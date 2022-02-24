18 человек рассказали, как живут семьи, где женщина зарабатывает больше мужчины
По статистике, в 2021 году женщины зарабатывали на 18 % меньше мужчин, в 2020 году эта разница составляла 19 %. И до сих пор бытует стереотип, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей очага. Однако в жизни бывает и наоборот.
Нам в AdMe.ru было любопытно узнать, что разные люди думают о семьях, где женщина получает больше денег.
- А что такого? У меня, например, карьера задалась после института, а у мужа с зарплатой и работой туго было. Бывали времена, что я приносила в 4–5 раз больше, а он за хозяйство отвечал. А после 35 все перевернулось! Я заболела и бросила высокооплачиваемую работу, а у него как поперло — из специалистов в руководители к 40 годам. © ohanami / Pikabu
- Я не думаю, что это так важно. Я вношу 65 % в наш семейный бюджет, поэтому и оплачиваю 65 % счетов и общих покупок, а муж — 35 %. Каждые пару лет или после смены работы мы пересматриваем эту схему. © Pondering_Giraffe / Reddit
- Впервые вышла замуж в 25. Я хорошо зарабатывала, и поначалу муж шутил, что я буду его содержать. За 3 года брака он не добился успехов в карьере, и мой заработок стал его нервировать. Сначала он испытывал вину, а потом — гнев и раздражение. В итоге мы развелись и я оставила ему нашу общую машину. © unknown author / Quora
- Уже несколько лет жена получает больше меня, отношусь к этому нормально. Жизнь слишком коротка, чтобы считать такие мелочи. © AnujitKumarMuk1 / Twitter
- Жена получает больше меня, оплачивает покупки, счета за квартиру. Друзья упрекают, мол, что ты за мужик, мужик должен быть добытчиком. А я говорю: «Я и есть добытчик. Потому что добыл прекрасную жену». © Bash.im
- В свое время пахал на 2–3 работах, а жена за 10 лет получила 2 образования. И тут 3 года назад я попал под сокращение, да и мама сильно заболела, так что сижу дома. Жена к этому времени на предприятии очень хорошо поднялась по карьерной лестнице, материально обеспечивает по максимуму. Друзья, конечно, подкалывают нас, но жена парирует: «В юности надо было правильных девушек выбирать, сейчас бы тоже на диванчике полеживали». © mao.63 / Pikabu
- Моя бывшая жена — кардиолог и зарабатывает более $ 1 млн в год. Пока мы были в браке, я пахал, чтобы она могла отучиться, окончить ординатуру и пройти практику. И что я вам могу сказать: инвестировать в чужую карьеру неразумно. © Rxton / Reddit
- Жена работает больше меня и получает, соответственно, тоже больше. Я без проблем выполняю домашние дела, а еще чувствую абсолютную свободу, потому что ни капли не боюсь увольнения. © Matthew Bates / Quora
- Муж зарабатывает мало, не вышло у него с карьерой. На нем готовка, быт, ребенок, уход за двором. Нас такая схема устраивает. Но как же надоела его бывшая жена! Муж платит алименты, сверху тоже дает деньги. Но ей всегда мало. Недавно она вообще охамела: стала требовать, чтобы муж всю зарплату отдавал ей, мол, я же богатая, и так проживем. Но тут уже он пошел на принцип и сказал, что детей у него двое и давать каждому он будет поровну и столько, сколько может. © Подслушано / Ideer
- Вот уже 3 года я работаю кладовщиком на складе. Коллектив сугубо мужской, работа прибыльная, но очень тяжелая. Муж зарабатывает в несколько раз меньше, то есть мне уволиться никак нельзя: нужно кормить детей. А я просто скучаю по временам, когда сидела в офисе на телефоне, а после работы все еще была полна энергии и не падала от усталости. © Подслушано / Ideer
- Двое коллег-мужчин больше года сидели со своими детьми в декрете, а их жены в это время работали. Один пожертвовал повышением, и его жена в это время поднялась выше него. У второго тоже жена больше зарабатывает. В России, например, такое пока редкость, а в Германии это совершенно нормально. © tarbs8 / Twitter
- Моя девушка получает в 2 с лишним раза больше меня, и я горжусь ею, хвастаюсь ее успехами. К черту всю эту чушь, что мужчина должен быть кормильцем. © Limitless_Lover / Reddit
- 10 лет была с парнем. Я зарабатывала намного больше, чем он, но это не смущало. И внезапно от него забеременела наша знакомая, они тайно расписались. Как же я смеялась, когда она узнала, что крутая машина — моя, квартира в центре — моя. А ее новый муж зарабатывает копейки, которых не хватает даже на аренду жилья, и им придется жить у его родителей в однушке. © Подслушано / Ideer
- У жены зарплата втрое больше последние 2,5 года. Но она никогда не покупала мне дорогих подарков, хотя я бы подарил ей часы или серьги, если бы сам столько зарабатывал. Получается, муж обязан выполнять желания жены, но в обратную сторону это не работает. У меня ощущение, что ее заработок — это ее личные деньги, тогда как деньги мужа становятся общими. © unknown author / Quora
- Моя жена получает в 4 раза больше денег, чем я. И знаете, что я по этому поводу чувствую? Защищенный финансовый тыл. © vgoverdovskiy / Twitter
- Я рукодельница: вяжу игрушки, коврики, всякие интересности и продаю через интернет. Обожаю выращивать растения, весной продаю рассаду и в течение года — овощи и травы для кухни в горшочках. Официально я не работаю, но у нас есть квартира, машина, строим дом, летаем стабильно на море. Только все окружающие искренне убеждены, что я занимаюсь фигней, а все, что у нас есть, заработал муж. Хотя на самом деле муж зарабатывает в 3 раза меньше меня. © Подслушано / Ideer
- У мужа зарплата в 4 раза ниже, чем у меня, но я даже не задумываюсь об этом. У нас общий счет, мы вместе копим на дом и на новый автомобиль для мужа. © Cnuggle / Reddit
- Жена зарабатывает больше меня, и мы делим все счета в зависимости от дохода. Она по-прежнему уважает меня как мужчину, а я люблю ее как женщину. Если мужчина чувствует себя неуверенно из-за большого заработка жены, значит, у него проблемы с самооценкой, и деньги тут ни при чем. © Anthony Washington / Quora
А как вы ведете семейный бюджет?
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