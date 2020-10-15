18 человек, которым удалось очистить то, на чем другие бы поставили крест

Мало кто любит устраивать дома генеральную уборку. Однако есть такие люди, которые сами не против время от времени бросить вызов несмываемым пятнам и многовековой грязи. И совсем не удивительно, что в большинстве случаев их старания вознаграждаются по полной: все кругом блестит и благоухает, а гости приходят в исступленный восторг. Смотришь на результаты таких чужих трудов, и руки как-то сами тянутся к тряпкам и щеткам.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 человек, которые определенно состоят в родстве с мистером Пропером. А в качестве бонуса мы подготовили один твит, который доказывает, что в наведении порядка есть свои положительные моменты.

Салон этой машины утопал в шерсти

«Купила подержанный кофейник за $ 5 и привела его в божеский вид»

Безукоризненная работа

Винтажным игрушкам тоже можно дать вторую жизнь

Б/у клетка для кроликов до и после чистки

Кипенно-белый выглядит именно так

Признавайтесь, сколько из вас просто выкинули бы этот коврик на помойку?

Белый конь есть, осталось только рыцаря найти

«Душевая кабина до и после. Отмывала все своими руками»

«Моя обувь для регби в процессе чистки»

Так сразу и не скажешь, что это одно и то же кольцо

«Вы не представляете, какое я испытал удовлетворение после того, как почистил этот водосточный желоб»

Заплесневелые сиденья не приговор

На медную мойку «до» просто невозможно смотреть

«Чистил сегодня бассейн. Как вам моя работа?»

Кофейная кружка настоящего кофемана до и после хорошей чистки

Удивительное преображение сарая

Этот ковер наверняка видел каждый из вас, но настолько чистым его видели единицы

Бонус: на некоторые вещи можно смотреть бесконечно