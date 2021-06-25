18 человек поделились своими тайными увлечениями, о которых обычно не рассказывают даже друзьям

Guilty pleasure — это нечто-то такое, в чем стыдно признаться даже близким друзьям, но наедине с собой это приносит неподдельное удовольствие. Вот, например, человек, который признает исключительно классику русской литературы, может втайне от всех почитывать Дарью Донцову, а адепт здорового питания по выходным ходит в McDonald’s, натянув на голову капюшон, чтобы никто не узнал.

Мы в AdMe.ru считаем, что время от времени каждому необходимо расслабляться, и подобные guilty pleasures — абсолютно нормальное явление. Для статьи мы отыскали посты пользователей сети, которые решили поделиться с миром тем, что приносит им наслаждение, но может быть осуждено обществом.

Мне очень нравятся телепрограммы об охоте за привидениями, хотя я скептически отношусь к паранормальным явлениям. © Redditor_2017 / Reddit

Видео в жанре мокпан (видео, в которых люди едят на камеру. — Прим. AdMe.ru ). Неважно, здоровая у них еда или нет, веганская или нет, я обожаю их все и постоянно смотрю на выходных. А после видео я иду на кухню, готовлю рамен быстрого приготовления и чувствую себя очень виноватой, потому что все это обычно происходит поздно ночью. © Valent Tania / Quora

). Неважно, здоровая у них еда или нет, веганская или нет, я обожаю их все и постоянно смотрю на выходных. А после видео я иду на кухню, готовлю рамен быстрого приготовления и чувствую себя очень виноватой, потому что все это обычно происходит поздно ночью. © Valent Tania / Quora Я люблю изюм и жареный лук. И до Twitter даже не знала, что многие их не любят. © katya_ririr / Twitter

И до Twitter даже не знала, что многие их не любят. © katya_ririr / Twitter Я смотрю уроки мейкапа, которые мне никогда не пригодятся, потому что я парень. Не знаю, зачем я это делаю. © BongChong906 / Reddit

Детективы Дарьи Донцовой. Особенно самые первые, я ими зачитывалась просто взахлеб, и сейчас перечитываю порой, когда хочется расслабиться и отдохнуть. © laytness / Twitter

Обожаю спойлеры! Прошу рассказать мне конец, чтобы не тратить своё время на просмотр чего-либо. А если это книга, то сразу открываю последнюю страницу, читаю её , а потом продолжаю читать книгу. © chtotoprikolnoe / Twitter

Романтические комедии. Я 26-летний парень, но моя коллекция кино на 60% состоит из романтических комедий, на 30% — из боевиков и драм, и еще 10% — это фильмы с Дензелом Вашингтоном. © Tonybueno3 / Reddit

Мое guilty pleasure — тайком от всех пересматривать старые сериалы из детства или юности. Утешаю себя тем, что некоторые пересмотрела на испанском: типа саморазвитие. © Sandy / AdMe

или юности. Утешаю себя тем, что некоторые пересмотрела на испанском: типа саморазвитие. © Sandy / AdMe Я пишу рассказы. Знаю, это совсем не похоже на guilty pleasure, но обычно я пишу о людях из моей жизни, которые причинили мне боль или разозлили меня. Это как-то меня успокаивает и помогает преодолеть ситуацию. © Adi / Quora

Обсуждаю с подругами, как приятно перечитывать русскую классическую литературу в осознанном возрасте, а сама частенько читаю мангу и веб-комиксы для школьниц. © Екатерина / AdMe

Чипсы. Шутки в сторону, если дома они есть, я могу съесть целый пакет чипсов в одиночку. Обожаю их ненатуральный вкус. Обычно стараюсь их просто не покупать, но, когда дело касается чипсов, вся моя сила воли сходит на нет. © Elaine Green / Quora

Фастфуд. Когда меня спрашивают, не хочу ли я в фастфуд-ресторан, я кривлюсь и говорю: «Фу! Ни за что! Это же такая нездоровая гадость». Но тем же вечером я думаю: «Чикенбургер сейчас не помешал бы». © Abigail Berengut / Quora

Но тем же вечером я думаю: «Чикенбургер сейчас не помешал бы». © Abigail Berengut / Quora Обожаю комедии про школу с сюжетом «неудачница, которая хоба — и становится прикольной, классной, успешной девчулей». Однажды я так увлеклась, что посмотрела штук 5 таких фильмов за ночь. © xandrozhd / Twitter

Я отличный отец, муж, сотрудник и все такое. Однако бывают дни, когда мне хочется побыть в одиночестве. Я никому об этом не говорю, просто беру отгул на работе и выхожу из дома в офисном костюме. Иду в хороший кинотеатр, покупаю билеты, смотрю фильмы, ем всякую вредную фигню, а потом возвращаюсь домой. Я делал так всего раз 10–15 за последние 5 лет, да и жена не рассердится, если я ей расскажу, но это мое тайное удовольствие. © unknown author / Quora

Реалити-шоу про выживальщиков. Это когда они строят шалаши из мха, едят червей и месяцами ходят в одних и тех же носках. А я лежу такая в кроватке с ведром мороженого, смотрю на них и думаю: «Крутые». © toxicatta / Twitter