18 человек рассказали о вещах, от которых их нервы закипают и свистят, как чайник на плитe

Невозможно оградить себя от неприятного, но некоторые вещи всех настолько раздражают, что, казалось бы, человечество давно должно было от них отказаться. Это и современные ремейки популярных произведений, и навязчивая реклама, да и просто невежество некоторых людей.

Мы в AdMe.ru и сами бы могли долго перечислять подобное, но в интернете это и без нас генерируют с завидной скоростью. Мы лишь подборку составили.

Бесит, когда таблетки, которые нужно проглатывать, делают огромными. Действующее вещество все равно измеряется миллиграммами, а ты глотай всякие бонусы, которые поперек горла встают. © Подслушано / Ideer

Бесят современные попытки переделать мультики и книги. Вместо сказок какой-то бред. И голоса закадровые просто мрак. В книгах сюжет весь перекроен. Покупаешь вроде знакомые сказки, начинаешь ребенку читать и с отвращением захлопываешь. Мультфильмы тоже с пятого раза находишь в нужном виде. © Подслушано / VK

Покупаешь классные женские джинсы, а потом обнаруживаешь, что у них фальшивые карманы. Зачем вообще тогда прилагать усилия, лепить туда какой-то кусок ткани? И куда мне вещи-то класть? © Amy / Quora

Этот человек занял двойную парковку, и я не могу припарковаться на своем месте, потому что тогда я заблокирую соседнее. © techhausinc / Reddit

Не знаю, как по другим предметам, но по математике в начальной школе детям такую чушь впаривают, что потом не переучишь. У ребенка по заданию был кроссворд, нужно написать, что измеряется в литрах. Объем, говорю. Смотрю, а там 11 букв. Але, я физмат преподавал! Методом подбора выяснили, что это «вместимость». Вот такая величина есть в математике, оказывается! © 2.718 / Pikabu

Достала взрослая жизнь. Как только вышла на работу после учебы, жизнь превратилась в сплошное бесцельное существование: работа, сон, и так по кругу. Мне нравится то, что я делаю, но на остальное нет времени и интереса. Как только хочу чем-то себя занять, спустя пару часов обнаруживаю себя заснувшей в самых неожиданных позах. © Подслушано / Ideer

Вот интересно, когда приходит новый учитель в школу, ему руководство выдает список обязательных к заучиванию фраз? Сын пошел в школу, и я снова слышу знакомые: «Сменку забыл, а голову не забыл?», «Скажи и нам, вместе посмеемся». Блин, ну все же учились в школе, самим не надоели эти слова? © Подслушано / Ideer

Сижу с дочерью (6 лет) в травматологии, она ногу сломала. Подходит женщина тоже с дочкой, та держит вытянутым указательный палец. В очереди бабка начинает сюсюкать с ней, мол, что с пальчиком случилось и так далее. Потом ко мне поворачивается и выдает: «Пустите женщину вне очереди, она с ребенком». Блин, а я, наверное, с хомячком сижу. © malena0505 / Pikabu

Некоторые покупатели такую дичь творят в супермаркетах, что нарочно не придумаешь. Подойдут, все буханки хлеба голыми руками перемнут, но ничего не берут. Или печенюхи все в пакете раскрошат, мол, свежесть проверяют. Сегодня персонаж зашел еще дальше: берет капустный лист и начинает им руки вытирать. © Rinatuchi / Pikabu

Раздражает реклама всяких игр-головоломок, которая на самом деле нам лжет. Если купиться и скачать их, то окажется, что игра вообще не об этом. © ***historynut / Reddit

Мне понравились мои наушники, но длина провода для зарядки — это просто смех. © officefan87klj / Reddit



Когда зимой, среди снега я вижу голые щиколотки у стоящих людей, для меня они автоматически попадают в разряд глупых. Какая мода может быть? У нас с октября по март холодно! © Подслушано / Ideer

Ненавижу, когда находишь то, что кажется простом свитшотом или штанами, а потом случайно замечаешь на них какую-то дурацкую надпись типа «Всегда хорошее настроение» или что-то в этом роде. © bat-pal / Reddit

Начальнице 36–40 лет, и весь офис бесит, что она использует уменьшительно-ласкательные формы слов. Олечка, Юлечка, Сереженька, умнички, когда поставочки? Как-то раз на обед она купила себе вафли («Рот Фронт») и выдала фразу: «Я тут заимела Ротик Фронтик». Отныне иначе как Вафелька мы не можем ее называть. © Подслушано / VK

Вот кто ставит такие кнопки, как «Блокировка», над постоянно используемой кнопкой удаления предыдущего символа? Я хотел бы поговорить с этим человеком. © HlTCHlE / Reddit

Неважно, на каком мероприятии я нахожусь и с насколько эксклюзивными и состоятельными людьми я встречаюсь. Если я зайду в мужской туалет, он наверняка будет в ужасном состоянии. Какими бы посетители ни были вне его, внутри они превращаются в неумелых детей. © Sean Kernan / Quora