18 человек рассказали, как из-за недопонимания можно попасть в рубрику «конфуз века»
Каждому приходилось быть в такой ситуации, когда недопонимание между людьми приводило к комичным и не очень последствиям. Но истории наших сегодняшних героев вышли на такой уровень, что сценаристам уже сейчас пора начинать корпеть над новыми фильмами по мотивам этих хитов.
Мы в AdMe.ru не упускаем такие случаи и всегда готовим для них место в нашей копилке. И все для того, чтобы вы не попадали в такие вот неловкие ситуации.
- В начальной школе читали стихи про профессии на каком-то мероприятии. Сказали прийти в костюмах, маме я так и передал. Она всю ночь не спала, делала костюм повара. На сцене стояли 5 пацанов в пиджаках и ослепительно-белоснежный я. 20 лет прошло, а все равно стыдно. © qcezwsx / Pikabu
- Жутко заболела, голова не варит — даже начала забывать привычные слова. Прошу мужа достать с полки сладость, но не могу вспомнить слово «козинаки»:
— Дорогой, дай мне, пожалуйста, этот... как его...
Вспоминаю, что козинаки выглядят как кирпичи сахара, которые сложно разгрызть, и голова наконец выдает:
— ...Дай мне грызолит! © unknown author / Bash.im
- В детстве я была абсолютно уверена, что помойка — это место, где моют посуду, то есть раковина. И когда из-за бардака в моей комнате мама угрожала мне, что выкинет все мои игрушки в помойку, я не понимала смысла этого действия и что в этом страшного. Но плакала, потому что мне казалось, что именно этого мама от меня и хотела... © Cucunda / Pikabu
- Дело было в универе, ко мне подсела одна из одногруппниц. Мы разговорились, она зачем-то дала мне свой номер телефона и сказала, что ей сложно вставать с утра на пары: «Позвони, пожалуйста, завтра, чтобы разбудить». Тогда это показалось мне очень логичным. На следующее утро я позвонил ей, разбудил. Больше она особо не общалась со мной и не просила меня ее разбудить. © pashokchet / Pikabu
- В детстве, лет в 5, у бабушки мне было дано задание. Из соседней деревни приехал молочник, и мне нужно было узнать у него цену на молоко. Выйдя из калитки, я заорала на всю деревню: «Дядя, а молоко задаром или бесплатно?» Он ржал, я не понимала почему. © Kicy / Pikabu
- Помню, как-то мама привезла из командировки бальзамы с травами, которые в чай добавляют. Возвращаюсь с работы и вижу один из них открытый в ванной. После недолгих расспросов жена призналась, что пыталась им мыть голову. Сказала, не мылится. Самое смешное, что бальзам был с набором трав «Для ума». © Mikhail19889 / Pikabu
- Лет в 20 я была довольно-таки полной. Как-то раз в общественном транспорте подорвался мне уступить место какой-то малец лет 10:
— Садитесь! Мама сказала уступать место будущим мамам.
На что пришлось ответить ему со смехом:
— Сиди ровно, мальчик, я просто толстая. © Подслушано / Ideer
- Последние полгода телефон стал глючить: то заряжается, то нет. Перед праздником стала больше жаловаться на эту проблему мужу, намекая на новый телефон. Сколько было у меня радости, когда он мне вручил небольшую прямоугольную коробочку с бантиком. Однако, счастье длилось недолго, это был не новый телефон, а зарядное для старого. © Подслушано / Ideer
- Я купила квартиру в новостройке, решила входную дверь сначала заменить. Дверь выбрала, на месте с установкой договорилась, установщики номер квартиры записали. Звонят мне, говорят «заканчиваем, приезжайте оплачивать работу». Поднимаюсь я на свой этаж, а двое рабочих стоят у чужой двери напротив и начинают мне свою работу демонстрировать. Итог: они выломали дверь у посторонних людей. © Подслушано / Ideer
- Почти перед выпускным из детского сада я оказалась в больнице. Туда мне постоянно таскали кучу вкусностей, которые я не успевала съедать, поэтому складывала их в холодильник в холле. Холодильником пользовалось все отделение, и родители сказали подписать продукты. Читать и писать меня научили рано, так что я, как ребенок послушный, взяла и подписала: сок — «СОК», курицу — «КУРИЦА»... И была очень довольна собой. © roxane1evans / Pikabu
- В детстве я где-то прочитал выражение «свернуть на развилке». В то время я не понимал, что развилка на дороге означает перекресток в форме буквы «Y». Вместо этого я искал посудную вилку. © TurbulentAir / Reddit
- Фраза «Когда я был поменьше». Взрослые используют ее, когда говорят о детстве, но я не понимал, что этот переход во взрослую жизнь — постепенный. Я думал, что это событие, которое происходит в один момент и длится всего несколько секунд, поэтому все эти истории из категории «когда я был поменьше» в моем воображении происходили очень быстро. © PallBear / Reddit
- Дизайнерская одежда. Я в детстве думал, что это белая одежда, на которой можно рисовать свои картинки. © LukeSmacktalker / Reddit
- Когда я читал на шампунях и мыле «Не тестируется на животных», я думал: это означает, что производители не уверены, что его можно использовать как шампунь для собак, или просто не пробовали это сделать? © yllekelocin / Reddit
- Припарковалась, но заметила, что машинам рядом может быть не очень комфортно выезжать из-за меня. Подошла к мужчине, сидящему в соседней машине, спросила, насколько плохо я встала, на что он философски ответил: «Кто умеет водить, тот везде выедет». Я встретила Будду. © dukhovnoe_litso / Twitter
- Я думал, что люди перестают существовать, когда я их не вижу. И снова появляются только в моем присутствии. © unknown author / Reddit
- Я помню, как смотрел по телевизору программу об акулах. Там сказали, что они сохраняют мир в равновесии. Теперь-то я знаю, что имелись в виду экосистемы океанов, но в то время я думал, что мир в прямом смысле слова перевернется, если акул не станет. © enormouspancake / Reddit
- В детстве я всегда заказывал куриные наггетсы в любом ресторане. Меня спрашивали, хочу ли я кисло-сладкого соуса, и каждый раз я отвечал: «Просто сладкого, спасибо». Я думал, что это два разных соуса, и никак не мог понять, почему официанты всегда смеялись. © BananApocalypse / Reddit
А в какие ситуации из-за недопонимания попадали вы?
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