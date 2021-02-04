18 человек, у мозгов которых настройки скатились до «заводских»

Был в гостях у знакомой, она врач-диагност. Внезапно у нее звонит мобильник, по разговору я понял, что с работы. К концу разговора она разнервничалась и начала тяжело дышать. И услышал я дивную историю: пациентка пришла на прием и пожаловалась на опухоль в животе. Моя знакомая, выслушав анемнез и кое-что заподозрив, отправила ее к гинекологу. Подозрение подтвердилось: на УЗИ двойня, видны позвоночники, головы. Пациентке показали изображение, мол, двойня, 4 месяца. Та пошла жаловаться: «У меня давно никого не было. А было всего один раз... И как с ОДНОГО раза может быть ДВОЙНЯ?!» © PPP123 / Pikabu

Работаем с тестем над постройкой дома. Приезжает к нам фура с ракушечником. Останавливается перед воротами. Зову тестя, чтобы он открыл ворота. Он говорит, что будем выгружать все возле ворот на улице, а потом на тачках возить ракушечник к фундаменту, а это метров 50. Спрашиваю, к чему нам эти сложности, — лучше подгоним фуру к фундаменту и сгрузим на него. Тесть морозится и начинает сам выгружать. Я в шоке, злюсь. Ухожу и издали смотрю, как он один разгружает. Не выдержал, возвращаюсь, ругаемся. И тут он выдает: «Да я ключ не могу найти от ворот!» На воротах копеечный навесной замок. Говорю, что сейчас при помощи молотка просто собью замок. Чтобы не допустить этого, тесть бежит искать ключ и находит его в течение 5 минут. © svinpuk / Pikabu