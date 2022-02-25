18 человек рассказали, как из-за недопонимания можно попасть в рубрику «конфуз века»

Каждому приходилось быть в такой ситуации, когда недопонимание между людьми приводило к комичным и не очень последствиям. Но истории наших сегодняшних героев вышли на такой уровень, что сценаристам уже сейчас пора начинать корпеть над новыми фильмами по мотивам этих хитов.

Мы в AdMe.ru не упускаем такие случаи и всегда готовим для них место в нашей копилке. И все для того, чтобы вы не попадали в такие вот неловкие ситуации.

В начальной школе читали стихи про профессии на каком-то мероприятии. Сказали прийти в костюмах, маме я так и передал. Она всю ночь не спала, делала костюм повара. На сцене стояли 5 пацанов в пиджаках и ослепительно-белоснежный я. 20 лет прошло, а все равно стыдно. © qcezwsx / Pikabu

Жутко заболела, голова не варит — даже начала забывать привычные слова. Прошу мужа достать с полки сладость, но не могу вспомнить слово «козинаки»:

— Дорогой, дай мне, пожалуйста, этот... как его...

Вспоминаю, что козинаки выглядят как кирпичи сахара, которые сложно разгрызть, и голова наконец выдает:

— ...Дай мне грызолит! © unknown author / Bash.im

— Дорогой, дай мне, пожалуйста, этот... как его... Вспоминаю, что козинаки выглядят как кирпичи сахара, которые сложно разгрызть, и голова наконец выдает: — ...Дай мне грызолит! © unknown author / Bash.im В детстве я была абсолютно уверена, что помойка — это место, где моют посуду, то есть раковина. И когда из-за бардака в моей комнате мама угрожала мне, что выкинет все мои игрушки в помойку, я не понимала смысла этого действия и что в этом страшного. Но плакала, потому что мне казалось, что именно этого мама от меня и хотела... © Cucunda / Pikabu

Дело было в универе, ко мне подсела одна из одногруппниц. Мы разговорились, она зачем-то дала мне свой номер телефона и сказала, что ей сложно вставать с утра на пары: «Позвони, пожалуйста, завтра, чтобы разбудить». Тогда это показалось мне очень логичным. На следующее утро я позвонил ей, разбудил. Больше она особо не общалась со мной и не просила меня ее разбудить. © pashokchet / Pikabu

В детстве, лет в 5, у бабушки мне было дано задание. Из соседней деревни приехал молочник, и мне нужно было узнать у него цену на молоко. Выйдя из калитки, я заорала на всю деревню: «Дядя, а молоко задаром или бесплатно?» Он ржал, я не понимала почему. © Kicy / Pikabu

Помню, как-то мама привезла из командировки бальзамы с травами, которые в чай добавляют. Возвращаюсь с работы и вижу один из них открытый в ванной. После недолгих расспросов жена призналась, что пыталась им мыть голову. Сказала, не мылится. Самое смешное, что бальзам был с набором трав «Для ума». © Mikhail19889 / Pikabu

Лет в 20 я была довольно-таки полной. Как-то раз в общественном транспорте подорвался мне уступить место какой-то малец лет 10:

— Садитесь! Мама сказала уступать место будущим мамам.

На что пришлось ответить ему со смехом:

— Сиди ровно, мальчик, я просто толстая. © Подслушано / Ideer

— Садитесь! Мама сказала уступать место будущим мамам. На что пришлось ответить ему со смехом: — Сиди ровно, мальчик, я просто толстая. © Подслушано / Ideer Последние полгода телефон стал глючить: то заряжается, то нет. Перед праздником стала больше жаловаться на эту проблему мужу, намекая на новый телефон. Сколько было у меня радости, когда он мне вручил небольшую прямоугольную коробочку с бантиком. Однако, счастье длилось недолго, это был не новый телефон, а зарядное для старого. © Подслушано / Ideer

Я купила квартиру в новостройке, решила входную дверь сначала заменить. Дверь выбрала, на месте с установкой договорилась, установщики номер квартиры записали. Звонят мне, говорят «заканчиваем, приезжайте оплачивать работу». Поднимаюсь я на свой этаж, а двое рабочих стоят у чужой двери напротив и начинают мне свою работу демонстрировать. Итог: они выломали дверь у посторонних людей. © Подслушано / Ideer

Почти перед выпускным из детского сада я оказалась в больнице. Туда мне постоянно таскали кучу вкусностей, которые я не успевала съедать, поэтому складывала их в холодильник в холле. Холодильником пользовалось все отделение, и родители сказали подписать продукты. Читать и писать меня научили рано, так что я, как ребенок послушный, взяла и подписала: сок — «СОК», курицу — «КУРИЦА»... И была очень довольна собой. © roxane1evans / Pikabu

В детстве я где-то прочитал выражение «свернуть на развилке». В то время я не понимал, что развилка на дороге означает перекресток в форме буквы «Y». Вместо этого я искал посудную вилку. © TurbulentAir / Reddit

Фраза «Когда я был поменьше». Взрослые используют ее, когда говорят о детстве, но я не понимал, что этот переход во взрослую жизнь — постепенный. Я думал, что это событие, которое происходит в один момент и длится всего несколько секунд, поэтому все эти истории из категории «когда я был поменьше» в моем воображении происходили очень быстро. © PallBear / Reddit

Дизайнерская одежда. Я в детстве думал, что это белая одежда, на которой можно рисовать свои картинки. © LukeSmacktalker / Reddit

Когда я читал на шампунях и мыле «Не тестируется на животных», я думал: это означает, что производители не уверены, что его можно использовать как шампунь для собак, или просто не пробовали это сделать? © yllekelocin / Reddit

Припарковалась, но заметила, что машинам рядом может быть не очень комфортно выезжать из-за меня. Подошла к мужчине, сидящему в соседней машине, спросила, насколько плохо я встала, на что он философски ответил: «Кто умеет водить, тот везде выедет». Я встретила Будду. © dukhovnoe_litso / Twitter

Я думал, что люди перестают существовать, когда я их не вижу. И снова появляются только в моем присутствии. © unknown author / Reddit

Я помню, как смотрел по телевизору программу об акулах. Там сказали, что они сохраняют мир в равновесии. Теперь-то я знаю, что имелись в виду экосистемы океанов, но в то время я думал, что мир в прямом смысле слова перевернется, если акул не станет. © enormouspancake / Reddit

В детстве я всегда заказывал куриные наггетсы в любом ресторане. Меня спрашивали, хочу ли я кисло-сладкого соуса, и каждый раз я отвечал: «Просто сладкого, спасибо». Я думал, что это два разных соуса, и никак не мог понять, почему официанты всегда смеялись. © BananApocalypse / Reddit