18 человек рассказали, как близкие друзья подложили им свинью

Решили собраться в кальянной: я, 2 друга и 3 дамы, которых парни охарактеризовали как девушек легкого поведения. Там мы случайно уронили кальян на диван и прожгли его. Чтобы не идти на конфликт, договорились с администратором, что заплатим 10 тыс. за этот диван. Такая сумма на тот момент была только у меня, договорились, что я оплачу, а остальные в течение 3 дней мне скинутся по 1 700. Друзей я знал с детства и был в них уверен, а вот на счет девушек, с которыми познакомился пару часов назад, были сомнения. В итоге эти 3 девушки свою часть денег принесли буквально на следующий день, а «друзья», которые «брат за брата», начали кормить завтраками. Клянчить эти несчастные 1 700 с каждого я не стал. © Mordvinnn / pikabu