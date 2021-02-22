18 человек, от которых просто хотели нормальной работы, а не этого всего

Пусть ткнет в нас палкой тот, кто не страдал от своей невнимательности на работе. Но наши сегодняшние герои показали результаты труда таких кадров, чья голова в день выполнения работы явно была занята чем-то другим.

Мы в AdMe.ru тоже косячим, и вы не устаете нам об этом напоминать. Поэтому с пониманием дела демонстрируем вам тех, кто схож с нами в этом грехе.

«Увидел на одной стройке»

И так сойдет

«Вот так закрепили поручень в маршрутке»

«Хозяева съемной квартиры не разрешили сверлить стену»

«Водоканал не заморачивается»

«Наткнулся в университете... Спасибо, что хоть раковина настоящая»

«А что? Все логично»

«Замечательный молоток для аварийных ситуаций. Электричка, наши дни»

«Приехал на строительный объект. Хожу, смотрю, что и как. Поднимаю голову, а там...»

«На этаже разбилась плитка. Обратились в управляющую компанию, в ответ тишина. Написали письмо наверх. Через пару дней пришел мастер и заменил»

«Особенно прекрасны 2 изысканные полосочки внизу плитки, это же надо было так заморочиться». © Soldatgeneralov / Pikabu

«Мы самые крутые монтажники», — говорили они... «Отопление — наш конек», — твердили они...

«Занимаемся ремонтом мобилок уже седьмой год. Многое повидали, но тут прям порадовали. Приносят в ремонт очередной телефон, а у него на задней крышке — загадочные выступы, которых не должно быть»

«Выясняется, что этот аппарат уже сдавали куда-то в ремонт, а там местный „инженер“ умудрился перепутать винты, которыми крепится системный разъем. Взял подлиннее и крутил что есть мочи, пока вкручивалось. Тем самым выдавив корпус изнутри». © altbird / Pikabu

«Во всем мире к весне линяют зайцы... а у нас — дома!»

«Многоэтажка. Общий стояк. То есть напор будь здоров. Лет 10 наблюдаю эту красоту и удивляюсь: НЕ ТЕЧЕТ!»

«Соседям провели интернет. Жду, когда будут ругаться, что „почему-то перестал работать“»

«Как?! Скажите мне, как я должен сесть и закрыть дверь? Или надо в позе орла сидеть? Подскажите, люди!»

«Звонит знакомый: „Можешь приехать? Мне тут плитку положили. Или меня обмануть пытаются, или я требую чего-то запредельного“. Собираюсь и еду»

«Знакомый смотрел на меня, а я глазами лемура осматривал эту „красоту“, даже не зная, что сказать». © 4iLiSh / Pikabu

Без комментариев