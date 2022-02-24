18 человек рассказали, как живут семьи, где женщина зарабатывает больше мужчины

По статистике, в 2021 году женщины зарабатывали на 18 % меньше мужчин, в 2020 году эта разница составляла 19 %. И до сих пор бытует стереотип, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина — хранительницей очага. Однако в жизни бывает и наоборот.