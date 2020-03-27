18 человек поделились фотографиями вещей, с которыми их связывают особые истории

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Воспоминания возвращают ощущение ценности жизни, когда все кажется неопределенным и бессмысленным. Кольцо, которое не снимая носил отец и передал нам; платье, пошитое любимой бабушкой, — подобные вещи вызывают улыбку ностальгии. Герои нашей подборки поделились фотографиями вещей, которыми особенно дорожат.

AdMe.ru убежден, что у каждого есть дома предмет, с которым связаны важные моменты жизни.

«Первая покупка моего мужа в кредит, 1971 год. До сих пор пользуемся каждый день»

«Когда-то бабушка подарила мне 3 формы для запекания. За 15 лет я разыскала все части этого набора посуды»

«Бабушка мужа удивила нас свадебным тортом. Фигурка на его верхушке украшала торт на свадьбе бабушки с дедушкой в 1950-м и на свадьбе родителей мужа в 1981 году. Красота!»

«Папина кожаная куртка, которую он носил на службе во флоте. Это единственная вещь, которая у меня от него осталась»

«Сапоги дедушки. Никогда не выброшу их. Люблю его»

«Часы моего папы. Думаю, он носил их в 80-е. Они немного поцарапаны. Я подогнала их под размер своей руки»

«Отец — самый заботливый и добрый. Он носил это кольцо всегда. Теперь его ношу я»

«В прошлом году бабушка подарила мне сковородку. Если память бабуле не изменяет, эта вещь служит нам уже 4 поколения»

«В этом наряде меня крестили. Бабушка пошила его для меня из маминого свадебного платья. Моя дочка также надевала его»

«Эту окарину мне подарила единственная женщина, которую я буду любить всегда»

«Отпечаток моей руки, сделанный в детском саду в 1985 году. Мне тогда было 4 года. Сейчас мне 38»

«Ложки и подставка для них, принадлежавшие моей бабушке. Они всегда стояли на ее кухонном столе»

«Это был любимый браслет моей мамы. Его вручную сделал мамин дядя много лет назад»

«Самое ценное, что у меня есть. Стул, который сделал своими руками мой прадед. Из-за него я увлекся деревообработкой»

«Мой первый фотоаппарат — Nikon Coolpix, 4 мегапикселя. Бабушка подарила на день рождения»

«Кольцо, которое мне подарил лучший друг в честь окончания колледжа. Браслеты: один носила моя мама в молодости, другой подарила бабушка»

«Мне было 2 года. Первый день в детском саду. Мама разводилась с отцом, и я боялся, что меня она тоже оставит. Она дала мне этого мишку и сказала: „Я никогда тебя не брошу“»

«Это книга рецептов моей бабушки. Она написана от руки еще до моего рождения. Из всех кулинарных книг, что у меня есть, эта — моя любимая»

Какая вещь особенно дорога вашему сердцу? Приложите фото, расскажите ее историю.