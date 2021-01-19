18 человек рассказали о странностях, которые видели, работая в чужих домах

Чужой дом — это как отдельное королевство со своими тайнами и интригами. Данное утверждение с легкостью подтвердили пользователи сайта Reddit, которые когда-то работали в жилищах других людей и унесли с собой оттуда историю на века.

Мы в AdMe.ru вместе с авторами постов пробираемся на цыпочках, чтобы посмотреть на чужие жизни, и зовем вас с собой. Только не шумите.

Я риелтор. Показывал дом, который должен был быть пустым. Предварительно постучал и позвонил в дверь, чтобы убедиться в этом. Но когда я вошел в спальню, увидел, что нынешний арендатор в костюме Адама играет на ударной установке. © nolatime / Reddit

Баночка с клопами. Хозяева хотели доказать нам, что у них действительно были клопы. Хотя в этом не было необходимости. При дневном свете на всей мебели дома можно было увидеть эту гадость. © icedcoffeedevotee / Reddit

Работал в недавно отстроенном доме у одной женщины. Ей было за 60. Она не знала, где в подвале находится вентиль внешнего крана, и спросила, могу ли я спуститься и открыть его для нее. Без проблем. Спускаюсь по лестнице в подвал, там кромешная тьма. Я нахожу выключатель и вдруг вижу, что в 3 футах от меня на матрасе спит в чем мать родила крупный мужчина. А женщина и словом о нем не обмолвилась. © jibbletmonger / Reddit

Я акушерка. Во время одного из домашних осмотров я пришла к паре, у которой увидела 2 больших свиньи в качестве домашних животных. Они жили с ними в доме и даже имели свою комнату. Очень спокойные свиньи. © mireilledgb / Reddit

Основная квартира находилась на втором этаже, со вторым входом, кабинетом и туалетом на первом этаже. Парень решает, что ему не нужна территория внизу, поэтому он просто начинает использовать ее... как помойную яму. Да, просто сбрасывает мусор с лестницы. Там куча примерно 1,5 м в высоту и 2,5 м в ширину. © mackadoo / Reddit

Я работаю логопедом на дому. Самая странная вещь, которую я видела, — это прокладка (к счастью, неиспользованная), которая была приклеена к стене. Никто не подавал виду, что она там висит, и я не хотела указывать на это. Но самый сок ситуации в том, что я видела подобное в 2 разных домах! © icedcoffee43va / Reddit

Я сотрудник скорой помощи. Работал в бедном районе города, где у людей было иногда и по 6 детей в 2-комнатной квартире. Без мебели. Пластиковые шезлонги в гостиной и матрас на полу. Но и в некоторых хороших районах я видел красивые снаружи дома, внутри которых все было в очень плачевном состоянии. © allf8ed / Reddit

Работаю риелтором. В хорошем районе стоял действительно классный исторический дом. Хозяин собирал всякий хлам. А еще он сорвал всю штукатурку и заложил стены книгами. Книги были в каждой комнате дома. От пола до потолка. © call-me-mama-t / Reddit

Убираю дома. У одного парня в шкафу был огромный ящик для инструментов, а вместо непристойных плакатов на нем (которые я привыкла видеть) у него были портреты с изображениями молодой Елизаветы II. © LadyBearJenna / Reddit

Я видел полноразмерную уличную гидромассажную ванну, полную живых рыб кои, которая стояла в хозяйской спальне. © freemason801 / Reddit

Дедушка моего мужа сдает несколько объектов в аренду. Когда мой муж работал у него, он нашел очень богато украшенный посох с маленьким хрустальным шаром наверху. Поскольку имущество в блоке уже считалось заброшенным, дед разрешил мужу оставить его себе. © stormtiger88 / Reddit

Моя мама работает в компании по уходу за домашними животными, я ей иногда помогаю. У одних клиентов был небольшой коттедж рядом с главным домом, который был построен исключительно для кошки. В нем смело могли бы жить 2 человека, но жила в нем лишь 1 кошка. © Churchofbabyyoda / Reddit

Работаю фельдшером. Приезжала на квартиру диабетика несколько лет назад. По какой-то причине пациентка решила бросать использованные диабетические иглы на пол в ванной. Должно быть, она делала это годами, потому что на полу были буквально тысячи шприцов. Она даже решила положить деревянные доски на иглы, чтобы, не наступая на них, подходить к раковине, унитазу и душу. © Taco_m / Reddit

Женщина, у которой я раньше убиралась, приклеивала использованные жвачки на прикроватный столик. Стол был будто покрыт мозаикой или ракушками. Не была уверена в том, стоит ли его «чистить», поэтому никогда его не трогала. © Threeblooms / Reddit

У одного парня в дом был встроен орган. Да. Настоящий орган в доме. Трубы тянулись повсюду, и это было самое безумное, что я когда-либо видел. © SlightlyJason / Reddit

Когда-то я работал в компании по настройке интернета и телевидения. Однажды я сидел у телевизора на красивом белом ковре, а хозяин достал банку собачьих консервов и вывалил содержимое прямо на ковер, чтобы собака поела. © JJY93 / Reddit

Запомнился пациент, у которого в доме жили цыплята. Не в клетках, а на свободе, по всему жилищу лазили. Пол был покрыт ковром. Хозяева еще сказали мне, что иногда сажают их в машину и отправляются кататься, чтобы птенчикам не было скучно. © Alittlebitflagyl / Reddit

Раньше я проектировал мебель для богатых людей. В их домах не было жутких вещей, но у одной семьи весь бар был сделан из чистого золота и слоновой кости. Абсолютно все, даже сиденья. © moonchild_06 / Reddit