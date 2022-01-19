18 человек, которым судьба весь день вставляет палки в колеса

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Везение периодически поворачивается неприглядной стороной к каждому жителю планеты. И наши сегодняшние герои явно попали этой капризной леди под горячую руку. Все, что оставалось этим несчастным, — пожаловаться на фортуну в интернете.

Мы в AdMe.ru искренне желаем всем людям вернуть расположение удачи, а пока вместе с вами активно посочувствуем тем, кому это явно нужно.

Почувствуй себя Золушкой

«Заказал 2 защитных стекла на всякий случай, но при доставке были сломаны оба...»

«Видимо, я плохо вел себя, и на Новый год Дедушка Мороз подарил мне аппендицит. Оперировали за 2 часа до курантов. Ну, хоть отосплюсь»

Когда утро началось не так, как ты хотел...

«Теперь вы знаете, что происходит, когда нога застревает в ступеньках эскалатора»

«Сидишь, смотришь сериал, а тут... Надо переклеить обои...»

«Сегодня мы купили арбуз. Он не просто зеленый, а на 100 % состоит из корки»

«Решил сегодня приготовить жареный сыр. Вот что получилось. Примите меня в лигу рукопопых»

«Сегодня в 3-й раз посетила Рим. С самого первого раза мечтала посмотреть фонтан Треви, но никак не удавалось. Сегодня бежала со всех ног именно туда!»

«Cкреб переднее стекло, когда мне показалось, что я услышал, как лед соскальзывает с заднего. Это был не лед»

«Наконец-то нашел, откуда шел запах расплавленного пластика»

«Открыл дверь и увидел это. Похоже, сегодня на работу я не еду»

«Я забыл про газировку в багажнике»

«Моя жена 5 часов трудилась над ужином. Особенно над подливкой. И когда она пошла процедить ее, то случайно вылила все прямо в канализацию»

«Вот такую булку сегодня продали моей маме в сельском магазине. Хлеб отнесли обратно, деньги ей вернули, но осадочек остался»

«Говорила я мужу, что стричь себя самого — плохая идея...»

«Пришел домой с работы и обнаружил, что моя собака уничтожила перьевую подушку»

«Недавно закончили ремонт в ванной, и вот что я увидел, когда пришел чистить зубы»