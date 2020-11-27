18 человек, которые вытворяют такое, о чем никто бы даже не задумался

Каждый из нас в большинстве поступков предсказуем. Ну кто будет хранить торт в холодильнике 5 лет, ходить в носках по песку или готовить эклеры с селедкой? Но оказывается, что есть люди, которые игнорируют принятые нормы и привычные представления и делают так, как считают нужным (и получается у них очень эффектно).

Мы в AdMe.ru считаем, что такое оригинальное поведение делает героев статьи неповторимыми, поэтому за ними так интересно наблюдать.

«Да, я женат на человеке, который делает это»

«Филе сельди на луково-огуречной подушке в бородинском эклере с медово-горчичной глазурью»

«Моя бабушка качалась в последнее время. Ей скоро 85»

«После бури отключили электричество, из-за чего не открывались главные ворота. Мне нужно было срочно ехать на работу, и я не мог ждать 45 минут, пока приедут техники. Пришлось вырывать все вручную...»

«Это мой дед. Ему 86 лет, и он только что переехал в Краснодар из Уфы. Потому что „почему нет?“»

«Муж установил этот знак с датчиком движения, который загорается, когда наша кошка какает...»

Когда уровень самоиронии зашкаливает

Никогда не ожидаешь такое увидеть с палубы

«Игровая комната в моей новой квартире. Оцените»

Джип Барби в полный размер

Полицейский с нетипичным напарником

Когда в магазине закончились тыквы

«Спросил ребенка, можно ли мне пофотографировать его в Нью-Йорке. Он придумал это»

Если заварил лапшу в Японии, а поблизости не оказалось палочек

«Когда кота не отучить какать в ванную, приходится быть креативным»

«Он был очень осторожен».

«Помогала подруге переезжать. Она уже хотела куда-то отдать этот держатель для туалетной бумаги, но я забрала его себе»

«Кто-то на моей работе наклеил это вокруг раздавленного комара»

«Мама продержала этот торт в морозилке 5 лет»