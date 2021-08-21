18 человек показали, как сыграли свадьбу своей мечты, не переплатив ни копейки
Всем известно, что свадьба — предприятие затратное. Платье, кольца, банкетный зал, фото, угощения — список можно продолжать долго. Но не все пары решают идти по такому сценарию и выбирают другой путь — более экономный и креативный. Ведь множество вещей для торжества можно сделать самим, заказать в онлайн-магазине и даже найти в комиссионке. Так поступили и герои нашей сегодняшней подборки.
Теперь мы в AdMe.ru точно знаем, что для незабываемой свадьбы необязательно иметь большой бюджет: снимки из нашей фотоподборки подтверждают это на все 100 %.
«Этот невероятный фон моя мама сделала своими руками из веток, гирлянд, искусственных цветов, лент и подвесок для люстры»
«Юбку свадебного платья я связала своими руками. Правда, на это ушло 3 месяца»
«Отыскала то самое платье! Стоило меньше $ 1 000»
«Букеты я сделала самостоятельно»
«Сделала макияж на собственную свадьбу!»
- Крутейшая работа! Я должна нанять вас визажистом на свою церемонию. © Megan_Kugler / Reddit
Одно из этих колец стоит $ 300, а второе куплено через интернет за $ 15
«Мое свадебное платье за $ 5 и венок на голове, сделанный своими руками»
«Купила брендовые туфли в местном магазинчике всего за $ 13 для моей свадьбы»
«Это мое свадебное платье за $ 80. Обожаю эту спинку!»
«Наша драпировка ручной работы почти готова для большого дня»
Простое колечко для простой девушки
«А мы сегодня поженились прямо в нашей квартире. Одно из самых любимых мест в мире!»
«Мое платье стоило всего $ 40. Сидит просто идеально»
Свадебные туфли за $ 60
«Сама себе сделала букет — связала лентой цветы. Вышло почти в 4 раза дешевле, чем заказ у флориста»
«Предварительный вариант моего свадебного макияжа. Церемония пройдет на заднем дворе дома»
- Вы очаровательны! И напомнили мне Меган Маркл. © The-Keekster / Reddit
«Я сделал себе обручальное кольцо, используя только старое поваленное дерево с заднего двора и клей»
«У нас не особо много денег, но зато много любви друг к другу. Поэтому мое кольцо выглядит так: опал стоимостью $ 40»
А что больше по душе вам: пышный праздник или скромная церемония?
Фото на превью youhavetenseconds / Reddit
Поделиться этой статьёй