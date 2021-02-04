18 человек, у мозгов которых настройки скатились до «заводских»
Все мы не без причуд, и порой голова нас так подводит, что краснеть приходится еще долго. Но некоторые люди, практически не стесняясь, отпустили свое серое вещество «погулять», и получились истории, которые грех не узнать всему интернету.
Автор AdMe.ru и сам нередко оказывается в «интеллектуальных ямах», поэтому с особым прилежанием порылся в сети, чтобы убедиться, что он такой не один.
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Был в гостях у знакомой, она врач-диагност. Внезапно у нее звонит мобильник, по разговору я понял, что с работы. К концу разговора она разнервничалась и начала тяжело дышать. И услышал я дивную историю: пациентка пришла на прием и пожаловалась на опухоль в животе. Моя знакомая, выслушав анемнез и кое-что заподозрив, отправила ее к гинекологу. Подозрение подтвердилось: на УЗИ двойня, видны позвоночники, головы. Пациентке показали изображение, мол, двойня, 4 месяца. Та пошла жаловаться: «У меня давно никого не было. А было всего один раз... И как с ОДНОГО раза может быть ДВОЙНЯ?!» © PPP123 / Pikabu
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Работаем с тестем над постройкой дома. Приезжает к нам фура с ракушечником. Останавливается перед воротами. Зову тестя, чтобы он открыл ворота. Он говорит, что будем выгружать все возле ворот на улице, а потом на тачках возить ракушечник к фундаменту, а это метров 50. Спрашиваю, к чему нам эти сложности, — лучше подгоним фуру к фундаменту и сгрузим на него. Тесть морозится и начинает сам выгружать. Я в шоке, злюсь. Ухожу и издали смотрю, как он один разгружает. Не выдержал, возвращаюсь, ругаемся. И тут он выдает: «Да я ключ не могу найти от ворот!» На воротах копеечный навесной замок. Говорю, что сейчас при помощи молотка просто собью замок. Чтобы не допустить этого, тесть бежит искать ключ и находит его в течение 5 минут. © svinpuk / Pikabu
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Мой приятель учится в меде на резидентуре. Недавно к нему обратилась его тетя по WhatsApp за бесплатной консультацией: муж парализован, нейрохирурги там что-то сказали на этот счет, мол, а что думаешь ты. Приятель честно ей ответил, что ничем ей помочь не в силах. Тетя тут же на него напала: «Ой, это ненормально: столько лет проучиться и ничему не научиться! На что ты потратил 10 лет своей жизни?!» Все бы ничего, но приятель мой учится на инфекциониста, и тетя об этом знает. © ArdanChase / Pikabu
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В родительской квартире была антресоль. Мы там лук хранили. И я, сидя на кухне, часто слышала какой-то скрежет оттуда. Маленькая, глупая, я решила, что это домовой. Я с ума сошла от счастья и начала ему «дары» преподносить: сыра кусочек, виноград, хлеб и так далее. А на следующий день, поставив табуретку на стул, я залезала проверять — и там, блин, ничего из моих «подношений» не было. Я глазам своим не верила, пока однажды не увидела жрущую обнаглевшую мышь, которая расслабилась и разжирела от «подношений» и не смогла вовремя убежать. В домового с тех пор я не верила. © ****elnica / Pikabu
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Работаю в техподдержке. Звонит сегодня клиентка, сразу нервно требует подключиться к ее компьютеру. У нее открыт удаленный рабочий стол. Начинает показывать:
— Вот, посмотрите, посмотрите сюда! Я запускаю 1С, и что это тут за база? Это не моя база! А моя куда-то пропала! И вообще все не так! ВЕРНИТЕ ВСЕ, КАК БЫЛО!
— А может, — говорю, — вы под другим пользователем на сервер зашли?
Секундная пауза. Без тени сомнения:
— А какая разница? © bPrawn / Pikabu
«Коротко о моей работе».
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Работала я в техподдержке. Позвонила тетенька и начала орать, что мы шарлатаны и у нее весь день интернет не работает на телефоне (подключалась через вайфай). Когда я попросила перезагрузить роутер, мне было сказано: «Девушка, вы что, не в себе?! Как я могу перезагрузить его, если роутер дома, а я на даче! © unknown author / Bash
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У меня коллега сегодня спросил, куда уток на зиму прячут. А когда я попытался намекнуть, он сказал: «Вот только не надо сказок про то, что они типа в Африку улетают, ладно?» © PJA / Bash
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Самый глупый поступок из тех, коим я был свидетелем, — нацепить ключ от подвесного замка на его же, замка, дужку и захлопнуть со словами: «Чтобы не потерять». © unknown author / Bash
«Хожу на обед в кафе. Их знания великого и могучего всегда огорчали, но сегодня они превзошли сами себя».
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Увидел анкету соискательницы и ляпнул: «О-о-о, давайте возьмем! Хоть одна красивая будет...» В отделе бухгалтеров, где кадровички и юристы кофе пили. Прямо чувствуешь этот момент, когда даже муха на окне замирает. © Frank / Bash
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Дядя мой в детстве в деревню на лето ездил. Однажды завели там барашка маленького. Дядя с ним любил играть: убегал от него по свежепосаженному лесочку, а барашек дядю безуспешно пытался догнать. И на следующее лето дядя снова поехал в деревню. Баран вырос. А дядя не поумнел... © unknown author / Bash
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Мама работает в книжном магазине и знает не понаслышке, что такое человеческая глупость. Недавно к ней обратилась молодая покупательница с просьбой помочь найти книгу Остапа БендеЛЯ «Ильф и Петров». © «Подслушано» / Ideer
«Решил я поесть в кафе. Заказ стоил 165 рублей, и я подал 2 сотни. Кассир попросила дать еще 15 рублей. Я дал. Вот сдача — 50 рублей».
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Мне пришлось объяснять девушке, почему нельзя отрастить волосы перед лицом и просто сделать прорезь для глаз. Даже услышав мои объяснения, она не могла понять их и отмахнулась от меня как от «больно умного». © Beef_Jumps / Reddit
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Девушка на одном из моих уроков в колледже утверждала, что нельзя разрешать пересадку сердца, потому что «в нем находятся чувства» и человек с пересаженным сердцем больше не будет прежним. © HermanManly / Reddit
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Был случай, когда я училась в школе. Одноклассница сказала, что у нее в классе украли телефон. Через полчаса прилетела ее мама и начала орать, что, пока не отдадим, никого не выпустят. Все так и сидели, не зная, что делать. В итоге нас отпустили, но сказали, что с нами будет разбираться полиция. На следующее утро узнали, что девочка просто забыла телефон дома. © «Подслушано» / Ideer
Свидетелем какой глупости были недавно вы?