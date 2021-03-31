18 человек поделились случайными находками, которые всколыхнули весь интернет

Иногда во время повседневной прогулки или поездки можно наткнуться на поразительные вещи. Например, висящий на деревьях пикап, или на мох, растущий в виде резиновой уточки, или настоящий военный беспилотник. В такой момент только и остается достать фотоаппарат и запечатлеть находку на память. Ну и, конечно же, поделиться ею с пользователями сети.

Именно так и поступили герои нашей статьи, чьи находки взбудоражили весь интернет и нас в AdMe.ru в том числе.

«Когда я ехал по лесу, наткнулся на этот пикап, висящий на деревьях»

«Это своего рода импровизированное произведение искусства, которое владелец земли со своими детьми решил воплотить в жизнь. Просто потому что захотели и смогли». © FromTheRez / Reddit

Геолог Майк Бауэрс нашел агат, который в разрезе напоминает Коржика — популярного персонажа детской передачи «Улица Сезам»

«Мои мама и дядя нашли на пляже беспилотник ВВС США»

Этот аист свил не гнездо, а настоящий дворец

«Нашла на свалке эту аниматронную мышь — талисман американской сети семейных ресторанов Chuck E. Cheese»

«Я выгуливал собаку в ближайшем лесу и наткнулся на разложенные на доске шахматы»

«Во время похода я нашел маленькую деревушку, полную желудевых человечков»

«Я обнаружил лишайник, похожий на резиновую утку»

«Этого гигантского морского слизня я нашел в прибрежных водах в районе Лос-Анджелеса. Моя рука — для сравнения»

«Наткнулся на дерево, у которого есть глаза»

Тысячи этих червяков куда-то ползут, формируя спираль

«Обнаружил этих малышей внутри раковины моллюска»

«Я нашел около леса этот гигантский шар, сделанный из веток»

«Нашли кусок коры эвкалипта, похожий на пеликана»

«Обнаружено посреди леса»

Это редкий кратерный агат, который можно найти только в Патагонии, Аргентина

«Я купил в комиссионном магазине рубашку и в ее кармане нашел билет в кино на „Форреста Гампа“»

«Сегодня ходили гулять по лесу и наткнулись на большого злого волка»