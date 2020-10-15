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18 человек, которым удалось очистить то, на чем другие бы поставили крест

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Мало кто любит устраивать дома генеральную уборку. Однако есть такие люди, которые сами не против время от времени бросить вызов несмываемым пятнам и многовековой грязи. И совсем не удивительно, что в большинстве случаев их старания вознаграждаются по полной: все кругом блестит и благоухает, а гости приходят в исступленный восторг. Смотришь на результаты таких чужих трудов, и руки как-то сами тянутся к тряпкам и щеткам.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 человек, которые определенно состоят в родстве с мистером Пропером. А в качестве бонуса мы подготовили один твит, который доказывает, что в наведении порядка есть свои положительные моменты.

Салон этой машины утопал в шерсти

© Tsesi / Reddit

«Купила подержанный кофейник за $ 5 и привела его в божеский вид»

© TipsyRussell / Reddit

Безукоризненная работа

© baconborn / Reddit

Винтажным игрушкам тоже можно дать вторую жизнь

© galaxyMLP / Reddit

Б/у клетка для кроликов до и после чистки

© punck1 / Reddit

Кипенно-белый выглядит именно так

© ballrus / Reddit

Признавайтесь, сколько из вас просто выкинули бы этот коврик на помойку?

© B00TH-LOVE / Reddit

Белый конь есть, осталось только рыцаря найти

© Rosebudbynicky / Reddit

«Душевая кабина до и после. Отмывала все своими руками»

© baileyroseh / Reddit

«Моя обувь для регби в процессе чистки»

© MrMewlax / Reddit

Так сразу и не скажешь, что это одно и то же кольцо

© saveourship_12 / Reddit

«Вы не представляете, какое я испытал удовлетворение после того, как почистил этот водосточный желоб»

© OHBOBSAGET8 / Reddit

Заплесневелые сиденья не приговор

© shadowsphinx / Reddit

На медную мойку «до» просто невозможно смотреть

© vvk21 / Reddit

«Чистил сегодня бассейн. Как вам моя работа?»

© MrBirb_ / Reddit

Кофейная кружка настоящего кофемана до и после хорошей чистки

© fadedpeanut / Reddit

Удивительное преображение сарая

© ESKIM0MAN / Reddit

Этот ковер наверняка видел каждый из вас, но настолько чистым его видели единицы

© WhoDatKrit / Reddit

Бонус: на некоторые вещи можно смотреть бесконечно

© CharlesKennel / Twitter

Любите ли вы наводить порядок? Есть ли у вас секрет, как сделать этот процесс менее болезненным?

Фото на превью saveourship_12 / Reddit
18539
2k