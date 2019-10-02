18 человек, которые думали, что работа их уже ничем не удивит. Но они ошибались

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Каждый день кажется похожим на предыдущий, когда долго работаешь на одном месте. Но, чтобы совсем не закиснуть, можно последовать примеру некоторых интернет-пользователей. Они сумели найти смешное и непривычное в скучной рабочей рутине и поделились своими находками с миром, подняв настроение себе и окружающим.

AdMe.ru надеется, что этот пост скрасит ваши рабочие будни и вы посмеетесь вместе с коллегами. Только осторожно, чтобы начальство не разозлилось! А в конце статьи мы приготовили бонус для тех, кто работает из дома.

«Я работаю в офисе, полном садистов»

«Как-то раз на работе мне поручили выполнить замер запотолочного пространства между основным и фальшпотолком. И тут...»

«Работаю в кофейне. Мой босс по рассеянности насыпал необжаренные зерна в партию жареных. И вот мы сортируем тысячи зерен вручную»

«Кто-то в моем офисе заметил протечку на потолке и, вместо того чтобы устранить ее, установил небольшую полку на стене, поставил на нее растение и использовал течь в качестве полива»

«Не оценил новый аппарат с конфетами на работе. На вкус — 1 из 10, ужасно»

«Это беруши, которые необходимо надеть перед входом в биохимическую лабораторию».

«Я отправил уведомление об увольнении на открытке с соболезнованиями»

«C искренним сочувствием. Отправляю вам частичку своего тепла и желаю, чтобы она помогла вам пережить этот трудный путь. Сожалею о вашей потере. Мой последний рабочий день — 20 сентября».

«Вот так наш сотрудник приехал на работу сегодня»

«Сегодня настолько холодно, что мой коллега пришел на работу в особом костюме»

«Почти год назад моей коллеге пришлось накладывать швы после несчастного случая, в котором был виновен тост c авокадо. Я сделал этот знак для нее, и он все еще обновляется каждый день»

«320 дней без травм из-за авокадо».

«Был вынужден установить для кошки отдельную клавиатуру, иначе она не дала бы мне работать»

«Недавно у нас проходила акция „Покажи своему ребенку, где ты работаешь“»

«Теперь я могу расслабиться на работе»

«Вся наша компания оказалась запертой внутри офиса, потому что этот зонт упал и заблокировал дверь»

«В моем офисе установили центральный сервер прямо рядом с писсуарами»

Ох уж этот сезон гриппа!

«Никакого гриппа для меня».

Этот принтер настолько эффективен, что из-за него можно лишить работы пару человек

У этих ребят нет никаких проблем. У них все в шоколаде

Когда босс подготовился и сделал сотруднику особый подарок

«Велика вероятность, что я и есть причина, из-за которой ты пьешь. Так что наслаждайся этой бутылкой. Отличного отпуска!»

Бонус: «Мой папа работает из дома, и моя собака всегда „идет на работу“ с ним. И вот результат»

«Лучший работник квартала — Мика».

А какие прикольные фото на работе делали вы?