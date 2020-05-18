18 человек, которым в тот день стоило купить лотерейный билет

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Если с человеком произошел крайне удачный случай, то он обычно рассказывает об этом всем вокруг. А некоторые истории даже облетают весь мир. Кто не слышал о женщине, которая во время сбора урожая моркови нашла обручальное кольцо, потерянное в огороде 13 лет назад? Счастливчики из нашей статьи не стали героями хроник мировых СМИ, но их моменты неожиданного везения также достойны внимания.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы каждому нашему читателю в жизни везло как можно чаще. Только потом не забывайте нам рассказывать об этом.

«Еду в машине, грызу семечки, натыкаюсь пальцами на что-то. Достаю из пачки сверток, смотрю — золотая подвеска. Неплохой подарочек дочке получился»

Те моменты, когда понимаешь, как же крупно повезло

«В куче выброшенных вещей нашел браслет Tiffany & Co. Продал его за $ 60»

«Не один, не два, а три пакетика приправ в лапше быстрого приготовления»

«Нашел эти монеты на чердаке своего дома, когда искал место протечки крыши»

«Я нашел в лесу железный метеорит. Отдам его в университет на анализ»

«Сегодня купила тройной банан»

«Вчера мой отец летел из Миссисипи в Северную Каролину в полном одиночестве. Да, фотографировал бортпроводник»

«Сегодня точно мой день»

Двойное везение: не пробил колесо и обрел новый талисман удачи

«Еще чуть-чуть — и мы бы потеряли наш дом из-за Калифорнийского пожара. Спасибо всем пожарным!»

Владельцам этих двух автомобилей крупно повезло...

...впрочем, как и этим автовладельцам

«Мой отец нашел это огромное перекати-поле»

«Сегодня в реке я нашел маленький кусочек кварца с крошечным кусочком золота в нем»

«Собирал мусор вдоль дороги и нашел $ 10. А потом потерял ключи от машины...»

«Я собирался сфотографировать Шеди, но Майло решил не оставаться в стороне»

«Я не могу поверить»

Просыпаюсь утром, собираюсь на работу, уже надо выходить, по карманам хлоп-хлоп — кошелька нет. А я его практически не выкладываю. Паникую. Переворачиваю весь дом 3 раза — нет его. Помню, в последний раз выходил часов в 9 вечера с собакой и покупал какую-то мелочь в ближайшем магазине. Выбегаю на улицу, пробегаю по пути вчерашней прогулки и... Не могу поверить — лежит! Очень заметный, рядом с тротуаром.

Открываю его — все на месте: 3 банковские карты, немного налички и мелочь. До сих пор в голове не укладывается, как я мог не заметить, что он выпал. Как он пролежал весь вечер и всю ночь на очень видном месте — и его никто не забрал? Это просто чудо какое-то. © Klayton91 / Pikabu

Расскажите о тех случаях, когда к вам фортуна проявила благосклонность.