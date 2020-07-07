AdMe

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики

241917
420

«Какое у тебя хобби?» — этот вопрос часто можно услышать при знакомстве, и ответ на него может многое рассказать о человеке, особенно если его увлечение выходит за рамки традиционных. Даже у звезд найдется немало неожиданных пристрастий. К примеру, Том Хэнкс коллекционирует старинные печатные машинки, Клаудия Шиффер души не чает в пауках, а Майк Тайсон разводит голубей.

Мы в AdMe.ru поистине впечатлились, поинтересовавшись, чему посвящают свое свободное время пользователи соцсетей. Немало из этих незаурядных хобби можно смело брать на заметку.

1. «Попробовала рисовать на детских колясках. Первый эксперимент я ставила на коляске своих друзей. Все были очень довольны»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© IrinkaKrasca / Pikabu

2. «Вывожу бабочек. Заказала 15 гусеничек по интернету. Дальше только давай еду да чисти вольерчик. Сегодня результат: одна вылупилась!»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© greenavocado / Pikabu

3. «Это довольно странно, но я собираю всякие необычные спички»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© engine9 / Pikabu

4. «Ушло чуть больше года, из которых 2 недели я собирал корпус и последний месяц вешал паруса. 900 деталей и сотни ниточек и узелков»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© vanes578 / Pikabu

5. «Мое новое хобби — фотошопить свою кошку на постеры фильмов и ставить их на обои телефона моего жениха»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© PhDinHb / Reddit, © Saving Private Ryan / Paramount Pictures

6. «Мой отец вырезает из дерева покемонов»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Raulii / Reddit

7. «Я коллекционирую гели для душа»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Bone_Her_Sauce / Reddit

8. «Я сейчас работаю в корпоративном ресторане. К сожалению, проявлять свой креатив мне особо негде, поэтому пару недель назад я завел себе новое хобби»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© BasketofTits / Imgur

9. «Относительно недавно открыл для себя возможность переноса изображения на любую поверхность посредством акрилового декупажа. Решил скрестить это со своим увлечением ретроиграми»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Pupogame / Pikabu

10. «Начальник прислал на телефон фото и написал, что задержится, так как посещает выставку. Захожу в кабинет, а там... Оказывается, он распечатал ее дома на 3D-принтере и покрасил из баллончика. Такое вот увлечение»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© KNST / Pikabu

11. «Мой отец — электрик, он увлекся изготовлением ламп в качестве хобби. Я настаиваю, чтобы он продал некоторые, но папа не верит, что их оценят по достоинству. А вы что скажете?»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© edo3 / Imgur

12. «Началось все с похода в детский магазин с дочкой. На глаза попался простой пластилин. Смешал несколько цветов и начал строить. Весь процесс занял 1 месяц»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© aragock / Pikabu

13. «У моей мамы новое хобби — художественное желе. Оно полностью съедобное»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© JaguarU / Reddit

14. «Мое новое хобби — распечатывать ландшафты на 3D-принтере и раскрашивать их»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© rileyjadamson / Reddit

15. «У меня есть коллекция акульих зубов. Собрала из них маленькую акулу»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© -AintThatJustTheWay- / Reddit

16. «Мое недавнее увлечение — карликовые ножики. Материал — береза, дуб, граб, латунь и железяки»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Kaliitka / Pikabu

17. «Моя теща фотографирует местных птиц в качестве хобби. Это мой безусловный фаворит»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Unknown author / Imgur

18. «Я собираю необычные клевера. В моей коллекции есть четырехлистные, пятилистные, шестилистные и семилистные»

18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики
© Unknown author / Imgur

Какое хобби из перечисленных впечатлило или удивило вас больше всего? И чем вы увлекаетесь в свободное время?

Фото на превью IrinkaKrasca / Pikabu
241917
420