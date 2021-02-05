18 человек поделились историями о том, по каким нелепым причинам их не взяли на работу
На собеседовании вершатся трудовые судьбы, задаются самые странные вопросы и порой творится нечто сумасбродное. Герои историй из сегодняшней подборки рассказали о разных причинах отказа, и у них остался только один вопрос: «Где логика?».
Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас найдутся истории про сумасбродные собеседования, поэтому будем ждать ваших комментариев после прочтения статьи.
- Меня несколько лет назад на работу не взяли из-за того, что я нужные программы знала лучше, чем руководитель отдела. © Алена Романова-Бессольцина / Facebook
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Меня не взяли на работу потому, что я «страшная». К слову, сам работодатель та еще жаба была. Серьезно. По телефону такой голос приятный, а как вживую увидела ее, так сама испугалась. Так что это у нас было взаимно. © Мария Медведева / Facebook
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Студенткой пыталась устроиться в ресторан быстрого питания. Не взяли из-за моего высокого роста. Хозяин (ростом 150 см) сказал: «Как вы со своим ростом в 182 см будете выглядеть за стойкой?» После института хотела устроиться в детскую комнату милиции. Не взяли, потому что я не замужем и обязательно найду себе тут мужа и уйду в декрет. © Лена Соломяная / Facebook
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Однажды на собеседовании мне устроили стресс-интервью. Мадам явно упивалась своим хамством, на что получила абсолютно зеркальный ответ. Ожидала соплей, получила бумерангом в лоб. В общем, мы друг другу не понравились. © Елена Шклярская / Facebook
- Диалог из позавчерашнего телефонного разговора с рекрутером одной компании:
— Ребенок в садик ходит? А если заболеет?
— У ребенка есть отец.
— Это хорошо, мы за вас рады, но с ребенком есть кому сидеть? © dishiko / Twitter
- Меня один раз не взяли на работу из-за того, что я картавлю, хотя картавлю я совсем чуть-чуть. И работа экономистом вообще не предполагает тесного общения с людьми. ©
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Мне как-то сказали, что я сильно молодая (34 года тогда было) и красивая. Мужу весной отказали в должности коммерческого директора со словами: «Вы сильно взрослый (43 года) и умный, слишком много знаете и понимаете». © Лигейа Никто / Facebook
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Давным-давно, лет 30 назад, меня не взяли потому, что у меня собака неподходящей породы — пудель (зачем я вообще сказала про собаку). © Наталья Наталья / Facebook
- На финальном этапе собеседования на должность редактора заводской газеты общалась с какой-то верховной начальницей. На вопрос «почему вы вообще хотите у нас работать?» ответила: «Меня просто некому содержать». Сообразила, что рассекретилась, но было поздно. Не перезвонили. © Odissey_ka / Twitter
- А мне как-то на финальном собеседовании с гендиром после череды тестов и проверок от эйчара заявили, что все норм, я им нравлюсь, но мне 27, и поэтому я скоро в декрет уйду. И меня не взяли. © nataliasatir / Twitter
- Мне задали вопрос, могу ли я работать сверхурочно, на что я извинилась и сказала, что у детей продленка до 18:30. Тогда мне задали еще вопрос: «Представь, тебе нужно срoчно ехать по работе, ты пришла к машине, а она вся заполнена пинг-понговыми шариками. Твои действия?» Я сказала: «Ну раз срочно, вызову такси за свой счет и поеду». Мне директор ответила «Мне все ясно», a через полчаса мне пришло письмо, что я им не подхожу. До сих пор интересно, что это за ребус с шариками и как я должна была ответить. © Olga Aksyonova / Facebook
- Мне всегда приходят общие формулировки, мол, «нам нелегко далось это решение, мы рассматривали много интересных соискателей, однако...». Один раз пытался переспросить, что, собственно, было не так, что даже поговорить не захотели. Сказали, что причины разглашать не положено. © Lachatnoiret / Pikabu
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Дело было в одном довольно крупном банке, где я фрилансил. Как-то захожу в отдел кадров — там меня до глубины души удивило следующее. Сидит девочка-практикантка перед стопкой резюме. В руках у нее линейка, которой она меряет отступы на полях и расстояние фотографии от краев листа. Ну и, как оказалось, смотрит на шрифты и вообще на соответствие стандартам подобной документации. Те, что не соответствовали, откладывались в сторону. На мой вопрос начальнице «что это тут творится?» последовал ответ в духе, что кандидат, не подошедший серьезно к написанию резюме, и работать будет так же. А посему недостоин собеседования, неважно, какой у него опыт. «В наших делах мелочей нет!» © mrAibo / Pikabu
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У меня были отказы из-за отсутствия фотки в резюме, «слишком оригинальное сопроводительное письмо» (дословная цитата) и мое любимое: «Вы слишком молодой, вы не можете столько знать». © VanDs / Pikabu
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На собеседовании все шло достаточно гладко, пока меня не спросили, кто я по знаку зодиака. Отвечаю: «Козерог». На что пожилая женщина, которая задала этот вопрос, поджав губы, ответила: «М-м-м, понятно. Все». © Владіслава Діденко / Facebook
Настала ваша очередь рассказать о самом сумасшедшем собеседовании в своей жизни.