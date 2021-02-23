18 человек рассказали, чем обернулась для них пластика, о которой они так мечтали

Статистика говорит, что за 2019 год более 800 тыс. человек в мире обратились к хирургам для изменения формы носа, а почти 2 млн сделали маммопластику. Пластическая хирургия процветает, и все больше людей стремятся обрести внутреннюю гармонию, изменяя свою внешность. Однако не все остаются довольны результатами.

Мы в AdMe.ru решили послушать рассказы и посмотреть на фото 18 человек, которые наконец исполнили свою давнюю мечту и сделали пластику.

«17 дней после двойной пластики на верхней и нижней челюстях. Восстановление было трудным, но я ни о чем не жалею»

«Мне поставили брекеты в июле 2018-го, а к концу 2020 года мне посчастливилось попасть к хирургу. Думаю, придется еще полгода провести в брекетах — и я свободна! Теперь я чувствую себя нормальным человеком».

«Прошло полгода с тех пор, как я переделала свой нос»

«Это не типичный „инстаграмный“ нос, который многие любят. Но у моего носа есть характер, и мне это нравится. Я ужасно довольна результатом!»

Я уменьшила бюст. У меня были боли в спине, так что страховка покрыла пластику. Это удивительно! Теперь я могу носить кофты по размеру, у меня не рвутся лямки на бюстгальтере во время тренировок, моя осанка стала лучше и появилась уверенность в себе. © Queen_Gumby / Reddit

«Сделала пластику нижнего века 3 месяца назад. Мне еще нет 30, и так здорово наконец выглядеть отдохнувшей!»

«За все в Далласе я заплатила $ 5 600. Это действительно изменило мою жизнь к лучшему».

«1 год и 3 месяца после того, как мне изменили форму подбородка и челюсти»

Я нисколько не жалею, что обратилась к хирургу! Я сделала пластику двойного века, что очень распространено в Азии. И знаете что? Одна только складка на веке может кардинально изменить ваш взгляд! © Nicole Amy / Quora

«11 недель после ринопластики. Я чувствую себя новым человеком!»

«Я долго искал врача, читал отзывы и в итоге записался к нескольким хирургам на консультацию. В конце концов я выбрал лучшего специалиста. Правда, это стоило мне $ 17 тыс., но это вполне нормальная цена для Нью-Йорка».

«2 года после пластики. Это действительно меняет жизнь! Я в шоке от таких результатов!»

В детстве у меня была гинекомастия, и наличие груди сильно повлияло на мою мальчишескую самооценку. Я круглый год ходил в свитере, как бы жарко ни было. После пластики я смог носить футболки и рубашки, и теперь моя уверенность в себе на необычайно высоком уровне. © ItsGunner / Reddit

«7 недель после пластики носа»

Однако не все остаются довольны изменениями

«4 месяца назад я сделал ринопластику. Теперь мой нос выглядит большим и кривым и я жалею, что решился пойти к хирургу. Меня всю жизнь травили за мой нос, а сейчас еще хуже»

В 2005 году мне установили грудные импланты. Я была танцовщицей, и это увеличило не только мою уверенность в себе, но и мой заработок (в 4 раза). Я давно не танцую, родила ребенка и поправилась. Бюст увеличился до размера E, при этом сила притяжения на него действует так же, как и на натуральный. Я боюсь убирать импланты, потому что это болезненно и страшно представить, как я буду выглядеть без них. А платить за новые $ 3 тыс. я пока не готова. © Dana Bateman / Quora

Я корректировал носовую перегородку, потому что не мог нормально дышать из-за сломанного носа. Пластика только все усугубила: нос получился кривым, и моя перегородка теперь практически полностью состоит из рубцовой ткани. © TheRegistater / Reddit

«Думаю, понятно, почему я разочарована блефаропластикой»

«Я действительно не вижу почти никаких улучшений. Когда я сказала об этом врачу, он ответил, что полное отсутствие мешков под глазами возможно только у детей, и предложил дополнительное лечение за $ 3 500. Я ужасно злюсь и не знаю, что делать».

2 месяца назад я исправила форму челюсти, и сильно сожалею об этом. Раньше я была непривлекательной, но теперь еще хуже: лицо стало длиннее, нос шире, щеки плоские, а глаза запавшие. Каждый день я молюсь, чтобы мне удалось как-нибудь вернуть свое лицо. © uglyjawregret / Reddit

В 17 я уменьшила бюст. Сначала я была счастлива и не чувствовала боли в спине, но теперь я ощущаю себя Франкенштейном. У меня остались шрамы, а когда родился ребенок, я не смогла кормить его грудью. Хорошо, что у меня есть муж, который меня поддерживает и заботится обо мне. © Alyssa Hernandez / Quora

«Неделя после ринопластики. Я выбрала лучшего врача и заплатила кучу денег, но выгляжу просто отвратительно! Вряд ли отек после вмешательства мог так искривить мой нос. Думаю, дело в чем-то еще»

Я очнулась в больнице и сразу подумала: «Что я наделала?!» Я плакала и задавала себе этот вопрос следующие 2 месяца. Мне сделали пластику живота и липосакцию, но все прошло не очень успешно: кожа на животе деформировалась и на боках остались вмятины. К слову, мой хирург числился в пятерке лучших врачей штата. Просто они не могут контролировать все и иногда осложнения случаются без видимых причин. © Sumer Rose / Quora