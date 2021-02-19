18 человек поделились маленькими стыдными историями, которые первому встречному не расскажешь
Пожалуй, у каждого из нас есть история, которую вот так просто всем не расскажешь, потому что стыдно. И эти маленькие секретики обычно хранятся в тайне, пока не найдется кто-то близкий настолько, что не боишься ему говорить о своих самых эпичных провалах.
Мы в AdMe.ru желаем каждому нашему читателю встретить такого человека. А пока публикуем истории людей, которые попали в неловкие ситуации и не побоялись рассказать о них всему интернету.
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Как-то были с коллегой на семинаре. Сидим рядом на первом ряду, лектор вещает нудно и монотонно... Раннее утро, тепло, солнышко из окна пригревает. И тут я слышу фразу в самое ухо: «Тебе очень хорошо или очень плохо?» В шоке подрываюсь, и тут до меня доходит, что я прилегла своему коллеге на плечо, уткнулась носом и лежу улыбаюсь. Мне снилось, что я с мужем. Вокруг все молчали и смотрели на меня. А у него еще и сын родился неделю назад, поэтому в глазах остальных я выглядела, мягко говоря, не очень. © Snail / AdMe
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Это была скучная онлайн-встреча в Zoom, и я стала подпевать музыке на Spotify. Думала, что микрофон выключен, но это, конечно же, оказалось не так. Было настолько стыдно, что хотелось заползти в норку и никогда не вылезать. © farts_n_darts / Reddit
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Сто лет назад, очень беременная, захожу с мужем в магазинчик возле моря и вижу камбалу. Огромнейшую. С шипами. По цене золота, не меньше. Зависнув от восторга, обнимаю мужа, щекочу за ушком, мурлычу: «Берем?» — и понимаю, что это не он. Он слева, а я обняла совершенно другого человека. © Оксана Зверянская / Facebook
- Каждое утро я бегу, чтобы успеть на автобус. Чтобы на него сесть, надо еще добраться до остановки. Выхожу я из дома, подошел к обочине — и проезжает колонна машин. Одна из них остановилась. Я подумал, что человек таксует, и начал открывать двери, а они замерзли... После третьей попытки открыть дверь водитель помог мне это сделать изнутри. Я сел, спросил об оплате. А водитель отвечает: «Не надо, я все равно туда еду». Оказывается, он просто остановился, а я внаглую залез в его машину. © Swan.videos / Pikabu
- Жила в Испании, и у меня была своя машина. Но однажды она была в ремонте, и я поехала на автобусе. Захожу в переднюю дверь. Людей много, и на самом переднем сиденье сидит девушка, край сиденья (сантиметров 50) свободен, и я плюхаюсь с ней рядом. Мне тесно, я всю дорогу думаю, какая невоспитанная у меня соседка, не хочет подвинуться, ерзаю на месте, пытаясь удобнее устроиться. Девушки, стоящие рядом, смотрят на нас и перешептываются. Так проезжаем несколько остановок, и она выходит. И тут я вижу, что после нее осталось не так много места. Оглядываюсь назад, сравнивая свое сиденье с двухместными, и понимаю, что сижу на одноместном сиденье! Просто оно чуть просторнее, чем в российских автобусах. Готова была сквозь землю провалиться. © Iri Na / AdMe
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Мне было 5 лет, и моя тетя выходила замуж. Помню эту взрослую суету, обычная квартира-хрущевка, моя тетя красивая невеста и ждет жениха. И ждут все. И все время я слышу от взрослых: «Когда сарай приедет? Когда сарай приедет?» И в детской моей голове представляется жених словно такой человек в костюме, но вместо головы что-то типа скворечника. Помню, меня это даже не удивляло. Просто его все ждали, ну и я ждала. Наконец подкатил кортеж, и я сломя голову внеслась в квартиру с криком: «Ура, дядь Сарай приехал!» Эту историю вспоминают до сих пор. Прошло больше 30 лет. А жениха звали Сейран. © Nataliya Litvinova / Facebook
- Стою как-то на эскалаторе в метро, вдруг чувствую — сзади кто-то чуть толкнул. Я сразу думаю, может, в сумку залез кто. Поворачиваюсь и вижу, как мужик выгребает мелочь из моего кошелька! Ну а, к слову, там, кроме мелочи, и не было ничего. Думаю, вот жмот, и выхватываю кошелек. Мужчина смотрит на меня испуганно. Ну похож был кошелек, похож... черный тоже, кожаный. От стыда только и смогла сказать «извините» и побежать вниз по эскалатору с глаз долой. © Подслушано / Ideer
- Помню, как-то на встрече крупных и пафосных международных финансистов у меня выпала бретелька от лифчика. Ну, так получилось. Она неплотно сидела, и были слабые застежки. Выпала и валялась на сером ковролине, вся такая беленькая в кружевах, во время долгого и церемонного расшаркивания-прощания, когда вся толпа уже стояла у двери. Я сделала вид, что она не моя. Ну а что! У других, что ли, не может выпасть? Хотя на той встрече из женщин была только я одна. © Ирина Басс / Facebook
- У нас была машина — обычная белая «Хендай», так вот я садилась в любую белую «Хендай» такую же, как наша, с честным лицом (честно, никогда не могла различить). Видела много разных глаз: от нежно-удивленных до «кто ты, блин, такая?» После так же было с черной машиной, и это продолжалось, пока муж не приобрел огромную оранжевую. Ее-то я видела с любого ракурса на любой стоянке. © Tatsiana Sg / Facebook
- На дне рождения друга сидела за столом напротив парня с огромной татуировкой от запястья до локтя. Портрет. Присмотрелась и говорю: «Ух ты! Это Мэрилин Мэнсон?» Он отвечает: «Это моя мама». А я говорю: «Красивая женщина». © Элина Калашникова / Facebook
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Я однажды в музее восковых фигур предъявила входной билет сидящей у входа восковой фигуре и только потом увидела глаза офигевшего контролера. Он сидел рядом. © Valeriia Zamishlyaeva / Facebook
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В магазине я перемерила кучу обуви и наконец нашла подходящую пару. Кое-как расставила все, что мне не понравилось, на полки, и остался один шлепанец. Я долго ходила по магазину, пытаясь понять, откуда я его взяла. А потом поняла, что он выглядит слишком изношенным, чтобы быть новым. Да, это была обувь другой покупательницы. © purpleshirtbluepants / Reddit
- Переписывалась когда-то с одним вокалистом из группы средней популярности. Он дал послушать их композиции. Мне все как-то не очень понравилось, кроме одной песни. Я ему честно написала, что средне, но вот эта одна песня ничего. Оказалось, это единственная песня, которую пел не он. © Лена Киселева / Facebook
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Как-то раз мой лучший друг детства, с которым мы год не общались, позвал меня на день рождения. И так совпало, что я незадолго до его дня рождения рассталась с парнем, а подарок на 14 февраля уже был куплен — рамочка для фото в сердечках. Денег у меня на подарок другу не было, и я, недолго думая, вставила наше общее фото в эту рамку и расписала в открытке, как сильно я его люблю (имелось в виду по-дружески, конечно).
Прихожу я к нему, дарю подарок, а он знакомит меня со своей девушкой. Конечно же, все подумали, что я таким образом призналась ему в любви. Столько косых взглядов я никогда на себе не видела. В дальнейшем он женился на ней и до сих пор не знает, что у меня просто не было денег на другой подарок. А мне до сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
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Заменяла преподавателя, перепутала этаж. Захожу в аудиторию — сидят студенты, как обычно. И я начинаю: «Наша дисциплина очень важна, так как результаты идут в дипломный проект». Глаза у детей округлились от ужаса. Это меня не остановило, и я еще минут 15 нагнетаю и ввожу в курс дела. Потом вижу: весь поток одинаковый — в ступоре и с круглыми глазами. Почуяла неладное, и выяснилось, что это первокурсники и у них математика, первая пара. И я тут такая очаровательная, настроенная на циничных выпускников. Бочком выползла из аудитории к сытым, спокойным старшекурсникам. © Julya Fedorchuk / Facebook
Russian People under Earth — «русские люди под землей» (прим. AdMe.ru)
- Однажды впереди меня по улице шла девушка с высоким конским хвостом. Хвост был роскошный, но видно, что искусственный. Вдруг она остановилась, сосредоточилась, а потом чихнула. Очень громко. Хвост отвалился. Все бы ничего, но шедший рядом парень от неожиданности заорал мне почти в ухо и выронил из рук телефон. Я испугалась и тоже заорала. Со стороны, наверное, сцена была ужасающей. И еще этот хвост на земле. © Юлия Романова / Facebook
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Мы с подругой в 18 лет проходили практику как проводницы поезда. Почти сразу к нам в купе образовалась очередь из молодых людей. Один был особо настойчивым, ходил за нами хвостом. Скоро терпение мое иссякло, и я довольно резко попросила его уйти. И тут он выдает: «Девушка, вообще-то я не к вам пришел, а к вашей подруге. Вот она пусть меня и выгоняет, если захочет!» Вот это был удар по раздутому самомнению! Сейчас смешно и урок усвоен. © Ella Bernstein / Facebook
- Я как-то минут 5 складывала продукты в магазине в тележку и выкидывала лишние, пока не подняла голову и не осознала, что тележка чужая и мужик, который ее держит, тоже чужой. © Volto Servetta / Facebook
А вы расскажете нам свою историю, вспоминать которую немножко стыдно и очень смешно?