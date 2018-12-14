18 человек, с которыми вы бы вряд ли согласились махнуться местами

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Всем нам в этой жизни суждено одерживать победы, равно как и терпеть неудачи. И несмотря на то, что у большинства из нас создается стойкое ощущение, будто судьба чаще подкладывает нам свинью, нежели благоволит, отчаиваться не стоит. Помните: все плохое имеет свойство заканчиваться. Получили совсем не то платье, которое заказывали? Не беда! Вместо того чтобы завести будильник, набрали 730 на калькуляторе и уснули? С кем не бывает! Относиться к разного рода неприятностям стоит проще.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 19 человек, которым фортуна в этот день решила не улыбаться.

1. «Жена записала на бесплатный урок для будущих отцов. Я ожидал невысокую явку, но такого, чтоб не пришел даже преподаватель...»

2. Когда ты слегка подустал

3. Детям сказали нарядиться в костюмы эльфов для постановки. Один из них пришел в костюме Элвиса

4. «Получил ожог, дотронувшись до только что вкрученного самореза»

5. Интересно, почему почтальон поленился прикрепить записку с надписью «Укради меня»?

6. «Банкнота, которую мне посчастливилось найти»

7. «Платье, которое я заказывала, и платье, которым можно перевязывать раны»

8. «Я набрала 120 лайков под этим фото, а кто-то с фейковой страницы — 45 тысяч. Где справедливость?»

9. «Это не совсем то, что я себе представлял, когда мечтал о бесключевом доступе»

10. Триумфальный финиш отменяется

11. «Рад был наконец-таки получить защитное стекло на мой iPad Pro»

12. Не все детские травмы лечатся

13. Официант случайно уронил закуску на президента Шведской академии наук во время Нобелевского банкета

14. Главная проблема XXI века

15. «Случайно рассыпала кофе на пол и на своего ребенка»

16. Всем эпик фейлам эпик фейл

17. Имидж — ничто, жажда — все

18. Вот что происходит, когда вы вынимаете лоток для льда из холодильника с автоматическим генератором льда

Бонус: все познается в сравнении, даже личные трагедии

А как часто вам судьба сует палки в колеса?