18 человек, которым удалось исполнить свою детскую мечту. И теперь они счастливы как никогда

Любой ребенок о чем-нибудь грезит, а становясь взрослым, делает свою мечту целью. Кто-то мечтал о питомце, которого родители не разрешали завести, другие хотели выпустить свою книгу, купить мотоцикл или же найти огромный алмаз.

Мы в AdMe.ru уверены, что мечты помогают нам развиваться и стремиться вперед, и неважно, насколько наши желания велики и трудозатратны. Главное, что при их исполнении мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение, как и герои нашей подборки.

«Его не смогли купить мне родители, очень дорого стоил. Его не осилил даже Дед Мороз, хотя я умолял его в трогательной записке. Но мечты должны сбываться»

«Я мечтала об этом дне 27 лет. И вот моя мечта лежит на заднем сиденье автомобиля и мчится на всех скоростях делать мою жизнь счастливее»

«Сбылась мечта. Никак не поднималась рука потратить столько денег, а потом подумал, что если не сегодня, то уж и не соберусь»

«Когда я был маленьким, я очень хотел иметь 3 монитора, чтобы у меня был скринсейвер как в „Матрице“. Ну что ж, 20 лет спустя я все-таки поставил эту заставку»

«Всю жизнь мечтал о немецкой овчарке. Наконец-то к 30 годам это случилось»

«В детстве, когда нужно было загадывать желание, я всегда загадывал только одно: найти огромный алмаз»

«Сегодня мое желание наконец исполнилось. Мальчик, 41 год, счастлив. Хотя, похоже, это кусок стекла. Но выяснять не буду, оставлю это наследникам».

«Выходим с мужем из продуктового, впереди автомат для вытягивания игрушек. Муж говорит: „У тебя завтра день рождения! Давай выиграю тебе игрушку!“»

«Получилось! В детстве никогда не получалось, а тут получилось. Так что пообещали мне вытащить игрушку ко дню рождения — и вот».

«В детстве мечтал об аквариуме, но меня отговорили родители, сказав, что его очень трудно содержать. В общем, было решено, что в этот раз я точно заведу себе аквариум»

«Сбылась моя мечта завести змею. Я счастлива!»

«Маленький уголок счастья взрослого мальчика. Много лет вынашивал идею домашнего уголка для Lego»

«Лет с 15 мечтала купить полный сборник книг про Гарри Поттера. Но все время эта покупка откладывалась»

«1 января звонит мне дочь, говорит: „Я осуществила твою и свою мечту: купила с подаренных денег все книги“».

«Сколько себя помню, всегда мечтала о маленьком верном плюшевом мопсе. И вот наконец-то спустя 15 лет в моей семье появился этот замечательный малыш»

«С детства мечтал о машинке на радиоуправлении. На день рождения брат подарил денежку. Ну я и купил. Вот такое чудо»

«Исполнила одно из своих детских мечтаний — купила гребень Беллы из вселенной „Сумерек“»

«Мой первый набор Lego и мечта моего детства»

«Наконец-то я смогла исполнить детскую мечту и покраситься в синий»

«Моя мечта сбылась! Я шла к ней 16 лет: из 7-летнего ребенка, у которого было всего 2 английских слова в запасе, в 23-летнего врача»

«Мишель Дандара, бакалавр медицины и хирургии».

«К своему 50-летию я опубликовал свою первую книгу. Возраст не помеха для осуществления своей мечты»