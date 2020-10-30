18 человек, которым удача в этот день посвятила все свое рабочее время

Удача — дама в высшей степени капризная. В эту минуту она мило улыбается вам, а в следующую ее уже и след простыл. Однако нашим сегодняшним героям она не просто подарила улыбку, но и еще и выпила с ними чашечку кофе и поболтала по душам.

Коллектив AdMe.ru держит кулачки за то, чтобы вам везло круглосуточно, а пока прочтите истории тех, для кого удача уже неслабо так расщедрилась.

«Покупаю я в обычном магазине мороженое, а в нем неожиданный бонус»

«Местный магазин проводил лотерею. Закупаешься продуктами, тебе дают маленький листочек, пишут на нем твое имя и телефон и забирают себе. Через полгода я, ничего не подозревая, выхожу из душа — звонок»

Ошарашивают новостью о том, что я выиграла телевизор и должна привести с собой помощника, так как телевизор большой. Хеппи-энд! © wuhdz / Pikabu

«Работаю разливщиком стали. На кране, который перевозит ковши с жидким металлом, развалилось колесо. Вот такой „кусочек“ приземлился в паре метров от моего товарища. Упал с высоты 25 м»

«Чувство, будто выиграл миллион»

«Не сегодня, дерево!»

Нашел тот, кто даже не искал

Пошли с мужем за грибами. Ходим, палкой траву и листья разгребаем, тут бац — под березкой пакетик, слегка листвой присыпанный, внутри новенький телефон в упаковке и лист бумаги с надписью «Тебе повезло! Вот твой подарок!». Ну повезло и повезло, забрали, домой пошли. Вечером в местной группе увидела гневное объявление о том, что админы обманывают людей. Оказалось, у них квест был в этом лесу — участие 200 рублей, дают карту местности и подсказки всякие. Так админам никто и не поверил, что был телефон. © «Подслушано» / Ideer

«Я, конечно, многое в жизни видел, но чтобы так... Теперь чувствую себя победителем»

«Выжил после пожара. Вот такой стойкий монитор. Работает без глюков!»

«Заходил сегодня в подъезд, доставал ключи от квартиры и нечаянно выронил ключи от машины. Вот как они приземлились между ступеньками»

Шоколадная история

Жена проходила интернатуру в одной больнице. Пациенты порой благодарили врачей всякими вкусняшками (шоколадки да конфетки). За годы работы аппетит на сладкое у врачей поубавился, и все ништяки они складывали в ординаторской на столе, а после рабочего дня разрешали интернам все забирать домой. И моя жена не исключение, тоже приносила сладости домой. Однажды теща взяла из холодильника шоколадку «Аленка», чтобы отблагодарить коллегу за небольшую услугу. Но коллега в этот день не пришла на работу, а потому теща решила сама съесть шоколадку. Развернула и между фольгой и оберткой увидела 100 швейцарских франков! © addsea / Pikabu

«Сегодня, после 34 °С жары, надвинулся долгожданный дождик... Хотел сфоткать большую черную тучу — получилось это. Извините за качество, руки дрогнули!»

Мама плохого не посоветует

Мама все время меня наставляла не ходить под окнами многоэтажных домов, мол, выбросят что-нибудь из окна жильцы, и «привет звездам». Но я же из числа детей-бунтарей. И вот в очередной раз в середине января я шла своим обычным «бунтарским» путем, и тут в полуметре от меня приземляется сосна! Мне повезло, что моя голова не стала крестовиной для этого новогоднего деревца. С тех пор под окнами не хожу. © «Подслушано» / Ideer

«Перед тем как резать штрабу, решил сбить штукатурку над коробкой. Оказалось, не зря»

«Купила я недавно изделия хлебобулочные сушеные, открываю... Я, конечно, люблю, когда специй побольше, но чтобы настолько...»

«Друг раздобыл купон на $ 15, решил купить шорты. Купил, приехал домой. Решил постирать, а в кармане $ 20. Получил бесплатные шорты»

«Будьте внимательны, когда затеваете дома ремонт. Да и вообще, смотрите под ноги»

«Сегодня на ужин приготовил мидий. Пойманы на берегах Приморского края. И вот что я обнаружил, чуть не сломав при этом себе зуб. Настоящий жемчуг»

Удача любит тех, кто не упускает возможности ей воспользоваться

Мне невероятно повезло с преподавательницей в вузе. Во время экзамена она случайно задремала, а когда проснулась, сказала: «Извините, вынуждена поставить вам четыре. До пятерки не дотянули!» К слову, к этому экзамену я не готовилась вообще, поэтому рассчитывала максимум на двойку. Да и во время того, как она спала, я рассказывала рецепт заливного из рыбы, которое недавно готовила. © «Подслушано» / Ideer