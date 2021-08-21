18 человек показали, как сыграли свадьбу своей мечты, не переплатив ни копейки

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Всем известно, что свадьба — предприятие затратное. Платье, кольца, банкетный зал, фото, угощения — список можно продолжать долго. Но не все пары решают идти по такому сценарию и выбирают другой путь — более экономный и креативный. Ведь множество вещей для торжества можно сделать самим, заказать в онлайн-магазине и даже найти в комиссионке. Так поступили и герои нашей сегодняшней подборки.

Теперь мы в AdMe.ru точно знаем, что для незабываемой свадьбы необязательно иметь большой бюджет: снимки из нашей фотоподборки подтверждают это на все 100 %.

«Этот невероятный фон моя мама сделала своими руками из веток, гирлянд, искусственных цветов, лент и подвесок для люстры»

«Юбку свадебного платья я связала своими руками. Правда, на это ушло 3 месяца»

«Отыскала то самое платье! Стоило меньше $ 1 000»

«Букеты я сделала самостоятельно»

«Сделала макияж на собственную свадьбу!»

Крутейшая работа! Я должна нанять вас визажистом на свою церемонию. © Megan_Kugler / Reddit

Одно из этих колец стоит $ 300, а второе куплено через интернет за $ 15

«Мое свадебное платье за $ 5 и венок на голове, сделанный своими руками»

«Купила брендовые туфли в местном магазинчике всего за $ 13 для моей свадьбы»

«Это мое свадебное платье за $ 80. Обожаю эту спинку!»

«Наша драпировка ручной работы почти готова для большого дня»

Простое колечко для простой девушки

«А мы сегодня поженились прямо в нашей квартире. Одно из самых любимых мест в мире!»

«Мое платье стоило всего $ 40. Сидит просто идеально»

Свадебные туфли за $ 60

«Сама себе сделала букет — связала лентой цветы. Вышло почти в 4 раза дешевле, чем заказ у флориста»

«Предварительный вариант моего свадебного макияжа. Церемония пройдет на заднем дворе дома»

Вы очаровательны! И напомнили мне Меган Маркл. © The-Keekster / Reddit

«Я сделал себе обручальное кольцо, используя только старое поваленное дерево с заднего двора и клей»

«У нас не особо много денег, но зато много любви друг к другу. Поэтому мое кольцо выглядит так: опал стоимостью $ 40»