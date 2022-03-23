18 человек рассказали, какие продукты и блюда они не согласны есть, даже зажав нос и прикрыв глаза
На свете нет такой еды, которая бы нравилась всем. Будь то паста с трюфелями или банальный огурец — обязательно найдется человек, которому плохо только от одного их вида. И хорошо, если на пути тех, кто терпеть не может какую-то еду, не появится человек, желающий во чтобы то ни стало накормить ей.
Мы в AdMe.ru углубились в сетевые дискуссии, пока искали примеры для этой статьи. А в качестве бонуса откопали историю о человеке, которому никакие разумные доказательства не помешали верить в то, что он терпеть не может помидоры.
- Бабушка однажды приготовила мне одно из любимых блюд своего детства — печень с луком. Она вложила в него столько времени и усилий, а пока готовила, аж пританцовывала, вспоминая прошлое. Короче, это была одна из тех ситуаций, когда я просто обязан был все съесть. И если бы она приготовила печенку опять, я бы снова ее съел. Но, черт возьми, это было ужасно! Пахло хорошо, однако на вкус было как физическое воплощение тоски. © KevinBaconIsNotReal / Reddit
- В детстве какой-то горе-врач сказал моим родителям, что я очень уж худая для своего роста и бледная. А если бледная, значит, гемоглобин низкий, а не аристократическое происхождение. Зачем кровь сдавать? И так все со мной понятно. Так что по совету этого «специалиста» меня каждый день кормили вареной свеклой и периодически поили гранатовым соком. Надо ли говорить о том, какие продукты я терпеть не могу? © teachmetiger / Pikabu
- Мне уже в 3–4 года казалось, что молочный суп с лапшой — это какое-то извращение. Ничего не имела против стакана теплого молока и тарелки лапши с сыром или лапши в курином бульоне. Но как можно кидать ее в сладковатое молоко? Сейчас не ем любые салаты с пастой. Холодные макароны, да еще залитые майонезом, — такое буэ. © Anca / AdMe
- Не люблю клубнику. Как-то летом, когда был маленьким, наши клубничные кусты дали невиданный урожай. Папа чистил и резал огромную гору ягод каждые 2–3 дня. В холодильнике всегда была клубника. Я ел ее на завтрак, как закуску и на десерт. К концу лета уже не мог смотреть на клубнику. 40 лет спустя я ем ее только из вежливости. © John Kolen / Quora
- Ненавижу вареный лук в супе! Мне просто отвратительна сама консистенция, особенно в холодных блюдах. Меня тошнит от одной мысли о том, что придется проглотить кусочек. А моим соседям по квартире, похоже, лук нравится. Особенно тому, кто всегда готовит супы. Больше всего я люблю грейпфрутовый сок. Соседи смотрят с отвращением, когда я пью его, так что мне приходится делать это тайком. © bananajoan / Reddit
- С детства не могла есть холодные куриные яйца. Не знаю, с чем это связано, но получалось как-то в себя запихать лишь свежесваренные. Каждая Пасха — это пытка. Сначала стукаешь, потом нужно съесть. Сколько родственников, столько яиц отправлялось с балкона, типа я их съела. Близкие меня переубеждали: «Ты же в оливье, в „Мимозе“, в селедке под шубой их ешь, а тут!» © Gea1900 / AdMe
- Однажды была в гостях, и там меня угостили колбасой из конского жира. Издали она казалась куриной. Мне сказали, что это исторический деликатес, и все за столом уставились на меня. Я положила кусочек в рот и поняла, что нет, это съесть я не смогу. Сделала вид, что жую, и промычала, что очень вкусно. Они отвернулись, а я уронила вилку и забросила колбасу за диван. Потом осталась помогать хозяевам убирать со стола, чтобы достать кусок. Все получилось, все остались довольны и иногда передают мне эту колбасу через знакомых. © Татьяна Лобанова / AdMe
- Ненавижу блюда из языка, а в семье, как назло, на каждый праздник делали салат с языком. Как-то раз обманным путем заставили меня попробовать. После первой же ложки я поняла, что к чему, и тут же выплюнула. Но этот мерзкий привкус не покидал меня еще долгое время. © Людмила Мила / Яндекс.Кью
- Огурцы. Хотел бы я их полюбить, правда. Все, кого я знаю, говорят, что у них тонкий аромат и приятная текстура. Добавляют их в салаты, бутерброды, суши, вегетарианские блюда или даже в стакан с водой. Для меня они отвратительны на вкус. Как прогорклая вода или пена из пруда. Я ем много странного: рубец, куриные лапки, рыбьи головы. Еду, от которой большинство моих знакомых отказались бы, я нахожу восхитительной. Но от чего-то столь обыденного, как огурцы, меня буквально тошнит. © spehizle / Reddit
- В детстве ненавидел кабачки в любом виде, а мать регулярно пыталась ими накормить: «Вкусно-полезно-ты-не-понимаешь». Склизкая пресная гадость! Первый шок испытал в институте: в гостях у друга угостили очень аппетитным вареньем — какими-то желтыми кубиками. Оказалось, кабачки. Последний удар — пару лет назад в каком-то азиатском ресторане фастфуда. Подали тарелку овощей вок, там были и цукини. Никакой слизи, приятная хрустящая текстура, пряности — вкусно! А кабачки, тушенные в сметане, ненавижу и сейчас. © NeWorlDisorder / Pikabu
- Пошел знакомиться с родителями девушки. Сели за стол, и ее бабуля сразу наваливает мне в тарелку печеночный торт. С жареным луком и майонезиком. Собрал волю в кулак, съел. Думаете, это все? Смотрю, маман таранит из кухни кошмар похлеще — дрожащий, растекающийся соплями по горячей картошке студень. Девушка очень нравилась, поэтому ковырялся долго, но одолел. И последний залп — сама зазноба волочет шарлотку. Я с детства ненавижу этот привкус соды с кислятиной. Вот тут и понял, что не так уж эту девушку и люблю.
- Люблю пиццу. Пеперони тоже люблю. Но только по отдельности. Послушайте, я все понимаю: это самый популярный вид пиццы. В некоторых местах ее подают даже с удвоенной или утроенной порцией пеперони. Для меня же острая салями в пицце — это бред. Почему? Потому что, когда такая пицца готовится, из колбасы вытекает жир, превращая сыр в неприятную красновато-оранжевую массу. Пеперони перебивает вкус соуса, сыра, теста и любой другой начинки. © Vic Powell / Quora
- Салаты. Я знаю, что есть много способов приготовить салат — горячий, холодный и так далее — и бесконечные варианты комбинаций ингредиентов, но, попробовав большинство, если не все, я наконец могу признать, что просто не люблю салаты. Сожалею лишь о том, что много лет пыталась их есть, полагая, что «должна», потому что они «полезные», «легкие» и «всем нравятся». © Colleen Roe / Quora
- Может быть, не весь мир, но большая его часть, кажется, наслаждается овсянкой. Я нахожу ее очень вкусной в печенье. Однако сама по себе каша не только неприятна, но и является для меня лидером среди депрессивных и убивающих настроение продуктов. Она мокрая, серая и склизкая. Такой я себе представляю миску с теплыми лягушачьими внутренностями. © Cate Kohr / Quora
- Мой парень ненавидит пироги, независимо от типа. Десертный пирог, пастуший, закрытый — любые. Когда мы только начали встречаться, я подумала, что это потому, что он никогда не пробовал вкусного пирога, поэтому испекла обалденный яблочный пирог. Парень попробовал кусок и начал давиться. Ему не нравится текстура. Я убеждена, что он с другой планеты. Планеты ненавидящих пироги. © Amandakar / Reddit
- Знаю женщину, она веган уже очень много лет. Позвал ее кавалер на дачу. Приготовил специально для нее овощное блюдо в горшочке. Она сразу говорит: «Если там мясо, мне станет плохо, так и знай». Он божится, что нет. В итоге ей поплохело, а он сказал: «Я просто хотел сделать тебе приятное!» Собрала вещи и уехала. © VMalgrave / Twitter
- Была в гостях у родственников. Люди пожилые, готовили, старались. Мне хозяйка, не спрашивая, положила на тарелку всякого разного и сбоку плюхнула порцию селедки под шубой. Я это месиво терпеть не могу, но решила, что съем, чтобы никого не обижать. Да лучше бы я сразу отказалась, потому что стоило мне отправить в рот последнюю вилку, как родственница со словами «Тебе, вижу, понравилось» навалила добавки!
- Cвекровь считает, что я жуткая привереда. Ее бесит, что я не ем жареный лук, отказываюсь от селедочки и не переношу тыкву. «Нет, спасибо» ей недостаточно — будет зудеть над ухом, как я ее обижаю. На днях вообще учудила. Говорит мужу: «Пусть сейчас же съест мои пирожки с луком, а не то тебе придется с ней развестись». Муж офигел нешуточно и поведал маменьке, что, пока она крышу на место не прикрутит, ноги нашей в ее доме не будет.
Бонус: а из чего, по-вашему, делают томатную пасту?
- Моя племянница в детстве не ела помидоры. Совсем. Ни в каком виде. Как-то в очередной раз мы заговорили о том, как она терпеть не может помидоры, вот прямо никакие, в тот момент, когда она уминала пиццу. Классическую, с томатной пастой. Которую она очень любила. И тут я у нее спросила, знает ли она, из чего сделана эта паста. Узнав, она выплюнула кусок пиццы, который уже жевала, и отказалась есть дальше. Через месяц забыла и снова ела пиццу. С томатной пастой. Но помидоры все равно «терпеть не могла»! © Nad1a / Pikabu
А вы какое популярное блюдо или продукт считаете «несъедобным»?
AdMe/Народное творчество/18 человек рассказали, какие продукты и блюда они не согласны есть, даже зажав нос и прикрыв глаза
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