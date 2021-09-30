18 человек пришли за услугой, а нарвались на никудышный сервис

Качественное обслуживание — один из ключевых показателей профессионализма. Но, к сожалению, не всегда сервис бывает на высоте. Порой все портит бестактность сотрудников, желание сэкономить или полнейшая некомпетентность мастеров.

Мы в AdMe.ru рады, что эти люди восприняли ситуацию с юмором, и желаем им больше не нарываться на такой сервис.

«Подруге сделали макияж на свадьбу»

«Коллега решила заказать кеды. Курьер Миша получает приз за самый дружелюбный сервис»

«Пришлось остановиться в сомнительном отеле. Вот что нашел под одеялом. Это пряди для наращивания?»

«Яйца вкрутую в моем отеле»

Бестактность высшего уровня

Вызывала клининг. Феерично повела себя дама, которая полезла в закрытую комнату, хотя я сразу предупредила, чтобы дверь не открывали. Она же попутно комментировала все в духе: «Ох, я бы это все выбросила! Ох, мебель не новая, я бы на помойку унесла!» Если ты выезжаешь только в новые квартиры со свежим ремонтом, укажи это в объявлении! © Vares / AdMe

«Нормально, что продавец переклеил ценник прямо при покупателе?»

«Заказал блинчики в номер. Мне принесли один огромный блин в коробке из-под пиццы»

Как это могло случиться?

Передумал в последний момент

У меня с таксистом приколюха была. Вызвал такси, место указал с уточнением — 4-й подъезд. Вышел на улицу, стою жду машину и слежу за ней по навигатору. Вижу: подъезжает. Проезжает 1-й подъезд, ставит статус «Ожидаю». Проезжает 2-й — запускает маршрут. А потом проезжает мимо офигевающего меня и сваливает в закат. © Гигантский ктырь / AdMe

«Вчера курьер доставил мне мой заказ, вес которого должен был насчитывать 13,24 кг. А в итоге коробка весила не больше 2 кг. Коробку вскрыли на почте»

«Попросил лимон для чая с собой. Мне вручили это»

«В переводе на человеческий: „Мы слишком заняты, чтобы вам ответить. Пожалуйста, оцените нашу работу“. Хм, какую бы оценку поставить?»

А что бы вы сделали, если бы обнаружили след от ботинка на коробке с едой?

«Курьер приехал, привез дисконтную карту, прибитую к чеку скобой сквозь магнитную полосу. Я думаю, это искусство»

«Сегодня моя подруга после доставки из ресторана получила такие СМС от курьера»

«Я так понимаю, простыни в моем номере не менялись»

Наверное, она собиралась увольняться на следующий день

В очень крутом ресторане официантка уронила кусок жареного мяса мне на светлые брюки. Шок. Который достиг апогея, когда она щипцами взяла этот кусок и положила мне на тарелку. Наша компания грохнула от смеха. Официантка пожала плечами и выдала: «Ну хорошо, я принесу другой кусок». Наш смех просто перешел в рыдания. Извинений, попыток спасти брюки, хотя бы предложив помощь, не было. © Yulia Irishina / Facebook

«Заказала бургер с колой. Спасибо за колу!»