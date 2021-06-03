18 человек показали фотографии, которые без прикрас расскажут, что творится у этих людей на работе

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Пользователи интернета решили поделиться фотографиями со своей работы: кто-то рассказал про размер чаевых, а кто-то про «щедрого» начальника. Некоторые снимки, наоборот, вызывают белую зависть — всем хочется такую профессию, где можно гладить лошадей или делать рентген ежику.

Мы в AdMe.ru были ошарашены как приятными аспектами некоторых профессий, так и некоторыми издержками, с которыми приходится сталкиваться людям на рабочем месте.

1. «Я почтальон, а это мои чаевые за последние полгода»

2. «Моей пациентке было холодно после операции. Согревала ее, пока делала записи. Сейчас у нее все отлично»

3. «Владельцу малого бизнеса нужно постоянно учиться новому. Но этот урок жесток»

4. «Как выглядят рабочие инструменты, когда вы работаете в компании с оборотом в $ 1 000 000 000»

5. «Наш директор только что заменил старые телевизоры 1080p в комнате отдыха, которые мы никогда не смотрим. Притом что весь наш персонал получает талоны на еду»

6. «Вот что 10 месяцев работы на складе магазина сделают с вами»

7. «Это случилось вчера у меня на работе»

8. «Должны были закрыться в 10 часов, но случилось это. Посетители остались до 11:40 и ждали еще и десерт»

«Время: 10:16. Столик № 11. Заказ: портерхаус, фаршированная курица, бараньи отбивные, стейк томагавк».

9. «Отличное начало дня»

10. «На работе нам говорят обращаться с коробками чипсов так же аккуратно, как если бы это были яйца»

«Хрупкое: нести так, словно внутри яйца».

11. «Работаю ночным уборщиком. Такой вид открывается по пути на работу»

12. «Я коллекционировал все неисправные шурупы на моей прежней работе на мебельном производстве. Это все, что удалось собрать из 100 тысяч винтов»

13. «Первый рабочий день моего приятеля»

14. «У меня на работе есть прибор, помогающий обнаружить вены»

15. «Уволилась из ресторана пару дней назад, проработав поваром всю свою жизнь. Это мой первый маникюр»

16. «Когда ресторатор решил отблагодарить своих любимых работников за то, что они зарабатывают для него миллионы, и подкинул им настоящую мотивацию для трудовых подвигов»

17. «Приятель мужа работает в службе доставки. Рыжая съела собачье печенье, а белая дала почесать нос»

18. «Представляю вашему вниманию рентгеновский снимок ежика. Обратите внимание на уши и иглы»