18 человек рассказали, как близкие друзья подложили им свинью
Раньше вы обещали друг другу быть крестными ваших детей, а теперь даже не общаетесь. Знакомо? Друзья детства, университетские товарищи и коллеги постепенно уходят из нашей жизни, но бывает и так, что самые близкие бьют ножом в спину.
Мы в AdMe.ru прониклись искренними историями людей из сети о том, как они потеряли своих друзей. В некоторых рассказах мы даже узнали себя.
- Моя подруга жила в США 5 лет нелегально. Сегодня утром я узнала, что она уже около полугода спит с моим парнем. Тогда я позвала их обоих на обед, приготовила еду и вызвала миграционную службу. Я сидела за столом с невозмутимым видом и бокалом вина в руке, наблюдая, как офицеры заходят и уводят ее. © FEMALE MEMES / vk
- У нас с мужем был друг, которого мы буквально вытащили из грязи. Приютили дома, дали работу у себя в автомастерской. Оплатили его счета и помогли восстановить лицензию. Когда он переехал от нас, то начал предлагать всем нашим клиентам не переплачивать и приезжать к нему, где он сделает все дешевле (на самом деле нет). Это разбило мне сердце. © NakedKittyAlucard / reddit
- Моя лучшая подруга, с которой мы были неразлучны 16 лет, забеременела. Родители выгоняли ее из дома и заставляли сделать аборт, но она отказалась. Наша общая подруга сказала, что кто-то должен столкнуть ее с лестницы, чтобы у нее случился выкидыш. Это звучало дико, и я встала на защиту своей беременной подруги. На следующий день меня вызвали к директору под угрозой исключения из школы. Там наша общая подруга заявила, что я собираюсь столкнуть беременную с лестницы. Она ей поверила. После этого мы перестали разговаривать. © usagi1288 / reddit
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Решили собраться в кальянной: я, 2 друга и 3 дамы, которых парни охарактеризовали как девушек легкого поведения. Там мы случайно уронили кальян на диван и прожгли его. Чтобы не идти на конфликт, договорились с администратором, что заплатим 10 тыс. за этот диван. Такая сумма на тот момент была только у меня, договорились, что я оплачу, а остальные в течение 3 дней мне скинутся по 1 700. Друзей я знал с детства и был в них уверен, а вот на счет девушек, с которыми познакомился пару часов назад, были сомнения. В итоге эти 3 девушки свою часть денег принесли буквально на следующий день, а «друзья», которые «брат за брата», начали кормить завтраками. Клянчить эти несчастные 1 700 с каждого я не стал. © Mordvinnn / pikabu
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Друг сказал мне, что не будет праздновать свой день рождения. Но потом выложил фотографии на своей страничке в Facebook. На них все наши общие друзья тусовались на его празднике. Они мне больше не друзья. © Dio_Dragon / reddit
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Моей жене после аварии ампутировали ногу. Сейчас она в инвалидной коляске, но с протезом ходить сможет. Я люблю ее и бросать не собираюсь. Все близкие, знакомые и друзья меня поддержали. Все. Кроме лучшего друга: «Так она теперь инвалид, что с нее возьмешь? Найди другую!» Разбил его мерзкую рожу. Нет у меня больше друга, с которым дружили с пеленок всю жизнь. © Подслушано / vk
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Муж ушел от меня без предупреждения к девочке-подростку, дочери моей близкой подруги, с которой мы были знакомы 20 лет. Оказалось, они встречались уже около полугода, а моя подруга прикрывала их. Я догадывалась, что что-то происходит, ведь девушка делала все, чтобы увидеть моего бывшего, бросалась ему на шею прямо передо мной в нашем доме. Это выглядело жалко и отвратительно. После того как он ушел, я спросила ее мать, почему она не сказала мне, что происходит. Сначала она пыталась отрицать это, а потом сказала: «Я защищала свою дочь». © Jenny Fletcher / quora
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Когда я лежала в роддоме, 2 мои подруги растрепали всем, что я залетела от другого. Мой муж на это не реагировал, потому что был уверен во мне. Первенец — его копия. Мы вместе уже 15 лет, у нас 3 детей, а те подруги ушли в прошлое. © AngerIsMyDefaultMode / reddit
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В начальной школе у меня была одна-единственная подруга. Другие издевались надо мной. Потом она тоже начала избегать меня, а общались мы только вне школы. Однажды популярная девочка позвала меня поиграть вместе на перемене. Я была в восторге! Тогда она сказала: «Ты, оказывается, не так плоха, как отзывалась о тебе твоя подруга». Так я узнала, почему надо мной издевались. © ArishaSmile / reddit
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Я считала ее своей сестрой по духу, мы дружили с 4-го класса. Я была искренне благодарна, что у меня есть такой близкий друг. У нее начались трудные времена, из-за этого она стала религиозна, бросила работу. Я поддерживала ее, помогала продуктами и с арендной платой, навещала ее, потому что знала, что она одинока и у нее нет никого, кроме меня. Однажды она сказала, что высшая сила велела ей перестать со мной общаться ровно 2 года. Теперь она снова хочет все вернуть. Ну уж нет, дорогуша. © bjrni / reddit
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Мой лучший друг долго не мог устроиться на работу и сильно переживал из-за этого. Я хотел помочь ему, как раз открывал новый магазин, предложил ему стать менеджером. Я старался не контролировать его и сильно не вмешивался в работу. Через полгода дела стали совсем плохи, мы работали в убыток. Я попытался аккуратно его отстранить, предложив другую должность в отделе маркетинга. Но он сразу же подал заявление об уходе. Сегодня он почти не разговаривает со мной. Я очень пожалел, что нанял его тогда. © Ian Leonard / quora
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Я общалась с парнем и хотела стать для него больше, чем другом. Моя лучшая подруга убеждала, что я заслуживаю лучшего, а про этого козла нужно забыть. Я послушала ее и порвала с ним, тогда она сама начала встречаться с этим парнем. В конце концов они поженились. А сейчас в самом «разгаре» расставания и готовятся к разводу. © unknown author / reddit
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Девушка, которую я считала одной из своих самых близких подруг, прислала мне электронное письмо, в котором подробно описала, что общалась со мной только потому, что я соглашалась составить ей компанию на тусовках. Я была опустошена. С тех пор прошло 17 лет, но я до сих пор переживаю, когда меня зовут куда-нибудь сходить вместе. © fellasleepon420 / reddit
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Вдруг стал написывать муж приятельницы. Сначала вроде по делу — ответила, что все вопросы решу с его женой. Потом предложил встретиться — ответила, что женатые мужчины для меня табу, и посоветовала не рисковать прекрасной семьей. Затем вообще начал доставать пошлыми комплиментами — пригрозила, что расскажу жене, если не прекратит. Случайно узнала, что писал это он все под диктовку жены. Она таким образом подруг проверяет. Это финиш. © Подслушано / vk
Расскажите, а как ваши друзья становились бывшими?
Фото на превью AngerIsMyDefaultMode / reddit