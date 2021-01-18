18 съемных домов и квартир, которые оказались под завязку набиты сюрпризами. И от некоторых из них мурашки по коже

Ни для кого не секрет, что переезд в новый дом всегда связан с волнением и хлопотами. Поиск подходящей жилплощади, бумажная волокита, ремонт и обустройство гнездышка — все это отнимает кучу сил и времени. На каждом этапе этого процесса всегда есть риск наткнуться на милые и не очень сюрпризы от предыдущих жильцов. Одни могут вызвать улыбку, другие — истерический смех, а третьи — лишить остатков нервных клеток.

AdMe.ru только дай повод поделиться со своими читателями интересными, забавными и шокирующими находками. А в конце статьи вас ждет бонус: фотография, которая доказывает, что новое жилище может преподнести и приятные презенты.

Девушка сняла квартиру и обнаружила под стиральной машинкой королевского питона, которого бросили прошлые хозяева

Когда в душе ты Людовик XIV, но живешь в хрущевке

«Мой друг купил новый дом, и вот что мы там нашли»

«Предыдущие хозяева изрядно напортачили перед тем, как съехать. Мы переехали и теперь должны с этим разбираться»

«У меня в съемной квартире вот такие рисунки на стенах»

«Двери в арендованном нами доме очень современного дизайна»

«Обнаружил потайную комнату в своем новом доме. Мой автобус просто провалился в нее. А еще в ней находился туннель, который ведет в дом»

«Решил снять квартиру, чтобы жить вместе с девушкой. И в итоге за 8 тысяч рублей арендовал „однушку“ без отделки на короткий срок»

Когда сюрприз поджидал там, где его никто не ждал

«Купил новый дом 2 недели назад. Дом старый, но в хорошем состоянии. Сегодня утром обнаружил этого парня, который опутал паутиной весь мой шкаф».

«Моя мама сдавала свой дом. И теперь он разрушен. А все потому, что у съемщика была свинья в качестве домашнего питомца»

«Снял квартиру. На выходе из ванной комнаты мое внимание привлекло это. Казалось бы, ну висит плед и висит. А это вентиляция, чтобы ванная не сырела»

«Купил новый дом и первым делом с утра увидел из окна это... Я в восторге!»

Фургон с мороженым.

«В моем новом доме в туалете есть зловещий смайлик, который не смывается»

«Только что купил дом. Нашел это в подвале. Герметично запечатано»

«Я разгадал тайну этого люка в подвале! Я даже не мог себе представить, что это запасной выход на улицу».

Мужчина помогал своему другу с переездом в новый дом и провалился в колодец, который находился под полом в одной из комнат

«Дом был построен в 1843 году. Колодец находился на улице, но в 1981 году дом был реконструирован и прямо над колодцем была возведена пристройка».

«Снял жилье на Airbnb. Вот такое сиденье для унитаза в этом жилище»

«Пришла откуда не ждали. Снимаю квартиру с не самым новым ремонтом. Захожу утром в ванную, бросаю взгляд на стену, а в моем доме за ночь появилась она...»

Бонус: сюрпризы бывают не только шокирующие, но и приятные

«Фотография моего вида из съемных апартаментов в Каире, Египет».