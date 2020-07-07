18 человек рассказали о своих хобби, которые ломают стереотипы как прутики

«Какое у тебя хобби?» — этот вопрос часто можно услышать при знакомстве, и ответ на него может многое рассказать о человеке, особенно если его увлечение выходит за рамки традиционных. Даже у звезд найдется немало неожиданных пристрастий. К примеру, Том Хэнкс коллекционирует старинные печатные машинки, Клаудия Шиффер души не чает в пауках, а Майк Тайсон разводит голубей.

Мы в AdMe.ru поистине впечатлились, поинтересовавшись, чему посвящают свое свободное время пользователи соцсетей. Немало из этих незаурядных хобби можно смело брать на заметку.

1. «Попробовала рисовать на детских колясках. Первый эксперимент я ставила на коляске своих друзей. Все были очень довольны»

2. «Вывожу бабочек. Заказала 15 гусеничек по интернету. Дальше только давай еду да чисти вольерчик. Сегодня результат: одна вылупилась!»

3. «Это довольно странно, но я собираю всякие необычные спички»

4. «Ушло чуть больше года, из которых 2 недели я собирал корпус и последний месяц вешал паруса. 900 деталей и сотни ниточек и узелков»

5. «Мое новое хобби — фотошопить свою кошку на постеры фильмов и ставить их на обои телефона моего жениха»

6. «Мой отец вырезает из дерева покемонов»

7. «Я коллекционирую гели для душа»

8. «Я сейчас работаю в корпоративном ресторане. К сожалению, проявлять свой креатив мне особо негде, поэтому пару недель назад я завел себе новое хобби»

9. «Относительно недавно открыл для себя возможность переноса изображения на любую поверхность посредством акрилового декупажа. Решил скрестить это со своим увлечением ретроиграми»

10. «Начальник прислал на телефон фото и написал, что задержится, так как посещает выставку. Захожу в кабинет, а там... Оказывается, он распечатал ее дома на 3D-принтере и покрасил из баллончика. Такое вот увлечение»

11. «Мой отец — электрик, он увлекся изготовлением ламп в качестве хобби. Я настаиваю, чтобы он продал некоторые, но папа не верит, что их оценят по достоинству. А вы что скажете?»

12. «Началось все с похода в детский магазин с дочкой. На глаза попался простой пластилин. Смешал несколько цветов и начал строить. Весь процесс занял 1 месяц»

13. «У моей мамы новое хобби — художественное желе. Оно полностью съедобное»

14. «Мое новое хобби — распечатывать ландшафты на 3D-принтере и раскрашивать их»

15. «У меня есть коллекция акульих зубов. Собрала из них маленькую акулу»

16. «Мое недавнее увлечение — карликовые ножики. Материал — береза, дуб, граб, латунь и железяки»

17. «Моя теща фотографирует местных птиц в качестве хобби. Это мой безусловный фаворит»

18. «Я собираю необычные клевера. В моей коллекции есть четырехлистные, пятилистные, шестилистные и семилистные»