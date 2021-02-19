18 человек поделились маленькими стыдными историями, которые первому встречному не расскажешь

Как-то раз мой лучший друг детства, с которым мы год не общались, позвал меня на день рождения. И так совпало, что я незадолго до его дня рождения рассталась с парнем, а подарок на 14 февраля уже был куплен — рамочка для фото в сердечках. Денег у меня на подарок другу не было, и я, недолго думая, вставила наше общее фото в эту рамку и расписала в открытке, как сильно я его люблю (имелось в виду по-дружески, конечно).

Прихожу я к нему, дарю подарок, а он знакомит меня со своей девушкой. Конечно же, все подумали, что я таким образом призналась ему в любви. Столько косых взглядов я никогда на себе не видела. В дальнейшем он женился на ней и до сих пор не знает, что у меня просто не было денег на другой подарок. А мне до сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer