18 человек, от которых просто хотели нормальной работы, а не этого всего
Пусть ткнет в нас палкой тот, кто не страдал от своей невнимательности на работе. Но наши сегодняшние герои показали результаты труда таких кадров, чья голова в день выполнения работы явно была занята чем-то другим.
Мы в AdMe.ru тоже косячим, и вы не устаете нам об этом напоминать. Поэтому с пониманием дела демонстрируем вам тех, кто схож с нами в этом грехе.
«Увидел на одной стройке»
И так сойдет
«Вот так закрепили поручень в маршрутке»
«Хозяева съемной квартиры не разрешили сверлить стену»
«Водоканал не заморачивается»
«Наткнулся в университете... Спасибо, что хоть раковина настоящая»
«А что? Все логично»
«Замечательный молоток для аварийных ситуаций. Электричка, наши дни»
«Приехал на строительный объект. Хожу, смотрю, что и как. Поднимаю голову, а там...»
«На этаже разбилась плитка. Обратились в управляющую компанию, в ответ тишина. Написали письмо наверх. Через пару дней пришел мастер и заменил»
«Особенно прекрасны 2 изысканные полосочки внизу плитки, это же надо было так заморочиться». © Soldatgeneralov / Pikabu
«Мы самые крутые монтажники», — говорили они... «Отопление — наш конек», — твердили они...
«Занимаемся ремонтом мобилок уже седьмой год. Многое повидали, но тут прям порадовали. Приносят в ремонт очередной телефон, а у него на задней крышке — загадочные выступы, которых не должно быть»
«Выясняется, что этот аппарат уже сдавали куда-то в ремонт, а там местный „инженер“ умудрился перепутать винты, которыми крепится системный разъем. Взял подлиннее и крутил что есть мочи, пока вкручивалось. Тем самым выдавив корпус изнутри». © altbird / Pikabu
«Во всем мире к весне линяют зайцы... а у нас — дома!»
«Многоэтажка. Общий стояк. То есть напор будь здоров. Лет 10 наблюдаю эту красоту и удивляюсь: НЕ ТЕЧЕТ!»
«Соседям провели интернет. Жду, когда будут ругаться, что „почему-то перестал работать“»
«Как?! Скажите мне, как я должен сесть и закрыть дверь? Или надо в позе орла сидеть? Подскажите, люди!»
«Звонит знакомый: „Можешь приехать? Мне тут плитку положили. Или меня обмануть пытаются, или я требую чего-то запредельного“. Собираюсь и еду»
«Знакомый смотрел на меня, а я глазами лемура осматривал эту „красоту“, даже не зная, что сказать». © 4iLiSh / Pikabu
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А какие примеры работы в стиле «тяп-ляп» видели вы?