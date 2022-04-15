18 человек поделились мудрыми вещами, которые осознали к своим годам

Порой хороший совет, данный в нужное время, может сделать чью-то жизнь легче и счастливее. Молодежь редко всерьез прислушивается к наставлениям старшего поколения и понимает действительный смысл их слов, лишь пройдя этот путь самостоятельно — через собственный опыт и собственные ошибки.

Мы в AdMe.ru считаем, что важно делиться мудрыми советами даже с незнакомыми людьми. Именно так и поступили люди в этой подборке, рассказав то, что поняли спустя годы, а хотелось бы раньше.

В этом году мне исполнился 41 год, и теперь я точно знаю, что «старым» человека можно назвать, когда ему исполнится 70. © SkyWizarding / Reddit

Если вам не нравится ваша работа, найдите себе другую. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно испытывать стресс. © Nomad4900 / Reddit

Мудрые женщины говорят, что лучше ничего не говорить своему парню о бывших. А для меня это проверка. Если расскажу о бывшем что-то в позитивном ключе, а нынешний нормально отреагирует, то это значит, что он адекватный, с таким можно что-то строить. Если начинаются обидки, закатывание глаз и прочее — ничего с таким не получится, гнать в шею. А еще хороший тест — спросить про его бывшую. Сразу понятно станет, кто он: ее характеристики — это его зеркало. © Подслушано / Ideer

Наслаждайтесь общением с самыми близкими вам людьми и говорите им, что любите их. Неизвестно, как долго они будут рядом. Сейчас мне за 60, а я до сих пор скучаю по маме и папе. © korkidog / Reddit

Легче похудеть и обрести красивые формы, если вы начнете рано. Чем дольше вы тянете, тем труднее становится. © Forgotpassword234 / Reddit

В детстве частенько с сестрой ссорились, как обычно бывает, из-за всякой ерунды. И если нас ловила мать, то, не разбирая, кто прав и виноват, просто ставила по углам. Ну мы мелкие были и сначала буквально 5 минут косо смотрели друг на друга, а потом уже и не вспомнить было, с чего ссора начиналась. Только после записи в секцию тхэквондо как-то отпустило — учитель объяснил, что драться нехорошо, особенно с родными, потому что в трудной ситуации обращаться за помощью ты будешь к близким. Спустя годы не раз в сложных моментах мне помогала семья. Спасибо учителю. © Urushsi / Pikabu

Ваш спутник жизни — единственный член семьи, которого вы можете выбрать. Вы не выбираете своих детей, родителей или родственников. Есть члены семьи, которых я бы обменяла, с некоторыми я могу через силу находиться какое-то время, а с некоторыми мне даже нравится проводить время. Но есть только один человек, которого я бы взяла с собой на необитаемый остров, только один, с которым я хотела бы просыпаться каждый день. Если вы правильно выберете партнера, вы будете счастливы, что бы ни случилось в жизни. © I_want_to_choose / Reddit

Я так жалею, что провела свои «худые годы», думая, что я толстая. Я смотрю на свои фотографии того времени и не могу поверить, что думала, что я такая непривлекательная. У меня больше никогда не будет такого красивого молодого тела. © moonbunnychan / Reddit

Знакомой позвонила какая-то женщина и представилась любовницей ее мужа. Стала ее оскорблять. Та порыдала, но мужу не сказала. А затем сама стала звонить любовнице и рассказывать, как страстно муж ее любит, какие подарки дарит. Любовница от ревности стала ему регулярно скандалы закатывать. Короче, бросил он любовницу, остался с женой. Теперь у них очень крепкая семья, второго ребенка родили. Поражаюсь ее мудрости. © Подслушано / Ideer

Когда я встретила своего мужа, во время одного из наших разговоров спросила его, в чем смысл нашей жизни на земле, по его мнению. Он сказал: «Чтобы веселиться». Я в гневе крикнула: «Тогда почему мы этого не делаем?» И он спокойно объяснил: «Потому что забываем». Давайте не забывать. © readerf52 / Reddit

Самый первый совет, который дал мне мой дед: «Не трать время на веселье, когда ты молод. А лучше все время много работай, потому что у тебя для этого есть много энергии. Если ты достаточно хорошо устроишь свою жизнь смолоду, то сможешь расслабиться позже в жизни, когда будет труднее двигаться и работать». © trisha1939 / Reddit

Тяжелая работа окупается, даже если она начинается с неудач. Все самые успешные люди в мире, имеющие деньги, популярность, духовность, — чрезвычайно трудолюбивые люди, которые никогда не сдаются. © PotatoBestFood / Reddit

Не позволяйте отношениям занимать первое место в вашей жизни в 20 лет. У вас будет вся взрослая жизнь, чтобы пройти через все это. Сначала научитесь быть в одиночестве, выясните, что делает вас по-настоящему счастливым, и убедитесь, что вам нравится быть наедине с собой. Развлекайтесь и будьте свободны, пока можете. © we_invented_post-its / Reddit

Моя мама как-то мне сказала: «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть». Она же сказала: «Никогда не ложитесь спать злыми на свою вторую половинку». © RicksterA2 / Reddit

Не судите себя слишком строго. Научитесь относиться к себе с юмором. Все мы время от времени делаем глупости. Жизнь никогда не становится проще, поэтому сделайте смех частью своей жизни. © Crazy_old_lady_2 / Reddit

Когда я вышел на пенсию, то поймал себя на том, что иногда говорю: «Я люблю свою жизнь!» И делал сознательные усилия, чтобы каждый день находить время говорить это себе и действительно в это верить. Нужно быть благодарным. © Feltedskullpuppets / Reddit

Экономьте как можно больше денег, избегайте токсичных отношений и не довольствуйтесь бесперспективной работой. © TheDandyWarhol / Reddit

Мой парень любит делать сюрпризы: цветы, сладкое, открытки с признаниями. Иногда фотографирую и отсылаю подругам в чат. И как же бесит, что одна из них эти фото выкладывает у себя с подписями в стиле «Спасибо, любимый». Когда поговорила с ней, выяснилось, что я «тварь, которая постоянно напоминает ей о том, что она дефектная — без мужика». Вот так я и поняла народную мудрость: счастье любит тишину. © Подслушано / Ideer