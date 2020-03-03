18 человек поделились детскими снимками и рассказали, какие трудности им удалось преодолеть

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Благодаря солисту Ви популярной корейской группы BTS в твиттере стал очень популярным тег #InnerChildChallenge. Флешмоб почти сразу вышел за рамки фанатского. Пользователи по всему миру активно делятся своими фотографиями из детства и рассказывают о том, с какими проблемами они сталкивались и какие трудности преодолели. Некоторые просто обращаются к себе с напутствиями.

Мы в AdMe.ru заметили, что все посты участников флешмоба пронизаны искренней любовью к себе, а поэтому не можем не поделиться с вами этой порцией позитива.

1. «„Привет! Меня зовут Амия, и я хочу узнать многое о научных экспериментах“, — вот что я написала в 1-м классе в анкете о себе. Прошло 15 лет — я обучаюсь ядерной медицине»

2. «В детстве я не чувствовала себя счастливой, особенно после того как мне диагностировали психическое расстройство. Несмотря на это, я выросла и учусь любить себя»

3. «Найти путь в жизни было очень сложно, но упорство, труд, страсть к науке и желание помогать людям сделали свое дело»

4. «Я никогда не была настолько уверена в себе, чтобы публиковать в соцсетях свои фотографии. Теперь я ощущаю себя красивой и больше не боюсь, что кто-то осудит мою внешность»

5. «Я потеряла детский жирок, пережила тяжелые времена и все еще ищу себя. Сейчас чувствую себя такой же счастливой, как в детстве»

6. «Я так плакала, когда не могла ходить в школу из-за обстановки в стране, в которой мы жили. Но все нормализовалось. Я закончила учебу год назад, и меня приняли в магистратуру»

7. «Слева я в 2016 году, справа — в 2020-м. Я стала уверенной, научилась любить себя и определенно начала лучше одеваться»

8. «Я была одержима идеальными девушками с обложек журналов и истязала себя, стремясь стать такой же. Сейчас я учусь просто любить себя и наслаждаться жизнью»

9. «Столько всего было: травля, ненависть к себе... Но я оказалась сильной и сумела все преодолеть. Скоро я буду дипломированной медсестрой. Обращаюсь ко всем, кто говорил: „Ты не сможешь!“»

10. «Дорогая я! У тебя было столько проблем в прошлом, и столько людей говорили тебе, что ты ничего не добьешься, но я тобой горжусь, потому что ты не сдалась. И я тебя люблю»

11. «Для человека, который не раз хотел свести счеты с жизнью, все обернулось как нельзя лучше. 9 лет спустя я научилась улыбаться»

12. «Я с 5 лет пела и играла на музыкальных инструментах. Несмотря на то что я провалила миллион прослушиваний, надеюсь, что однажды моя мечта сбудется и я стану одним из лучших музыкантов в мире»

13. «Раньше я чертовски беспокоилась о будущем и была очень строга к себе. Теперь я благодарна, что у меня есть то, о чем я мечтала»

14. «В 10 лет я взяла первый урок виолончели, а справа — фото с моего недавнего концерта»

15. «Я была застенчивым ребенком. Ненавидела свой внешний вид, потому что все мои сестры были намного красивее. Я беспокоилась, что думают обо мне люди, но притворялась, что мне все равно. Теперь это ушло»

16. «Из маленького дьяволенка я выросла в женщину, которая только притворяется ангелочком»

17. «Слева — я, которая пыталась выглядеть лучше и не умела улыбаться. Это было 2 года назад. Справа — я, которая не в курсе, что ее снимают. Месяц назад»

18. «В детстве я была стесняшкой и всего боялась. Чувствовала себя жутко некрасивой и постоянно сравнивала себя с подружками. Спустя время я полюбила себя такой, какая я есть»