянно пропадали. Он жаловался, но все без толку. Тогда отец собрал вещи того мужика, положил в ящик и приварил его на высоте 6 метров. Когда мужик обнаружил пропажу, он кинулся к начальству. Приходит начальник цеха, а папа и говорит: «Белки любят лазать по деревьям, ты уверен, что не оставил их где-то на высоте?» В общем, они еще лет 10 работали вместе, и у папы больше ничего не пропадало. © Dark909911 / Reddit

Ходил по куче собеседований, везде получал вежливое «Мы вам перезвоним». Злит. Ну что вам надо еще? У меня и образование есть, и вредных привычек нет, и зарплату прошу самую обычную. И вот очередное собеседование, третье за этот день, в кабинете эйчар и непосредственное начальство. Спрашивают меня: «Что ж, кем вы видите себя в нашей компании в ближайшее время?» А меня так достали эти тупые однотипные вопросы, что ответил: «Я вижу себя человеком, который ненавидит всех коллег из-за того, что приходится постоянно отвечать на глупые вопросы. Также я минимум раз в неделю обещаю орать на всех за то, что они неправильно пользуются офисной техникой, и выпиваю 3 ведра чая в день, потому что в большинстве случаев делать мне абсолютно нечего». Начальник восхищенно всплеснул руками: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!» © «Палата № 6» / Vk

Один чувак заливал мне, что кольцо на его безымянном пальце бабушкино и носит он его, чтобы чтить ее память. Только кольцо-то было очень большого размера и явно мужское. Тогда я пробила его домашний номер. Звоню, трубку подняла его жена, которой я рассказала, что он «похоронил» и ее, и бабушку. © lateefa / Pikabu

Как-то через 3 месяца после рождения ребенка мой коллега спросил: «Когда за вторым?» Я ему сразу же: «А вы когда за третьим?» При этом его жена тоже буквально недавно родила. Больше таких вопросов мне не поступало. © Kseniya Maximyuk / Facebook

Мы как-то шли со знакомой, ее рост 183 см, она занимается баскетболом и ходит в качалку. Какой-то парень начал высказываться про ее рост, мол, «мало того, что такая дылда, ни один мужик не посмотрит, так еще и мышцы как у мужика». Я уже хотела возмутиться, что это не его дело и не ему решать, как она должна выглядеть, но тут она внезапно просто берет его, поднимает и говорит: «Повторите, пожалуйста, мне так плохо слышно». © A9niBearn / Twitter

Бонус: история, доказывающая, что «настоящему мастеру айкидо» для победы даже кулаки не понадобятся

Метро, час пик. В последнюю секунду в дверь протискивается паренек. Случайно он толкает другого парня и его девушку: внутри было место, просто эти двое стояли у входа. Ну, думаю, сейчас что-то будет. Парень начинает бычить: «Ты смотри, куда прешь!» Подросток: «Извини, чувак, дверь так быстро закрылась». Парень: «Ждал бы следующего поезда» — и поднимает руку, явно намереваясь ударить. Подросток (протягивая руку для пожатия): «Большое спасибо за совет». Окружающие и подружка парня захихикали. Он был разоружен. © Klush Treio / Quora