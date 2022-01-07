18 человек поделились своим счастьем со всем интернетом, потому что о таком просто нельзя было смолчать

Многие из нас на вопрос «К чему ты стремишься в жизни?» ответят коротко: «К счастью». И здесь совершенно не с чем поспорить. Ведь именно моменты радости и восторга мы запоминаем на долгие годы, именно их стремимся запечатлеть на фото, о них любим рассказывать друзьям. Будь то победа над собой после долгой борьбы или даже нечаянный сюрприз в виде бонуса к заказу в ресторане.

Мы в AdMe.ru прочитали заметки пользователей сети о тех самых драгоценных моментах в их жизни, увидели их памятные фото и сразу захотели познакомить с этим и вас.

«Всю жизнь я боролась с депрессией. И вот сегодня я впервые решила красиво одеться и ощутила себя прекрасной»

«Наш пес Скотти наконец-то здоров!»

«Маленькая победа! Мои ногти год назад и сейчас»

«Многие дни у меня не было вдохновения и мотивации, но вот наконец я закончила этот рисунок»

«Пришла к маме домой после длинной рабочей смены в больнице и увидела это. Да я настоящая счастливица! Спасибо, мама»

«Очень долго я не делала ничего для своего собственного развлечения. Но сегодня взяла и сваляла из шерсти вот это. Пусть он и вас порадует»

«Соседка содержит овощную лавку. И вот она подарила мне целую коробку фруктов и овощей и даже положила туда мои самые любимые»

«Муж подарил на Рождество мини-сад для выращивания трав. И вот сегодня эта малышка показала мне свою любовь»

«21 год подряд первая цифра на весах была 2. Но не сегодня»

«После рождественских каникул вернулся в офис, а там такое! Кажется, я стал отцом»

«Неужели это случилось. Они положили мне 11 наггетсов вместо 10»

«Вы не представляете, как я счастлив переехать в своей собственный дом после долгих лет аренды и работы водопроводчиком»

«Получила сегодня предельно милое послание на стакане с кофе: „Будь осторожна, потому что ты очень горяча“»

«Пришел в гости к другу, который знает, как я расстроен в последнее время. И он удивил меня вот таким шикарным чаепитием»

«Последние пару месяцев я потратила на то, чтобы завоевать доверие этого котика. И вот наконец он сам пришел и устроился у меня на коленях!»

«Я жил в чулане и спал в машине. И вот этот день настал — моя собственная комната, которая скоро станет уютным домом»

«Это настоящее новогоднее чудо — я могу ходить и встать у елки»

«Семилетняя дочка нарисовала меня. Я никогда не выглядела лучше»