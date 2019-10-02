18 человек, которые думали, что работа их уже ничем не удивит. Но они ошибались
Каждый день кажется похожим на предыдущий, когда долго работаешь на одном месте. Но, чтобы совсем не закиснуть, можно последовать примеру некоторых интернет-пользователей. Они сумели найти смешное и непривычное в скучной рабочей рутине и поделились своими находками с миром, подняв настроение себе и окружающим.
AdMe.ru надеется, что этот пост скрасит ваши рабочие будни и вы посмеетесь вместе с коллегами. Только осторожно, чтобы начальство не разозлилось! А в конце статьи мы приготовили бонус для тех, кто работает из дома.
«Я работаю в офисе, полном садистов»
«Как-то раз на работе мне поручили выполнить замер запотолочного пространства между основным и фальшпотолком. И тут...»
«Работаю в кофейне. Мой босс по рассеянности насыпал необжаренные зерна в партию жареных. И вот мы сортируем тысячи зерен вручную»
«Кто-то в моем офисе заметил протечку на потолке и, вместо того чтобы устранить ее, установил небольшую полку на стене, поставил на нее растение и использовал течь в качестве полива»
«Не оценил новый аппарат с конфетами на работе. На вкус — 1 из 10, ужасно»
«Это беруши, которые необходимо надеть перед входом в биохимическую лабораторию».
«Я отправил уведомление об увольнении на открытке с соболезнованиями»
«C искренним сочувствием. Отправляю вам частичку своего тепла и желаю, чтобы она помогла вам пережить этот трудный путь. Сожалею о вашей потере. Мой последний рабочий день — 20 сентября».
«Вот так наш сотрудник приехал на работу сегодня»
«Сегодня настолько холодно, что мой коллега пришел на работу в особом костюме»
«Почти год назад моей коллеге пришлось накладывать швы после несчастного случая, в котором был виновен тост c авокадо. Я сделал этот знак для нее, и он все еще обновляется каждый день»
«320 дней без травм из-за авокадо».
«Был вынужден установить для кошки отдельную клавиатуру, иначе она не дала бы мне работать»
«Недавно у нас проходила акция „Покажи своему ребенку, где ты работаешь“»
«Теперь я могу расслабиться на работе»
«Вся наша компания оказалась запертой внутри офиса, потому что этот зонт упал и заблокировал дверь»
«В моем офисе установили центральный сервер прямо рядом с писсуарами»
Ох уж этот сезон гриппа!
«Никакого гриппа для меня».
Этот принтер настолько эффективен, что из-за него можно лишить работы пару человек
У этих ребят нет никаких проблем. У них все в шоколаде
Когда босс подготовился и сделал сотруднику особый подарок
«Велика вероятность, что я и есть причина, из-за которой ты пьешь. Так что наслаждайся этой бутылкой. Отличного отпуска!»
Бонус: «Мой папа работает из дома, и моя собака всегда „идет на работу“ с ним. И вот результат»
«Лучший работник квартала — Мика».
А какие прикольные фото на работе делали вы?
Фото на превью NoTick / Reddit