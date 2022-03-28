18 человек, над чьим хобби окружающие сначала посмеивались. А сейчас завидуют им белой завистью

Вывести хобби на новый уровень удается не всем и не всегда, но некоторые отчаянные храбрецы умудряются достичь успеха в применении своих весьма неожиданных увлечений. И вот тогда, несмотря на непонимание окружающих, насмешки и критику, эти напористые творцы не только реализовывают свое призвание, но и порой обзаводятся дополнительным источником дохода.

Мы в AdMe.ru нашли в сети истории 18 человек, которые своим примером доказали всему миру, что терпение и труд все перетрут.

Одна из моих подруг превратила свое увлечение куклами в настоящее искусство. Она дает уроки по их изготовлению. А еще сделала из бывшего грузовика для мороженого полноценный кукольный театр, в котором дает спектакли на праздниках. © 02K30C1 / Reddit

Мой папа очень хорошо зарабатывает на жизнь, продавая наборы радиоуправляемых лодок. Сколько я себя помню, он был одержим радиоуправляемыми самолетами и лодками. В итоге он бросил работу инженера, открыл собственный бизнес, и сейчас дела у него идут очень неплохо. © datboi1988 / Reddit

«Продажа отремонтированных в моем гараже компьютеров, которая начиналась как хобби, в итоге превратилась в успешный бизнес. И теперь я продаю не менее 5 компьютеров в неделю»

Мою жену достало работать бухгалтером, и она захотела изготавливать торты. Думал, через пару месяцев надоест по 10 часов на кухне стоять. Но нет. Всего за 3 месяца научилась действительно хорошо их делать, за год больше сотни продала, ведет соцсети, где выкладывает свои тортики. На ее заработок уже даже удалось окупить оборудование, а еще у меня почти каждый день есть шикарный торт к чаю. © arenoros / Pikabu

Мой муж — брутальный бородатый качок, энергетик крупного предприятия. Сегодня в качестве хобби пошел на курсы мастеров ногтевого сервиса — просто потому, что ему нравится создавать тонкую ювелирную красоту. Однажды, пока подруга делала мне маникюр, он попробовал нарисовать на типсах узор, и у него получилось очень красиво! Не обращаем внимания на удивленно-насмешливые взгляды знакомых. Скоро у меня будет личный бесплатный мастер. Моя и его мамы уже заняли очередь. © Подслушано / Ideer

«Выпустила ограниченным тиражом 20 своих картин и очень быстро их распродала. Я так счастлива!»

Однажды моя мама начала вязать шарфы, шапки, свитера, а затем продавать свою продукцию на рынке. Вначале просто с рук, стоя у входа. Потом открыла ИП и официально арендовала место. Потом, кроме продажи своих вязаных изделий, стала брать одежду на перепродажу у знакомой. Затем ездить за этой одеждой на крупные оптовые рынки, а еще позже стала возить крупные оптовые партии для других «ипэшников». Вот так ее хобби помогло ей обустроить себе дачу для души. © Elfiya / Pikabu

С детства любила рисовать авто. Училась плохо, забивала на все, и все мне говорили: «Зачем ты рисуешь их? Мда. Занялась бы чем-нибудь полезным. Пора думать о будущем. Исправь оценки. Куда ты будешь поступать?» И бла-бла-бла. Никто не одобрял мое, так сказать, хобби. В итоге сейчас я полноценный автодизайнер. И мне нравится моя работа. Не представляю даже, кем я могла бы работать, если бы бросила рисовать. © Подслушано / Ideer

Хобби, которое сначала превратилось в страсть, а потом в дело всей жизни

Я тружусь с 9 до 17 часов, а после этого раньше подрабатывал еще и поющим барабанщиком. Мои выступления с кавер-группой помогали мне самореализоваться, хотя я всего лишь исполнял музыку по пятницам и субботам. © StanYelnats3 / Reddit

Моя первая жена занималась именно что ерундой: лепила из глины кукол, каких-то мышей и свинок. Никакого дохода это не приносило — только грязь и пыль. В итоге через 10 лет она стала известной художницей-керамистом, преподает, ведет мастер-классы, зарабатывает любимым делом на жизнь. © Freakpower / Pikabu

«2 года назад мое хобби понравилось людям, и я превратил свою страсть в полноценную работу»

Было время, когда я занимался графическим дизайном только в свободное время. Когда понадобилось сменить официальную работу, я первым делом решил превратить свое хобби в дополнительный бизнес. Сработало. © ubiquitousbox / Reddit

Я делаю макеты зданий и комплексов сооружений в коммерческих интересах, и это мое любимое увлечение. Но когда мать заходит домой и видит, как создается идеальный маленький мир среди разбросанных носков вперемешку с бумагой, клеем и другим разным хламом, она останавливается в недоумении. Вот такой я человек, создаю порядок из хаоса. © Подслушано / Ideer

Однажды я чрезвычайно увлекся 3D-моделированием и анимацией и благодаря своему хобби в итоге полностью оплатил учебу в колледже. Теперь даже задумываюсь о том, чтобы это увлечение переросло в развитие карьеры, хотя когда-то мечтал стать программистом. © zachtheperson / Reddit

«Устроил распродажу своих работ в надежде, что они кому-то понравятся. Все разобрали за 20 минут»

С детства увлекалась писательством. Иногда сочиняла свои истории, но дальше хобби дело не заходило. Однажды приснился мне необычный сон, и вот что удивительно: проснувшись, я помнила все до мелочей. Я решила, будто это знак, и села писать рассказ. Подруга убедила отнести его в издательство, и — о чудо! — его приняли и поместили в журнале. Вскоре мне пришел заказ на новый рассказ, и так и понеслось. Итог: я — писательница! © Подслушано / Ideer

Однажды я по приколу запустил свой веб-сайт, на который решил загружать свои первые простенькие мультфильмы. Людям они понравились, и довольно скоро я начал получать заказы. А еще я работал с людьми со всего света, и меня до сих пор поражает, что практически все могут быть моим клиентами. © angryshark / Reddit