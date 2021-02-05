18 человек поделились историями о том, по каким нелепым причинам их не взяли на работу

Дело было в одном довольно крупном банке, где я фрилансил. Как-то захожу в отдел кадров — там меня до глубины души удивило следующее. Сидит девочка-практикантка перед стопкой резюме. В руках у нее линейка, которой она меряет отступы на полях и расстояние фотографии от краев листа. Ну и, как оказалось, смотрит на шрифты и вообще на соответствие стандартам подобной документации. Те, что не соответствовали, откладывались в сторону. На мой вопрос начальнице «что это тут творится?» последовал ответ в духе, что кандидат, не подошедший серьезно к написанию резюме, и работать будет так же. А посему недостоин собеседования, неважно, какой у него опыт. «В наших делах мелочей нет!» © mrAibo / Pikabu