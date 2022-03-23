18 человек рассказали, какие продукты и блюда они не согласны есть, даже зажав нос и прикрыв глаза

На свете нет такой еды, которая бы нравилась всем. Будь то паста с трюфелями или банальный огурец — обязательно найдется человек, которому плохо только от одного их вида. И хорошо, если на пути тех, кто терпеть не может какую-то еду, не появится человек, желающий во чтобы то ни стало накормить ей.