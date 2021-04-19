18 человек, о которых смело можно сказать: «Гены пальцем не раздавишь»

Генетика — серьезная наука. С ее помощью можно объяснить, почему гены родителей сработали так, а не иначе. Иногда сходство настолько поразительное, что невольно приходит на ум аналогия с копировальным аппаратом. Фотосравнения людей в интернете позволяют увидеть, насколько далеко яблоко падает от яблони. Сопоставлять себя с родственниками любят многие пользователи соцсетей.

Мы в AdMe.ru с любопытством наблюдаем за ними и в бонусе участвуем в этом челлендже сами. А во втором бонусе вас ждет история о том, каким еще остроумным способом, кроме как сравнить фотокарточки, можно доказать родство.

«Я и мой отец, 1982 год и 2021-й. Обоим по 20, и разделяют нас 39 лет»

Бедная твоя мама. Носила тебя 9 месяцев, рожала, и что взамен? © SocksMcRockin / Reddit

«Мои папа и брат. Оба из ВВС, оба вступили туда в одном и том же возрасте, у обоих одно и то же звание»

«Самые быстрые горнолыжники: слева я в настоящее время, а справа папа в 1984 году»

«Моя мама и я, и обеим здесь 33»

«Мы с мамой в одном возрасте, только нас разделяют 2 десятилетия»

«Я со своим сыном, разница — 24 года»

«Я „параллельно“ с папой»

«Хоть мамы уже и нет рядом, я могу каждое утро в зеркале видеть ее»

«Я и мама. Разница между фото — 32 года»

«Мать и дочь. Челлендж нарядов „25 лет“. 1995 год vs 2020-й»

«Нам все время говорят, что мы похожи. Папа захотел, чтобы мои виртуальные друзья это подтвердили»

«Моя мама воссоздала такое фото со мной, только наоборот»

«Нашла это старое фото мамы. Ее не стало в 36 лет, а здесь мне как раз столько же»

«Моя мама и ее парень на выпускном в 1970 году. А это я и мой „парень“ 50 лет спустя»

«Мы с отцом, не договариваясь, отрастили бороды в одно и то же время»

«Моя мама в 1975-м и я в 2015 году»

«Моя мама в 17 и я в 26. Сходство неидентичное, но я понимаю, почему все говорят, что я похожа на нее»

«Моя бабушка и мой папа в одном возрасте»

Бонус № 1: «4 поколения девочек: бабушка, мама, я и мои дочки»

Бонус № 2: когда пытаешься доказать свое родство

Нам с сестрой досталась от отца маленькая отличительная особенность: у всех троих на затылке есть родинка в одном и том же месте, одинаковой формы и размера. Так вот, сидим как-то у нас в саду с родней моего мужа, готовим шашлык. Тут свекровь и говорит, мол, что-то, Вова, Настя не сильно на тебя и похожа. На что папа молча откладывает шампуры, подходит ко мне, все так же молча поворачивает меня спиной и убирает мне волосы с шеи: «Да? Ну что, не похожа?»