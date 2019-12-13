18 человек откровенно рассказали о причинах своего одиночества

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У каждого из нас с детства перед глазами примеры того, как люди стремятся найти свою любовь и жить вдвоем счастливо. Именно к такой развязке стремятся сказки и романтические фильмы, об этом поется в песнях, так живут наши родители. Девочки грезят повстречать принца, мальчики — завоевать сердце прекрасной дамы. Однако не всегда мечты совпадают с реальностью, и некоторые люди за всю жизнь не встречают свою половину.

Редакция AdMe.ru приготовилась сочувствовать пользователям интернета, которые поделились тем, что они одиноки. Однако на деле оказалось, что жалеть нужно далеко не всех (хотя и грустным историям здесь будет место).

1.

Мне 26 лет, и у меня никогда не было парня. Отношения мне кажутся неоправданными хлопотами. Окончив школу, я поступила в университет и начала жить в общежитии с другими девочками. Сразу пришло в голову, что я наконец-то свободна и пришло время заводить бойфренда. И тут перед глазами стали разворачиваться драмы соседок: слезы, измены, разбитые сердца. Я же к тому времени завела огромное количество друзей, с которыми мы до сих пор веселимся на полную катушку. Ни за что не променяю наши посиделки на выяснения отношений с мужчиной. А еще я, наверное, мечтательница и живу в розовых очках. Причина тому — фильмы, которые создали образ идеального парня — красавца с накачанным прессом, обаятельного, богатого, готового бросить все ради своей любви... В жизни я не встречала людей с полным набором этих достоинств. А на меньшее я будто бы не готова. © Sunny Nguyen / Quora

2.

Моя старшая сестра никогда не была в отношениях. Она самая красивая женщина, которую я знаю, — и, заметьте, я стараюсь быть объективной. Тайра не использует макияж, так как природа наградила ее классически правильными чертами лица. Добавьте к этому идеальные пропорции и фигуру модели. Однако уже несколько лет учеба для сестры в приоритете. Она учится на кардиохирурга и мечтает стать профессионалом своего дела, как наш отец. Отсутствие парня не мешает Тайре ходить на вечеринки, встречаться с друзьями и быть чирлидером университетской команды. К слову, все это она делает для своего удовольствия, а не с целью знакомства, как многие (и я в том числе). А вообще, я думаю, сестра еще не встретила мужчину своего уровня. Если в ее жизни появится тот самый, уверена, она сумеет совместить любовь и работу. А пока я рада, что она не разменивается на кого-то попроще, просто чтобы заполнить пустоту в жизни. © Kiara Bay / Quora

3.

Я одинок, потому что совершенно не уверен в себе. Часто не знаю, что сказать людям, боюсь отказа. Еще бывает страшно, что мои родственники отпугнут новых друзей или девушку (поводов в моей семье для этого немало, увы). Кажется, я не смогу создать семью, пока живу с родителями. Но если я уеду от них, они опустятся и будут жить на улице. Как с этим жить и нужно ли бороться, я не знаю. © danmankan / Reddit

4.

Я знаю женщину, назовем ее, к примеру, Люси. Ей 39, она чертовски привлекательная блондинка, у которой нет отбоя от поклонников. Вот только романы ее скоротечны и за плечами у нее уже два развода. При встрече со мной Люси всегда расписывает в красках, что выкинул очередной парень, как они орали, бросались друг в друга тарелками и дрались. По ее рассказам, каждый мужчина, который ей попадается, моральный урод. Долгое время я верил и сочувствовал подруге, пока меня не ошеломила простая мысль. За многие годы Люси даже в голову не пришло, что она тоже могла быть виноватой в размолвке или чем-то обидеть партнера. Она же всегда предъявляла своим мужьям невыполнимые требования, обвиняла их во всех смертных грехах и мастерски исполняла роль жертвы, снимая с себя всю ответственность. И так по кругу. Люси научила меня настороженно относиться к девушкам, которые постоянно ругают своих бывших. Ну и не забывать избитую истину о том, что в расставании виноваты оба партнера. © Sean Kernan / Quora

5.

Я ни с кем не встречаюсь уже много лет, и мне так проще. К моим 44 годам шансы найти мужа уже ничтожно малы. В мире, где у пожилого мужчины 20-летняя подружка, мало кто обращает внимание на женщин моего возраста. Мне не везло с противоположным полом с 16 лет. Многие из бойфрендов были абьюзерами. И теперь мне страшно заводить оношения. Грустно, да? Могла ли я вообразить пару десятков лет назад, что останусь одна? В юности хотела рано выйти замуж и родить 3 детей. На деле я оказалась бесплодна и ни один мужчина не сделал мне предложение. Зато у меня хорошее образование и успешная карьера. Вышло все наоборот. © Erin Datesman / Quora

6.

Все детство меня задирали и травили. Теперь куча комплексов и проблем в общении. Никогда не было близких друзей, а уж тем более второй половинки. Я была ужасно одинока и несчастна. Решила обратиться к психологу, чтобы наконец проработать эти проблемы. И через несколько сеансов, разумеется, в него влюбилась... Безысходное чувство — понимать, что ближе него у меня на свете никого нет, а для него поддерживать меня — это всего лишь работа. Увы. © Подслушано / ideer

7.

В старших классах я была подростком-очкариком, не красилась, носила мальчишескую одежду и целыми днями смотрела «Стартрек». Если кто-то и проявлял ко мне интерес, я этого не заметила. Сама я сделала несколько попыток познакомиться лет в 18, и ни одна из них не увенчалась успехом. Итак, первое время было упущено. А чем дольше ты одна, тем сложнее научиться быть с кем-то. До 33 лет я даже не целовалась. Я смирилась с одиночеством, ведь это не катастрофа, и отправилась в отпуск в Индию. Там я встретила человека, с которым мы любили друг друга 4 года. Эти отношения закончились его смертью на моих руках 2 года назад. Любовь в моей жизни все-таки случилась, и я бесконечно благодарна судьбе за это. © Sam Burns / Quora

8.

Я не замужем, потому что очень общительная. Хожу на вечеринки, концерты, бары и в каждом из этих мест с радостью завожу новые знакомства. Начнем с того, что людей без пары намного чаще приглашают тусоваться. Званые ужины — для супружеских пар, а вот в клубах, на афтепати и остальных мероприятиях подобного рода охотнее ждут молодых девчонок без бойфрендов. К тому же меня жутко раздражает ревность и вопросы вроде «Ты что, флиртовала с тем парнем?» Или, к примеру, мы мило болтаем с мальчиком, и вдруг он узнает, что я несвободна. Разговор сразу же прекращается, ведь мужчины не особенно любят общаться с женщинами в отношениях. А это здорово мешает моей социализации: я обожаю знакомиться и болтать с людьми. Ну и напоследок. Я слишком ценю свою свободу. Мне не нужно согласовывать планы с другим человеком, спрашивать его мнение и подстраиваться. Недавно я продала все свое имущество и переехала в Таиланд. © Charissa Enget / Quora

9.

Напишу анонимно, и вы поймете почему. Я некрасив, низкого роста, мне 43 года, и у меня никогда не было женщины. Принято считать, что внешность для мужчины не главное, но и характер у меня не подарок. Я слишком прямой, не умею скрывать недовольство, интроверт со специфическим чувством юмора. А еще, говорят, я пялюсь на людей, хотя сам этого не замечал за собой. Будь я высоким красавцем, уверен, девушки смирились бы со странностями в поведении. Когда я набираюсь смелости и завожу разговор с женщиной, все заканчивается вежливо-неловким разговором. Поскольку я проявляю уважение к собеседнице, мне отказывают не в грубой форме. Тем не менее согласия продолжить разговор или обменяться контактами я еще ни разу не встречал. © Anonymous / Quora

10.

По словам других, я идеальная женщина, у которой есть все качества, которые мужчина ищет в своей партнерше (буквально так мне сказали минимум 5 человек). Но в конечном итоге меня всегда бросают. Думаю, я просто не умею общаться с людьми и чем-то их отталкиваю. К сожалению, еще ни один не признался, в чем дело и почему мы расстаемся. В данный момент я прохожу психотерапию. Хочу наконец разобраться в себе. © rnbwdemon / Reddit

11.

У меня перед глазами много примеров, когда люди заводят отношения, только чтобы не быть одинокими и не испытывать давление общества. Я видела такие пары, нормально живут. Симпатия, взаимное уважение, быт — и вот уже полноценная ячейка общества. Вот только жизнь их наполнена несбывшимися мечтами и сожалением. Я девушка, мне 25 лет, у меня есть работа, карьера, друзья, интересные занятия, парни, которым я нравлюсь. Но все это не заполняет душевную пустоту, потому что рядом нет той самой половинки. И дело не в том, что я кого-то «френдзоню». Но каким бы чудесным и перспективным ни был поклонник, я чувствую, что это не мой человек. Не хочу отношений, где я лишь позволяю себя любить и засыпаю рядом с хорошим парнем, только бы рядом был хоть кто-нибудь. Наверное, лучше идти вперед одной, чем жить с сожалениями о несбывшихся мечтах. © Takhizis / Pikabu

12.

Мне тогда было 7 лет. Невольно подслушиваю разговор мамы с отчимом: «Леся, решай. Отец у них все-таки есть, пусть воспитывает. А я 2 детей не потяну». Потом меня отвезли к отцу и сказали: «Теперь ты будешь жить с папой, а на выходные приезжать к нам с сестрой». Только вот не было никаких «выходных»: мама, сестра и отчим уехали в другую страну. Чувствую себя как собака в приюте: всем нравилась, но никому не нужна. До сих пор. © Подслушано / ideer

13.

Мне не раз отказывали в работе, многие люди даже не понимают половину слов из моей речи, поэтому я очень замкнута. Все из-за того, что у меня речевой дефект. Веду свой дневник в интернете как замену друзьям, с кем могла бы делиться своими мыслями и событиями из жизни. Грустно осознавать, что это на всю жизнь. Потому что моя проблема не логопедического характера, а физиологического: неправильное развитие зубочелюстного аппарата. © Подслушано / ideer

14.

Я зависима от игр, но не от азартных, а от текстовых игр в аське. Это как писать книгу, только в паре с кем-то. Мир фэнтези мне заменил реальный. Я даже боюсь искать нормальную работу. Вдруг придется прекратить играть? В реальном мире у меня нет ничего интересного, пустая жизнь, в которой не будет перемен. А там — приключения, любовь, любящая семья, верные друзья, каких не было в реале. Бесконечная книга уже 12 лет. © Подслушано / ideer

15.

Я не понимаю, почему одиночество — это проблема. Я успешная незамужняя женщина и никогда не хотела быть женой и матерью. У меня есть друзья, знакомые, и мы встречаемся пару раз в месяц. Такого общения мне вполне достаточно. Я сознательно избегаю всего, что могло бы привести к беременности. Я не обесцениваю романтические отношения. Но они всего лишь часть существования, а не его эпицентр. Самый важный человек в вашей жизни — это вы! Отношения для меня — это трусость. Находясь в них, люди перекладывают ответственность за свою жизнь на другого: радуй, успокаивай, обеспечивай меня, разговаривай со мной и т. д. Эдакая бесконечная попытка выжать счастье из другого человека. © Bhuvana Narayanamurthy / Quora

16.

Моя мама русская, а папа африканец. Отца я видела последний раз лет в 5, после этого он уехал в Африку и больше никогда не возвращался. Мне не единожды приходилось сталкиваться с расизмом и дискриминацией, но я привыкла и вскоре перестала обращать на это внимание. Сейчас я часто слышу от парней, что я красивая, хотя знаю, что для многих мулатка — это просто фантазия, не более. А серьезных отношений у меня так и не было. Один парень, моя первая настоящая влюбленность, прямо сказал: «Ты хорошая, красивая, очень мне нравишься, но у нас не может быть будущего. Я не представляю себя рядом с чернокожей женой и детьми». Встречалась с темнокожим парнем и поняла, что их культура и образ жизни не для меня. Ужасно чувствовать себя чужой и для одних, и для других. © Подслушано / ideer

17.

У меня классический пример «уловки-22»: я не вижу людей, поэтому не умею быть рядом с ними. Многих я здорово раздражаю своей болтовней. А говорю я без умолку от неуверенности в себе. Хотели бы общаться с человеком, который дико стесняется и в то же время не закрывает рот ни на минуту? Вы сбежите от меня через пару часов. Несколько лет назад у меня диагностировали аутизм. С одной стороны, стала понятна причина постоянной неловкости. С другой, все стало еще хуже. Если раньше я надеялся что-то в себе изменить и уверенность даже росла, то после вердикта врачей я понял, что это на всю жизнь. Иногда мне хочется просить прощения у собеседника уже просто за свое присутствие и за то, что ему приходится иметь дело с аутистом. © Anonymous / Reddit

18.

Пару недель назад ко мне в гости заявилась моя тетушка с какой-то дамой. С порога мне на уши было вывалено много всякого словесного, но вот суть, которую я уловил. Я одинокий, не алкоголик, с нормальной работой, со своим жильем и машиной... У тетушки есть подруга (моя гостья), у которой есть дочка. А у той — 2 маленьких детей от разных мужчин. И нам нужно зачем-то связать друг друга узами брака и жить долго и счастливо. Когда я все это усвоил, выпроводил женщин за дверь и сел пить кофе в полном одиночестве. Я 10 лет назад был уже женат. Через 2 года после свадьбы моей любимой не стало. Иногда люди не понимают, что ты можешь любить человека, даже если его уже нет на свете. За это время я привык к одинокой жизни. Возможно, когда-нибудь я снова полюблю. А может, до конца дней проживу холостяцкой жизнью. © Pustelgaga / Pikabu

Какие причины для одиночества вы могли бы добавить к этим?